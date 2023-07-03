Перед каждой домашней гонкой «Ф-1» Шарль Леклер стрижется у мамы. Теперь заснял процесс и выложил на ютуб!
Милота года в «Ф-1».
Звезда «Феррари» Шарль Леклер родился и вырос в Монако – его отец гонялся в «Ф-3», а мать стригла гонщиков в парикмахерской у трека. Как минимум бывший пилот Дэвид Култхард точно у нее побывал – историю подтверждали все стороны.
Потому у Леклера всегда особые отношения с Гран-при Монако: самая престижная гонка календаря – его же домашний этап и Святой Грааль. И он вновь посвятил ей отдельную красивую документалку на ютубе:
Друзья, семья, поддержка соседей, менеджер, антураж местного героя – на месте все!
Но самый милый и внезапный момент – раскрытие предгоночной традиции Гран-при Монако: каждый раз перед домашним этапом в среду Шарль идет стричься в салоне у матери!
Шарль: Я всегда делаю это перед гонкой в Монако. Не срезай слишком много, мам.
Паскале, мать Шарля: Без проблем. Только помоемся?
Шарль: Нет, просто срежь немного по бокам. Сейчас там слишком длинно. Такое ощущение, будто мы в рекламе для шампуня снимаемся! Не налажай сегодня, камеры снимают!
Оператор: Вы постоянно его стрижете?
Паскале: Ну, когда бы он ни возвращался в Монако, он обычно звонит мне и просит сделать ему обычную стрижку. Верно, Шарль?
Оператор: И как он как клиент?
Паскале: Нормальный, стал полегче со временем. Но он знает, чего хочет! Верно, Шарль?
Шарль: Ага. Ты всегда говоришь, что я самый раздражающий из клиентов! Но из-за камер… Для камер ты подобрее!
Паскале: Нет, нет, как клиент он самый…
Шарль: Требовательный.
Паскаль: Точно. Не позволит мне допустить даже малейшей ошибки!
Вот так: просто звезда «Феррари» с 5 победами в «Ф-1» и зарплатой $30+ млн стрижется у мамы и выкладывает процесс на ютуб. Теперь Леклер еще чуточку ближе!
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