Встреча бывших напарников.

На Гран-при Австрии Макс Ферстаппен привез 24 секунды Шарлю Леклеру к концу гонки после того, как обогнал монегаска на 33-м круге. Фактически основную часть отрыва «Ред Булл» накатал за первые же 20-25 кругов после маневра.

И лучшая демонстрация, насколько «Ред Булл» сейчас быстрее – реакция Ферстаппена на подиумный обгон Карлоса Сайнса: пока, бывший напарник!

Ирония – в общем старте Макса и Карлоса: оба начинали в «Торо Россо», затем быстро разделили (по слухам, одним из факторов стали потенциальные политические конфликты между менеджментами пилотов), а теперь оба ездят в топ-командах, но встречаются на трассе очень редко.

Вот и в Австрии Макс оформил хет-трик (поул-победа-быстрый круг), а Сайнс сражался за подиум, а затем из-за штрафов провалился на 6-е.