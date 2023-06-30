Гений.

А помните, в начале сезона Серхио Перес выигрывал гонки, брал поулы и обменивался с Максом Ферстаппеном быстрейшими кругами в надежде взять лидерство общего зачета «Ф-1»?

Телепортируемся в реальность: №11 уже четвертый Гран-при подряд на лучшей машине пелотона не может даже выйти в третий сегмент квалификации и побороться за поул.

В Монако «король улиц» разбил машину в первом же сегменте, в Испании вылетел в гравий и не сумел показать нормальное время, в Канаде не совладал с прогревом шин и моментом выезда под дождь...

Но в Австрии второй сегмент получился просто гениальным.

Это показатель быстрейшего «прогревочного» круга выезда из боксов – потому что все три зачетные Серхио списывали за выезды за пределы трека в одном и том же повороте.

Даже с мостика предупреждали о нем – и требовали «просто проехать хороший базовый круг».

Запрос не удивителен: у Чеко – лучшая машина, его брали для надежного оформления дублей и очков в Кубок конструкторов ради битвы за второй титул, а мексиканец так «включился», что Алонсо в общем зачете уже отстает от него все на 9 баллов!

Но в результате – новый вылет и 15-е место:

«Да его ж предупреждали об этом повороте» – реакция комментатора.

Реакция по радио – восхитительна:

«Да не может быть такого! Где?! *******! Можем еще раз? Клетчатый флаг? Да какого ж ***?! Что не так с этими пределами трассы?!»

А после финиша он объяснил журналистам провал помехой от соперника впереди: «Это был хороший круг. Я наткнулся, думаю, на [пилота «Уильямса» Алекса] Албона и просто проехал прямо. Я не мог остановиться. Думаю, я потерял десятую секунды или немного больше – но стюарды не учли, что меня заблокировали. Есть так много вещей, которые я могу контролировать, но, к сожалению, не это. Вы заканчиваете хороший круг, и внезапно вас блокируют и наказывают. Думаю, система устроена неправильно. Огорчает, что у нас нет хорошей системы и что мы не способны учитывать подобные вещи, когда они происходят».

Интересно, как насчет предыдущих двух списаных кругов?

«Я наблюдал за гонщиками и думал, почему они выдают круги на грани. Все знают правила – нужно, чтобы засчитали хотя бы один круг. Я очень разочарован Серхио – мы ждали два болида «Ред Булл» среди лидеров», – высказался в прямом эфире Sky Sports F1 чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл, глядя на такое.

Действительно, правила просты и всем известны много лет: надо просто оставаться частью хотя бы одного колеса на белой линии. Никто не мешает проехать один круг чуть осторожнее – медленнее на 0,1 секунды – а потом уже атаковать по полной. Обычно опытные пилоты так и делают – и Чеко как раз считается опытным: он проводит уже 247-й Гран-при! Также он оказался единственным выбитым без быстрого круга среди всех пилотов за весь час квалификации – когда на решетке гоняется трое новичков, а всего судьи списали 47 кругов.

«Сегодня у него был темп, была машина, с которой он легко мог бы оказаться на первом или втором ряду стартовой решетки. Он ехал в одном темпе с Максом – нужно было просто держаться в пределах трассы и не заезжать за белые линии, – согласен и шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Это произошло один раз, второй раз, третий раз инженер сказал: «Чеко, просто оставайся в пределах белых линий». Но закончилось все вот так. Просто очень досадно, что все так вышло, ведь Чеко мог быть там, мог справиться. То, что мы выиграли поул – это фантастика, но также присутствует чувство неполноценности».

Серхио вообще взяли в «Ред Булл» после череды понижений Гасли и Албона – как раз за похожие результаты! Кто-то еще верит, что Переса специально тормозят ради облегчения титула Ферстаппену?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose