Драма Нико Хюлькенберга.

«Хаас» ни разу за историю в «Формуле-1» пока не стартовал с первого ряда – даже выигрыш в дождевой квалификации на прошлогоднем Гран-при Бразилии пришелся на спринт. Нико Хюлькенберг за карьеру стартовал с первого ряда лишь однажды – после выигрыша в дождевую лотерею тоже в Бразилии в дебютном сезоне.

Казалось, сейчас в канадской квалификации все факторы сошлись: в дождевой сессии №27 оказался последним, кто успел пересечь финишную черту перед красными флагами в еще годный для быстрого круга момент (Фернандо Алонсо не хватило 6 секунд!)

Второе место, первый ряд, отметки в графике, счастливые фотки – история!

И радость команды:

А после квалификации Нико вызвали к судьям на слушания – оказалось, №27 превысил скорость уже после включения режима красных флагов. За такое штрафы обычно дают практически автоматом – вопрос часто в обстоятельствах и уровне превышения. Именно их изучали стюарды – и услышали немного красивых оправданий:

«Он въехал в первый поворот в момент включения режима красного флага, и уже на 1,5 секунды превысил дельту (время, за которое нужно проезжать разные сектора трека при ограничении скорости красными или желтыми флагами, существует для замедления пилотов именно на опасных участках – Sports.ru).

Он пояснил, что это крайне усложнило задачу вписаться под дельту на следующем секторе. Также отметил смущение звуковым сигналом в наушниках – по его словам, подумал, что проехал слишком медленно в одной из зон.

Сравнение с телеметрией с машиной №31 (Эстебана Окона) показало, что в целом на остатке круга он придерживался примерно той же скорости. А машина №31 соблюла все дельты на каждом мини-секторе. Судьи сочли это смягчающим обстоятельством.

Однако правило очень четкое: даже если нет сомнений в отсутствии намерений пилота проехать небезопасно или слишком быстро, нарушение зафиксировано и нужно наложить наказание. Обычный штраф за такое – 10 позиций на стартовой решетке. Но с учетом смягчающих обстоятельств судьи считают более подходящим меньший штраф.

Отмечаем, что правила существуют именно для того, чтобы машины не превышали скорость. Также отмечаем, что пилот должен сам лучше знакомиться с сутью сигналов о дельтах».

Autosport послушал радиопереговоры – Нико действительно переспрашивал гоночного инженера о том, что значат все эти звуковые сигналы и как он должен ехать. А затем сам решил, что ему надо ускориться.

Итог – Хюлькенберг отправился на пятую позицию – пропустил Алонсо и оба «Мерседеса».

А ведь в гонке «Хаас» точно доставил бы им проблемы: у «Астон Мартин», например, большие проблемы со скоростью на прямых и в медленных поворотах, а именно в них машина Хюлькенберга выглядела на уровне топов в ключевой и самой показательной практике Канады.

Почти лучшая максималка…

И лучшая скорость в самой медленной шпильке.

Трек в Монреале почти полностью состоит из прямых и таких медленных поворотов, потому обогнать «Хаас» с машиной без схожей «максималки» было бы ОЧЕНЬ сложно.

Хюлькенберг выигрывал бы все апексы и прямые – если бы не ошибался на торможениях, мог бы приехать очень высоко.

Эх, если бы только ветеран с тремя годами простоя внимательнее изучал правила и следил за сигналами...

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Xavi Bonilla, Xavi Bonilla/Dppi, IMAGO/HOCH ZWEI; formula1.com