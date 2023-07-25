Уже в Книге Гиннесса.

Перед финалом сезона главная серия электрогонок мира «Формула Е» устроила в Лондоне рекордное шоу: привезла выставочный центр ExCeL London команду верификаторов из Книги рекордов Гиннесса и показала им «симуляцию» обычной квалификационной дуэли из чемпионата.

Ведь в ExCeL специально проложили 2-километровую трассу – и даже сумели сделать прямую на 346 метров!

Соревновались Лукас ди Грасси из «Махиндры» и Джейк Хьюз из «Макларена» – оба получили по три тренировочных и один зачетный проезды.

В итоге Лукас выжал 218,18 км/ч в закрытом помещении, а Джейк – 218,71 км/ч. Ему и достался рекорд.

Скорость измерялась традиционной для таких случаев системой – по телеметрии, GPS и радару. Точка «скоростной ловушки» – за пять метров до зоны торможения, чтобы в погоне за красивыми показателями ребята не перестарались и закончили аварией.

Но с учетом предыдущего рекорда в 165,2 км/ч – у обоих гонщиков был солидный запас. Все-таки их доработанная для скорости на прямых электрическая GenBeta еще и выдает 545 л.с.

Ранее достижение устанавливали на турбированном «Порше» Taycan Turbo S (хоть и мощностью 761 л.с.) в выставочном центре с покрытием в виде полированного бетона – он по сцеплению как лед.

В Лондоне же подготовились лучше – сделали мини-трек. Сколько же простоит этот рекорд?

Фото: fia.com