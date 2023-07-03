Ностальгия и модерн
Блог

Перед каждой домашней гонкой «Ф-1» Шарль Леклер стрижется у мамы. Теперь заснял процесс и выложил на ютуб!

Шарль Леклер Шарль Леклер
Формула-1 Формула-1
Феррари Феррари
Гран-при Монако
Авто Авто

Милота года в «Ф-1».

Звезда «Феррари» Шарль Леклер родился и вырос в Монако – его отец гонялся в «Ф-3», а мать стригла гонщиков в парикмахерской у трека. Как минимум бывший пилот Дэвид Култхард точно у нее побывал – историю подтверждали все стороны.

Потому у Леклера всегда особые отношения с Гран-при Монако: самая престижная гонка календаря – его же домашний этап и Святой Грааль. И он вновь посвятил ей отдельную красивую документалку на ютубе:

Друзья, семья, поддержка соседей, менеджер, антураж местного героя – на месте все!

Но самый милый и внезапный момент – раскрытие предгоночной традиции Гран-при Монако: каждый раз перед домашним этапом в среду Шарль идет стричься в салоне у матери!

Шарль: Я всегда делаю это перед гонкой в Монако. Не срезай слишком много, мам.

Паскале, мать Шарля: Без проблем. Только помоемся?

Шарль: Нет, просто срежь немного по бокам. Сейчас там слишком длинно. Такое ощущение, будто мы в рекламе для шампуня снимаемся! Не налажай сегодня, камеры снимают!

Оператор: Вы постоянно его стрижете?

Паскале: Ну, когда бы он ни возвращался в Монако, он обычно звонит мне и просит сделать ему обычную стрижку. Верно, Шарль?

Оператор: И как он как клиент?

Паскале: Нормальный, стал полегче со временем. Но он знает, чего хочет! Верно, Шарль?

Шарль: Ага. Ты всегда говоришь, что я самый раздражающий из клиентов! Но из-за камер… Для камер ты подобрее!

Паскале: Нет, нет, как клиент он самый…

Шарль: Требовательный.

Паскаль: Точно. Не позволит мне допустить даже малейшей ошибки!

Вот так: просто звезда «Феррари» с 5 победами в «Ф-1» и зарплатой $30+ млн стрижется у мамы и выкладывает процесс на ютуб. Теперь Леклер еще чуточку ближе!

Уход Леклера из «Феррари» покажется предательством. Шарль слишком сильно увязал личность с командой

Леклер снял свой обычный день в родном городе: пробежки по горам, романтика и страх на яхте, истории о семье на Гран-при, мечты о трех детях

Леклер теперь композитор: выпустил первый трек – и за сутки влетел в топ-10 iTunes. Наравне с Эдом Шираном и Пинк

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий