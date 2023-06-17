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В «Ф-1» рубятся даже за пару последних баллов! Вот атака в последнем повороте и фотофиниш

Гран-при Канады
Альпин Альпин
Макларен Макларен
Эстебан Окон Эстебан Окон
Астон Мартин Астон Мартин
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Ланс Стролл Ланс Стролл
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Ландо Норрис Ландо Норрис
Валттери Боттас Валттери Боттас
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И это 4 машины!

В «Формуле-1» кипит жизнь и за пределами топ-команд – середняки даже ожесточеннее рубятся за любой дополнительный балл, ведь именно он может решить их судьбу в финале сезона.

И финиш Гран-при Канады выдался лучшей иллюстрацией духа «границы топ-10»: Ландо Норрис на «Макларене» до последнего поворота атаковал Эстебана Окона на «Альпин» в попытках продинуться чуть повыше и завоевать-таки очки (ведь на нем висели 5 секунд штрафа).

А сразу за ними разворачивалась параллельная драма – Валттери Боттас на «Альфа Ромео» потерял девятое место в схватке с Лансом Стролом из «Астон Мартин» буквально перед финишной чертой:

Финал гонки Боттаса вообще вышел не слишком удачным – за пару кругов до финиша еще и Норрис раскачал его до красивого обгона:

Валттери еще повезло со штрафом Ландо – только так №77 и остался в очковой зоне!

Как вам такая драма?

Что случилось на Гран-при Канады: Алонсо проиграл Хэмилтону старт, но обогнал на трассе, стратегия «Феррари» сработала!

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ – «До следующей гонки!»

Середняк красиво спасал внезапный первый ряд в «Ф-1» от штрафа: принял сигнал к замедлению за требование ускориться

Фото: formula1.com

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