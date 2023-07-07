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«Безумные торможения, я так не могу», «Орал перед монитором за него». Кем Ферстаппен так восхищается?

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Интересные движения ногами и успех повсюду.

Макс Ферстаппен выигрывает гонку за гонкой, идет за третьим титулом «Ф-1» подряд и даже на симуляторе вгоняет в ступор напарников по вирутальной команде невозможными обгонами – казалось бы, лучшего пилота планеты прямо сейчас ничем не удивить?

Оказывается, нет – после поула, победы в спринте и хет-трика в гонке на Гран-при Австрии чемпион засел вечером за экраны. Смотрел заезд главной американской серии NASCAR Sprint Cup в Чикаго!

Вот его лучшие моменты:

Там гонялся другой чемпион «Ф-1» Дженсон Баттон, но Ферстаппен болел не за него – а за победившего в итоге Шейна ван Гисбергена!

«Специально не спал, чтобы посмотреть, – признался Макс на медиадне перед Гран-при Великобритании. – Никогда так в жизни не нервничал, глядя как кто-то другой гоняется и пытается победить. Я буквально орал перед монитором за него, за его победу!

Запрыгнуть так в очень тяжелую в пилотаже машину, которую ты не знаешь – очень, очень впечатляет. А он просто влетел и полностью задоминировал гонку. Нет, нет, сами такие гонки не для меня. Я люблю смотреть их, они очень крутые. И я был очень счастлив за Шейна. Может, однажды я поеду туда, возьму пива и буду наслаждаться шоу.

Я знаю, он великий пилот, я знаю, на что он способен. И я знаю, насколько он хорош в разных гоночных категориях.

Он крут на V8 (главная австралийская серия V8 Supercars – Sports.ru), их он знает. Он силен и в раллийной машине. И точно хорош и в NASCAR.

Но это Шейн. Он все еще безумный пользователь техники торможения правой ногой! Постоянно это вижу на симуляторах тоже. Он же в нашей виртуальной команде Team Redline, иногда мы гоняемся вместе.

Просто безумие, как он так быстр с этой техникой. И также очень хорош в экономии топлива, например, со своим стилем пилотажа. Это интересно. То есть, я так не могу! А он вырос именно так».

Как же выглядит эта безумная техника? Вот она: Шейн зажимает одной ногой сразу две педали, а также быстро и резко бьет по газу в поворотах:

Так раньше тормозил и разгонялся Айртон Сенна:

Теперь в топ-категориях так делают только считанные пилоты – и Шейн ван Гисберген один из них.

Казалось, на современных машинах NASCAR (где автоматическая коробка и контроль за подачей топлива) техника невозможна, как и в большинстве симгонок. Но Шейн раз за разом ее воспроизводит – в какую бы серию ни отправился.

У 34-летнего ван Гисбергена вообще сильный послужной список – он как минимум блеснул, кажется, любой технике! Помимо титулов и побед на кузовной технике c моторами V8, там еще:

– Успех в открытых колесах – три победы из трех в «Новозеландской «Формуле-3» (Toyota Racing Series) в 2021-м (вице-чемпион ее же в 2006-2007 годах)

– Подиум на ралли – третье место класса WRC2 (аналог «Ф-2») на Ралли Новой Зеландии 2022-го.

– Успех в гонках на выносливость – второе место на «24 часах Дайтоны» со второй попытки и пятое место на «24 часах Ле-Мана» в GTE Pro при единственной попытке.

– Чемпион юниорской новозеландской «Формулы-Форд» 2005-2006 годов – это очень сложные машины вроде болида «Ф-4» без обвеса.

– Чемпион европейской серии GT на машинах класса GT3 в 2016-м.

– Даже пробовался в дрифте!

Ничего удивительного, что Шейна взяли в ту же виртуальную команду, что и чемпиона «Ф-1» , а Макс за ним следит и восхищается.

Вообще просмотр других гонок в ночь после побед – самая фирменная вещь, которую Ферстпппен только мог бы сделать. В этом году он сворачивал победную пресс-конференцию после Гран-при Монако, чтобы успеть на «Инди-500», а прямо во время разогрева для старта на Гран-при Азербайджана смотрел «6 часов Спа» – чемпионат мира по гонкам на выносливость.

Макс – немного маньяк в смысле гонок: его гоночный инженер виртуальной Team Redline Дидрик Киндс рассказывал в интервью Sports.ru, как будущий чемпион еще в 2021-м подсоединялся к чату команды после квалификации, чтобы дать пару советов и поддержать:

«У нас параллельно проходил 6-часовой заезд на симуляторах по «Уоткинс-Глен». Так вот, Макс закончил квалификацию, сходил на пресс-конференции с брифингами – и тут же подключился к нашему чату в Discord, чтобы узнать, как дела с нашей гонкой и может ли он чем-то помочь. Хотел мотивировать ребят. Было очень мило. Более чем помогло – уже самим фактом его присутствия, попыткой чуть-чуть подстегнуть ребят».

Оказывается, он учится не только сам за рулем, но и смотрит все, что только может. Кажется, подобный подход в современной «Ф-1» показывает только Фернандо Алонсо.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson

1 комментарий

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うちはイタチ
современных машинах NASCAR (где автоматическая коробка)
чегооо? 😨
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