Зеленая красотка.

13 июля на «Фестивале Скорости» в Гудвуде «Ламборгини» показала гиперкар для высшего класса чемпионата мира по гонкам на выносливость и «24 часов Ле-Мана» – инструмента для Даниила Квята! (И другого бывшего пилота «Ф-1» Ромена Грожана).

Вот она – зеленая красотка SC63:

Вживую выглядит еще мощнее:

Правда, это шоукар, а не реальная модель для тестов и обкатки. На трек Гудвуда она так и не выехала и вообще пока тестируется только в симуляторе как физическая модель – пилоты доводят свойства шасси, управляемости мотора и подвески. Собрать настоящую машину планируют к старту реальной тестовой программы в августе.

«С самого начала я направлял команду дизайнеров на необходимость добиться максимальной функциональности машины, – пояснил ее внешний вид глава дизайнерского подразделения марки Митя Бокерт. – Но мы хотели создать машину, моментально узнаваемую как «Ламборгини».

Получилось!

«За последние десять лет мы добивались отличных результатов [в категориях GT3], – высказался глава гоночной «Ламборгини» Джорджо Санна. – Настало время сделать самый большой шаг в будущее автоспорта и помериться с лучшими производителями мира».

«Наша SC63 – рывок в высший эшелон и будущее автоспорта, гордость нашей гоночной ветви, – отметил глава компании Стефан Винкельман. – Этот гиперкар – самый продвинутый из всех, когда-либо сделанных «Ламборгини».

Гиперкары – новая топовая категория вместо прототипов класса LMP1. Они вновь наполнили чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC и «Ле-Ман» валом автопроизводителей («Феррари», «Тойота», «Порше», «Пежо», «Кадиллак», «БМВ», «Альпин», «Акура»...) и бодрых частников благодаря разделению на две ветви LMH (можно делать все самому) и LMDh (Le Mans Daytona hybrid – используется готовое шасси, нужны только своя силовая установка и кузов, бюджет на разработку ограничен одним миллионом евро).

Мощность ДСВ ограничили в 680 л.с., чтобы не раскручивать гонку расходов свыше разумного, а для отличия от класса LMP2 добавили гибридную часть – электромотор на 272 л.с. по мотивом используемой в «Ф-1» MGU-K (накопленная в батареях кинетическая энергия от торможений возвращается на переднюю ось, но только при достижении определенной скорости – это помогает повысить длину стадии разгона). Гибридные технологии и сделали серию привлекательнее для заводов – ведь вся индустрия сейчас электрифицируется.

Вышло, что амбициозных производителей свели на одно поле с энтузиастами-частниками и гарантировали им примерно равные условия: у заводов будут достойные соперники и проверенно высокий бенчмарк для сражений, но и сам класс не умрет в случае ухода 1-2 гигантов, как пару лет назад LMP1.

«Ламборгини» пошла по более простому и быстрому пути: выбрала доработку шасси LMP2 от«Лижье» и создала под него собственный 3,8-литровый мотор V8 с двумя турбинами. Новости о его развитии и улучшениях обещали публиковать в процессе обкаток, и Квят примет в них участие как заводской пилот с огромным опытом! И как раз из-за работы на машине LMP2 в 23-м с «Према» он тоже будет особенно полезным на тестах и в доводке.

«Верим, Квят станет важным активом нашего проекта LMDh в течение 2023 года, – приветствовала его «Ламба» при подписании. – Основная роль Квята будет заключаться в тесном сотрудничестве с нашими инженерами и механиками в работе над прототипом. Учитывая обширный опыт Даниила в других гоночных категориях, я не сомневаюсь, что Квят сыграет решающую роль в том, чтобы мы добились успеха в сезоне-2024».

«По мере продвижения переговоров я все больше понимал, что когда «Ламборгини» начинает какой-то проект – он будет действительно большим, – рассказывал Квят о переходе к итальянскому производителю. – Что это проект высочайшего уровня, и мы думаем, что сможем добиться чего-то выдающегося. И я решил, что должен быть там.

Я смогу дать «Ламборгини» голод до побед, опыт, стремление добиваться лучших результатов. У меня за спиной многолетний опыт, я провел достаточно много сезонов в «Формуле-1» и считаю, что являются подходящим человеком для проекта «Ламборгини. И вместе мы хотим добиться отличных результатов в LMDh – высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость.

«24 часа Ле-Мана» – та гонка, которая должна быть в твоем резюме. И ты должен попытаться эту гонку выиграть.

Что лучше – победить на «Ле-Мане» или победить «Феррари» в итальянском дерби? Победить «Феррари» было бы неплохо – у них уже есть гиперкар 499P, очень быстрый и конкурентоспособный. Хороший вызов. Но пока нужно сосредоточиться на задачах «Ламборгини».

Фото: lamborghini.com, goodwood.com; Gettyimages.ru/Jared C. Tilton