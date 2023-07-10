Горячий вердикт.

На Гран-при Великобритании слухи о фильме с Брэдом Питтом о «Формуле-1» на деньги Apple обрели под собой четкие визуальные обоснования. Да, для «виртуальной» команды сделали свои боксы (и поместили между «Феррари» и «Мерседесом»). Да, для нее действительно сделали две свои машины! Да, Питт действительно играет активного гонщика в 59 лет. Может ли все это получится реалистично? Справляется ли съемочная команда? Выполняется ли обещание сопродюссера и консультанта фильма семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона сделать «лучший фильм о гонках в истории»?

Машина: вполне похожа на «Ф-1»

Гоночный «Мерседес» вместе с молодежной командой «Карлин» вместе собрали гибрид из болидов «Ф-2» и «Ф-3» – и стилизировали под «Ф-1». Получилось действительно похоже:

На самом деле, очень похоже на аутсайдерскую машину вроде «Уильмса» или «Альфа Таури» по общему силуэту:

А недостаток проработанных деталей в аэрообвесе легко скрывается динамичными съемками и шикарной темной ливреей! Она, кстати, тоже вполне «формульная» – еще совсем недавно в похожей раскраске гонялся «Хаас»:

Так что визуально болид для фильма под рабочим названием Apex («Апекс») вышел восхитительным – в современной «Ф-1» с модой на черные карбоновые машины ради экономии веса на краске он бы не выделялся.

Команда и боксы– реалистичность 100%

Съемочная группа решила не экспериментировать с переподготовкой массовки и просто наняла ребят из «Карлин» на роль инженеров и механиков.

Так что на таких фото все – реальные работники гоночной команды, просто обычно они обслуживают машины «Ф-2» и «Ф-3».

В целом это весьма логично: реальные болиды же нужно обслуживать на съемках, а они как раз сделаны из знакомой бригаде техники. Какой смысл тратиться на параллельную, если эти и так привыкли к камерам и работе под давлением?

Обстановка в боксах внешне абсолютно такая же, как и у «соперников» – здесь съемочная команда тоже справилась. Причем соседи по «Ф-1» оценили: «Гараж очень милый, я даже завидую паре вещей оттуда» – описал Ландо Норрис из «Макларена».

Съемочная команда даже воспроизвела инженерный остров в боксах:

И экраны с телеметрией на пит-уолл:

В соцестях стебутся над нереалистичностью данных (14314 литра топлива на последнем круге при баке в 105 литров, мощность 40000 МДж соизмерима со взрывом бомбы), но все-таки подобные вещи явно дорабатывают на постпродакшне – окно сделали только ради декораций. И без внимательного изучения такие штуки сразу не заметишь.

Да и вдруг по сюжету у пилотов откажет телеметрия, и придется гоняться вслепую? Такое временами тоже случается (например, в 2023-м в одной из практик!).

Только с номерами вышло занятно: Санни Хэйс Брэда Питта выступает под №7 – накрепко связанным с Кими Райкконеном в памяти фанатов, а его напарнику Джошуа Пирсу-Дамсону Идрису достался не менее легендарный №9 Никиты Мазепина (и шведского рента-драйвера Маркуса Эрикссона).

Причем формально номера Кими и Никиты соперники пока не могут получить: в «Ф-1» действует правило «постоянных номеров», и два полных сезона после последнего использования числа закреплены за предыдущими владельцами.

Насколько Питту мешает возраст?

Да, Брэду уже 59 – и этот вопрос вызвал большие обсуждения и внутри съемочной команды. Однако отличная форма и внешность актера вместе со рвением к тренировкам сняла все вопросы:

«Конечно, возраст Брэда был важной темой для обсуждений, когда мы только начинали обсуждать изначальную историю и сценарий, – признал Льюис Хэмилтон перед первым съемочным днем на треке. – Но он в отличной форме и постоянно тренируется.

Брэд отлично выглядит – Будто с возрастом он идет обратно во времени. Для своего возраста он выглядит просто отлично.

Мне кажется, Брэд настолько культовый актер, что возраст (с точки зрения правдоподобности) вряд ли будет проблемой – он проделал невероятную работу и я даже не могу передать словами, насколько я рад тому, что Брэд Питт будет играть в фильме о «Формуле-1».

Визуально он действительно выглядит сильно моложе 59 лет. Вот Питт в образе «гонщик пришел в паддок» – вроде вполне потянет на 40?

На фотке «для боксов» он тоже вполне выглядит на 40-42:

В костюме рядом с другими гонщиками – тоже «супеветеран», но можно представить меньше 45:

А это уже область «пограничной реалистичности» – ведь Фернандо Алонсо сейчас гоняется в почти 42 (с контрактом до 44 лет), да и самому Хэмилтону 38 (и намерения остаться еще на пару лет). Михаэль Шумахер тоже поднялся на подиум в 42 года, и вообще в 90-е и 00-е такой возраст – необычен для пилота «Ф-1», но реалистичен.

В конце концов, мы не знаем сюжета – вдруг всю драму выстоят вокруг темы «ты слишком стар и потому гоняешь так, словно в болиде «Ф-2»? В конце концов, судя по заготовленным на съемках табличкам, машинам суждено часть сюжета кататься на последних местах:

К тому же, Брэд Питт серьезно подошел к подготовке: по слухам, откатал на частных тестах за рулем болида «Ф-2» больше 1000 км на французском треке «Поль-Рикар» и вообще серьезно занимался пилотажем.

«Мы провели вместе один день, тренируясь на треке в Лос-Анджелесе, и для человека, который никогда не участвовал в гонках, он очень неплохо смотрелся с того момента, как сел за руль, – оценил Хэмилтон. – У него определенно наметанный глаз. Он любит смотреть MotoGP, так что он всегда был поклонником гонок. И он уже имеет представление о гоночных траекториях, он определенно глубоко погрузился в тему гонок, это приятно видеть. Брэд практиковался много недель еще до Гран-при Австрии.

В конце концов, это кино, и будет некий эффект Голливуда, с которым во все верится. Конечно, мы нервничаем, ведь хотим воспроизвести квинтэссенцию спорта – и чтобы она всем понравилась».

Но вместе с болидами «Ф-1» на трассе машины вели не актеры, а дублеры – профессиональные пилоты.

Пара вопросов к проработке деталей есть

Практически все описанное – скорее техническая часть, а не сюжетная. Очень большая часть повествования по-любому будет происходить за пределами трека, и она тоже должна передавать «реалистичность» мира «Ф-1» и его квинтэссенцию.

Можем ли мы что-то заключить пока о ней? Есть один немного смущающий момент, словно сценарий сделан немного небрежно – его символизирует название команды APX GP.

Это обыгрыш рабочего названия фильма и наименование одного из частей поворота, однако профессиональные команды в высших сериях вроде «Ф-1» и «Ф-2» так просто никогда не называют. Брендинг обычно строится на спонсорах, поставщиках моторов, фамилиях владельцев, автозаводах, знаковых символов для владельцев (например, «Форс-Индия») – чисто гоночные выражения крайне редки. Единственный вариант – когда богатый миллиардер-владелец решает назвать команду вещью вроде «Гонки – и точка».

Даже сейчас ближе всего к названию APX GP – бывшая команда Мазепина «Хайтек».

Больше всего же на брендинг команды из фильма похож брендинг команды ART GP – одного из сильнейших юниорских коллективов «Ф-2» и «Ф-3».

Она привела в «Ф-1» половину нынешнего пелотона, и Хэмилтон выиграл в ней GP2. Личная отсылочка?

И ведь создатели действительно понимают, как работает «кулисный» мир «Ф-1»: на машину нанесены вполне реалистичные спонсоры (например, разработчик ПО Expensify – такие партнеры есть у каждой команды). Название прямо выделяется. и причина совершенно не ясна: может, все-таки желание стилизовать некоторые вещи ради голливудской картиночки возобладало – и тогда где гарантии, что одно «сценарное» место такого плана не расширится на все остальные?

С другой стороны, если выбор сделан осознанно по определенным причинам – это странно, но не напрягает. Вызывает беспокойство другое: вдруг важные части мира все-таки сделаны на отвали? И сколько тогда таких еще будет? Они вряд ли повлияют на сюжет, но создают атмосферу и настроение – важные вещи для «лучшего фильма о гонках в истории».

Хотя, может, и это как-то обыграют в сюжете. APX вполне может оказаться аббревиатурой вымышленного спонсора, фамилии или опять же хотелкой миллиардера-владельца.

А что с сюжетом?

Перед непосредственно гонкой Sky Sports F1 дал в эфир небольшое интервью Питта с постоянным комментатором и бывшим пилотом «Ф-1» Мартином Брандлом (закончил в 96-м, сейчас ему 64 года). Там Брэд рассказал о проекте чуть подробнее, раскрыв несколько ранее неизвестных моментов:

– Его действительно пустили на трек за рулем болида с утра в субботу перед квалификацией – и он разогнался до 250 км/ч. Раньше Питт 20 лет гонялся на треках на байках. «Я бы не назвал это «быстрым кругом», скорее «разгоночным», пару раз выехал на траву».

– Он играет «пилота, который гонялся еще в 90-е и ушел из «Ф-1» после чудовищной аварии – затем гонялся в других категориях, выиграл «24 часа Ле-Мана» и «24 часа Дайтоны» («Примерно в твое время – можем позвать для камео» – сказал Брандлу Питт).

– APXGP – беспросветный аутсайдер с постоянной пропиской на 21-м и 22-м местах. Однако она заполучила гения Пирса, и для роли наставника владелец (которого будет играть Хавьер Бардем!) и вернул героя Питта в «Ф-1» по старой дружбе.

– «Все должно быть настолько реально, насколько только вообще возможно».

– Питту так нравится на треке, что он «пробудет здесь, пока его не выгонят». А если «что-то заглохнет, машина поедет очень медленно или ее развернет – то так и задумано».

Внезапно детали истории Питта напоминают недавний путь Роберта Кубицы! Поляк тоже в картинге побеждал Хэмилтона, неплохо гонялся в «Ф-1» (но в 2000-е), выиграл Гран-при Канады и претендовал на титул в 2008-м, а в начале 2011-го попал в жестокую аварию в ралли и чуть не погиб.

Он вернулся к тестам в «Ф-1» только в 2017-м, а в 2018-м получил место резервиста в «Уильямсе» – в 33 года после семи лет перерыва. И полностью адаптировал пилотаж на фактическое управление одной рукой.

В 2019-м его вернули в «Ф-1» в боевой «Уильямс» – и ему тоже в соперники достался один из лучших молодых пилотов поколения Джордж Расселл (сейчас гоняет наравне с Хэмилтоном в «Мерседесе»).

Как все прошло? Не слишком здорово: тот год выдался для «Уильямса» одним из худших в истории – бело-голубой болид почти все время ездил последним. Расселл уничтожал Кубицу и по квалификационному темпу, и по гоночному – Роберт вернулся в резервисты и тестеры «Альфа Ромео» после конца года, лишь временами обкатывая новинки и заменяя заболевших.

Однако польские спонсоры Orlen помогли команде продержаться в сложнейшем году (титульный спонсор ROKiT, например, до сих пор не расплатился с командной за него), а сам Роберт набрал единственное очко «Уильямса» в сезоне на Гран-при Италии – выше Расселла!

Да, Кубице тогда было 34 года, а не 40+, но и физические ограничения тоже весьма серьезные. Если сюжет «Апекса» построят по той же логике и без серьезных перегибов, он останется погранично реалистичным – все-таки пока параллели того «Уильямса» с APXGP проводятся очень легко.

А как вам первые наметки? Интригует?

Фото: Instagram/f1, williamsracing; racefans.net; Gettyimages.ru/Dan Mullan