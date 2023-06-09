С шиком!

Легендарный ведущий Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон вновь влюблен в «Ф-1» – пристально смотрит ее второй сезон подряд и даже слегка опрометчивые обещания в твиттере. Например, когда на Гран-при Монако Эстебан Окон на средней «Альпин» ехал на подиум, Кларксон пообещал команде пива в случае успеха…

Эстебан в итоге доехал-таки третьим – и после финиша оставил тот самый эмодзи под твитом Джереми.

Расплата наступила через 2 недели: британский телехулиган заявился на базу «Альпин» в Энстоуне прямо на тракторе «Ламборгини» – одном из героев его реалити-шоу о жизни в деревне Clarkson’s Farm.

Просто личная пивоварня Джереми располагается в 40 километров от базы «Альпин»:

Более того, Эстебан Окон прокатился вместе с Джереми!

Пиво привезли всей команде – Кларксон сам его раздавал:

Сколько это стоило? Судя по всему, около 2500 фунтов стерлингов (3000 долларов), не считая доставки – в расчете на каждого работника команды!

Угадаете, кто доволен спором?

«Это был шикарный результат и адская гонка, – объявил в микрофон Джереми на раздаче. – Так что счастлив исполнить обещание».

А пивовар Кларксона (вместе с Джереми) еще и получат паддок-пасс на Гран-при Великобритании – ждите их в боксах команды.

Фото: twitter.com/russianbiathlon; instagram.com/