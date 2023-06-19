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Самый киношный гонщик «Ф-1»: на шлемах – Черная Пантера и шляпа Индианы Джонса, свой болид в линейке «Тачек»

Ред Булл Ред Булл
Серхио Перес Серхио Перес
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Шлем для пилота «Формулы-1» – главное средство для самовыражения вне соцсетей и лучший отличительный инструмент. Второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес активно им пользуется – и не только ради репостов нового классного дизайна.

Чеко откатал Гран-при Канады в шлеме со шляпой Индианы Джонса:

F1: Checo Pérez presents Indiana Jones helmet for the Canadian GP – Today90
F1: Checo Perez unveils Indiana Jones helmet for Canadian Grand Prix – The Nation View

«Готов к тому, что один из моих любимых персонажей присоединится ко мне в гонке! Кто еще не может дождаться премьеры нового «Индианы Джонса» 29 июня?», – подписал фото мексиканец.

А в 2022-м гонщик «Ред Булл» посвящал шлем для Гран-при Бразилии сиквелу про «Черную Пантеру» – и называл возможность нанести лого на защиту «Большой честью», ведь в фильме показывают сильный латиноамериканский народ, и «Представлять его – очень ответственная задача».

Конечно, дело не в одном только киноманстве. Серхио ОЧЕНЬ популярен в Мексике – его отец даже политическую карьеру выстраивает на славе «человека, вырастившего Серхио Переса», избирается в местный парламент и планирует президентскую кампанию.

Чеко же капитализирует известность через красивые и креативные спонсорские интеграции – он сотрудничает с мексиканским подразделением «Диснея». Ведь №11 – идеальный образ для компании: самый успешный гонщик в истории страны, да еще и с семьей!

У Переса трое детей, и они иногда помогают с рекламой в обмен на кучу бесплатных игрушек – например, перед выходом новых «Тачек» они долго и увлеченно играли для трансляции в соцсетях:

Перес вообще герой мексиканских детей – он даже стал частью кампании «Дисней» под названием «Все звезды Радиатор Спрингс». Она призванна вдохновить маленьких мальчиков и девочек с помощью персонажей мультфильма и известных спортсменов, и Серхио увековечили в виде машинки из вселенной «Тачек»!

Болид выпустили в единственном экземпляре для личной коллекции Чеко в знак признания его достижений и вклада в родной автоспорт! Уугадайте, кто с ней играет:)

Любимые герои с Чеко даже на отдыхе во время партии в гольф:

Наслаждается моментом, пока гоняется в сильнейшей команде, время от времени побеждает, зарабатывает 10+ миллионов долларов – и еще партнерится любимыми фильмами!

Даже странно, что никто в «Ф-1» больше такого со шлемами не делает.

Отец гонщика «Ф-1» идет в президенты Мексики – на славе сына и связях с олигархом. Да, тот весельчак с флагом на подиумных вечеринках

Переса прославляют как «короля городских гонок «Ф-1» – и это миф. С каждой победой ему везло

Лучшие шлемы года в «Ф-1»: голова-баскетбольный мяч, маска Человека-Паука, фото болельщиков на голове Феттеля, сборка домашних животных

Фото: instagram.com/schecoperez

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