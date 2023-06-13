Cделают всего 40 штук.

Победа «Феррари» на главном автомарафоне планеты – «24 часах Ле-Мана» – так все поглотила, что заглушила анонсы даже «Бугатти» – французской люксовой компании по производству мегасупергиперкаров с нереальными разгонами до 450+ км/ч и ценниками от $3 млн.

Пришлось подождать пару дней для публикации красивой презентации своего нового творения Bolide – оказывается, его впервые подготовили для демонстрации публике, эффектно обкатывали прямо перед стартом гонки и снимали со всех ракурсов:

Расцветка – оммаж ливрее Type 57 G Tank, победившего на «Ле-Мане» 1937 года. За рулем – чемпион «Ле-Мана» 1988-го, еще трехкратный победитель «Ле-Мана» в подклассах LMP2 и GT1, обладатель «Тройной короны гонок на выносливость» («Ле-Ман»+«Дайтона»+«Себринг») Энди Уоллес. Он с 2011-го заводской пилот «Бугатти» и числится штатным «рекордсменом» марки – например, выжимал 490 км/ч на Chiron Super Sport 300+.

Этот болид под названием Bolide – чисто трековое творение французских инженеров, которое начали разрабатывать еще три года назад, до планов по полной электрификации и объединения в «Бугтти-Римак». Потому мотор в ней – все тот же 8-литровый W16, но доработанный по сравнению с остальными моделями компании: в нем 4 турбины и 1824 л.с. С одной стороны, пиковая мощность выдается только с гоночным топливом (с обычным падает до 1620 л.с.), но с другой стороны дорожной версии не планируется – все 40 штук обещают обслуживать только на автодромах!

Шасси сделано с основой в виде упраздненной категории LMP1 – главных прототипов «Ле-Мана» – но без ограничений регламента и с большей заточкой под «дорожный» вид. В наследство от гонок машине достался суперсложный диффузор.

Он вместе с задним крылом в сумме дает около 3000 кг прижимной силы на максимальной скорости – при общей массе в 1650 кг. Значит, Bolide – как и болид «Ф-1» – теоретически способен гнать по потолку. Вообще машины для Гран-при выдавали примерно столько же прижимной силы (но при массе в 750 кг) до современной эпохи граунд-эффекта – 30000 Н на 300 км/ч. Сейчас на максимальной скорости прижимная сила может быть даже выше, но ее точное количество никто, конечно, не раскроет.

Такой аэрообвес вместе с супермотором поможет разгоняться до 100 км/ч за 2,2 секунды и пробивать отметку в 500 км/ч!

Для эффективного замедления с околорекордных скоростей необходимы и соответствующие тормоза – их купили у поставщика большинства команд «Ф-1» Brembo. Карбоновые диски и колодки, 8 пистонов на передней оси, 6 на задней, толщина 390 мм – почти как в современном болиде для Гран-при.

Вот и цена соответствующая – почти 5 млн долларов. Все экземпляры уже раскуплены, их обещают поставить на треки хранения до конца года.

Фото: Bugatti