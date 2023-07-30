«Феррари» на подиуме.

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Бельгии, но поул ушел Шарлю Леклеру на «Феррари» – чемпион получил 5 позиций штрафа за новую коробку передач на замену изношенным и сбоившим на первой части сезона. Ее поставили на обгонном «Спа», чтобы на следующем – домашнем – этапе в Нидерландах на максимально необгоннонм «Зандворте» у Макса точно ничего не сломалось и сохранился огромный шанс на домашнюю победу.

Оттуда – интрига: к какому кругу Ферстаппен прорвался бы на подиум? Смогли бы Леклер, Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» или напарник Макса Серхио Перес воспользоваться шансом?

– Леклер сохранил лидерство, но Перес подождал первой же прямой – и объехал «Ред Булл». Ферстаппен прорвался на 4-е.

– Карлос Сайнс заблокировал колесо на старте и вывез Пиастри в стену. У обоих повредились машины, Пиастри провалился на последнее, Сайнс упал на 5-е. Главный победитель – Алонсо: поднялся на 6-е. Следом – Цунода!

– На 2-м круге Албон обогнал Стролла и поднялся на 9-е. Пиастри в итоге остановился на последнем секторе и сошел.

– На 3-м круге Алонсо догнал Сайнса и начал атаки. Через полкруга Фернандо обогнал Карлоса – а за ними Албон обогнал Норриса и поднялся на 8-е.

– В конце 4-го круга Стролл тоже обогнал Норриса – теперь Ландо потерял позицию на торможении, а не на прямой.

– На 6-м круге Албон обогнал Сайнса и поднялся на 7-е, Норрис поехал в боксы первым из лидеров (получил самый жесткий состав), а Ферстаппен обогнал Хэмилотона и поднялся на подиум!

– К концу 6-го круга Сайнса обогнали и Стролл с Расселом. Еще через круг Карлос отдал позиции Сардженту с Гасли и отправился в боксы. Вместе с ним на пит-стопе побывал Албон – и выехал позади Норриса, но тут же вновь обогнал Ландо!

– На 8-м круге Хэмилтону передали о «возможном дожде через 20 минут» (примерно 15 кругов).

– На 9-м круге Ферстаппен обогнал Леклера и поднялся на 2-е.

– На 10-м круге Цунода после остановки в боксах выехал перед Албоном, но Алекс его быстро обогнал и возглавил группу побывавших в боксах. На 11-м на пит-стоп заехал уже Алонсо – и сумел остаться впереди «Уильямса», хотя Хюлькенберг обоогнал испанца на прямой. Фернандо пришлось тратить 1,5 круга на обратный обгон – весь отрыв от группы Цуноды-Албона пропал. Юки параллельно опередил Алекса.

– На 12-м круге отрыв Переса от Ферстппена составлял 2,7 секунды.

– Хэмилтон заехал на пит-стоп на 13-м круге – вернулся тем же 4-м без потери позиций.

– На 14-м круге Перес первым заехал на пит-стоп. Макс возмутился (хотел двойную остановку), но инженер потребовал у него «использовать голову и выполнять инструкции». Затем Ферстаппену сказали: «Мы ожидаем дождь через 9-10 минут – остановимся и защитимся от Леклера?» Ответ: «Я не вижу радар погоды!»

– На 15-м круге Ферстаппен тоже заехал – вернулся в 1,5 секунды от Переса и быстро въехал в 1 секунду! Серхио продержался только до 17 круга – Макс облетел его на прямой.

– На том же 17-м круге Расселл обогнал Стролла и поднялся на 6-е.

– На 18-м круге Сайнсу передали о дожде через 4 минуты – 2-3 круга. Параллельно Норриса зазвали на второй пит-стоп – его «хард» с первой остановки не сработал. Карлос тут же передал о дожде в 15-м повороте.

– К 19-му кругу только Расселл, Гасли и Стролл дотянули без пит-стопов. Дождь ожидался только на 10 минут – около 6 кругов. И на 20-м круге Гасли обогнал Стролла! Следом – и Юки Цунода, и на следующем круге Ланс заехал за свежим «софтом» – в надежде прогреть покрышки и пересидеть всю фазу дождя. Копия тактики Норриса и «Макларена».

– На 21-м круге Ферстаппен едва не потерял контроль над машиной в «Радийоне» – болид перестал держать трек!

– На 23-м круге Расселл заехал за свежим «софтом» и вернулся 17-м. Гасли остался единственным без пит-стопов – и Цунода параллельно обогнал Пьера в битве за 6-е.

– На 24-м круге Гасли и Албон заехали за новыми шинами синхронно – и оказались на 16-м и 17-м. Норрис внезапно возглавил остановившихся под дождем и занял 11-е. Сайнс сошел.

– На 25-м круге Цунода тоже завернул в боксы и уступил 6-е Окону, за которым Магнуссен. А позади Кевина Расселл обогнал Норриса и поднялся на 8-е.

– На 26-м круге волна пит-стопов завершилась – Расселл вернулся на 6-е, а Норрис – на 7-е. Стролл оказался 8-м, Цунода – 9-м, Албон – 10-м. Дождь закончился, выглянуло солнце. Шедевральное спасение проигранной гонки от «Макларена»!

– На 28-м круге Хэмилтон заехал в боксы за «софтом» и вернулся 5-м – позади Алонсо. Следом на пит-стопе побывал Леклер для защиты от Хэмилтона – и вернулся третьим. Фернандо тем временем пропустил Льюиса – и «Мерседес» оказался буквально в секунде от Шарля на холодных шинах!

– На 30-м круге Перес пошел на вторую остановку – взял «софт». «Подрезал» бы Ферстаппена, если бы не отставание в 9 секунд – в реальности просто защита от Хэмилтона и Леклера. Алонсо тоже побывал в боксах – чтобы выехать перед Расселлом и Норрисом без риска потери позиции.

– И на 31-м круге финальный пит-стоп берет и Ферстаппен – вернулся с преимуществом те же 9 секунд.

– На 34-м круге гоночный инженер второй раз сообщил Максу о «чрезмерном износе» и вновь посоветовал больше использовать голову. Отрыв от Переса составлял 13 секунд. Макс в ответ предложил атаковать еще больше и добавить пит-стоп «для тренировки», ответ инженера: «Нет, не в этот раз».

– На 36-м круге потерявшего темп Албона зазвали боксы вновь, и он выехал 17-м. На этот раз смелая оборонительная тактика «Уильямса» не сработала.

– На 38-м круге Окон внезапно прорвался мимо Цуноды на торможении в битве за 9-е! Обгон дня.

– На 41-м круге Окон догнал и Стролла, которого перевели в режим жесткой экономии шин и топлива. И через круг Эстебан объехал Ланса – поднялся на 8-е!

– На 43-м круге Хэмилтон остановился в боксах за «медиумом» – кажется, решил попробовать перебить лучший круг Ферстаппена. И сработало – Льюис все-таки стащил бонусный балл! Проехал аж на 0,6 секунды быстрее на более жестких шинах.

На финише Ферстаппен привез Пересу 22 секунды отрыва. Полная аннигиляция! Леклер – на подиуме, Алонсо вернулся в топ-5, а «Макларен» спас, казалось, безнадежно проигранную в первой части гонку.

Дополнительный балл помог Хэмилтону настигнуть Алонсо – теперь между ними лишь балл. И невозможно не поздравить с возвращением в топ-10 Юки Цуноду:

В Кубке конструкторов – без изменений: только «Феррари» еще ближе к «Астон Мартин»:

Такой «Формула-1» уходит на летний перерыв – вернется на домашнем Гран-при Ферстаппена в Нидерландах 25 августа!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson