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Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил по нему бутылкой шампанского

ахахаха ахахаха
Гран-при Венгрии
Ландо Норрис Ландо Норрис
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Словно так и задумано.

Гран-при Венгрии завершился седьмой победой подряд Макса Ферстаппена – а на подиуме к нему присоединился напарник Серхио Перес и лучший друг в «Формуле-1» Ландо Норрис из «Макларена».

И у друзей, похоже, впереди серьезный разговор: когда Ландо в фирменном стиле открывал подиумную бутылку шампанского (сильный удар по первому месту, иногда в прыжке – трюк еще с молодежных серий), то немного попортил трофей Ферстаппена:

Сперва реакция – словно так и задумано:

Но на самом деле нет:

Потому – немая сцена:

Короткий подиумный разговор между друзьями:

И Макс удаляется в боксы «Ред Булл» с кубком по частям:

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И быстрый ответ «Макларена»: «Извини, Макс».

Возможно, дружбу Ферстаппена и Норриса спасет количество всевозможных трофеев у Макса: только за календарный год это был 18-й. К тому же, глава автодрома Атилла Симон еще до гонки сообщал о готовности вмешаться в ситуацию, если кубок где-то разобьется.

Это традиционный венгерский фарфор, и трофей полгода делается и расписывается вручную командой местных мастеров. Его стоимость – 40 тысяч евро за штуку, однако все давно знают, какие они хрупкие – автодром заказывает их с запасом на всякий случай.

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Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel / Staff; twitter.com/f1

4 комментария

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Sanyamba Feo
"Вдарил"? Это что за слово такое, колхозанское?
+2
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Zlodimir
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Zlodimir
Синяя изолента спонсор данной новости 😂
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