Сутки боли.

Как выглядит настоящий суперегрой? Примерно как этот мужик из экипажа №34, победившего на «24 часах Ле-Мана» в классе LMP2 – он просто вылез и разрыдался, уткувшись шлемом в машину.

Это 23-летний швейцарец Фабио Шерер – он завершал рывок польской команды Inter Europol Competition к первой победе на главном автомарафоне в истории. Более того, это вообще первая победа организации на этапе чемпионата мира по гонка на выносливость за три года участия – раньше лучшим достижением оставалось третье место на «6 часах Спа» (это предыдущий заезд) и пара четвертых мест.

Рыдал Шерер неспроста: еще на первых часах заезда из-за ошибки с коммуникацией «Корветт» из класса GTE наехал ему на ногу. На видео момент не попал

Но Фабио продолжил гнать! Просто в перерывах между сменами охлаждал перелом льдом:

Быстро ходить парень не мог – на пит-стопах прыгал в гараж и из гаража на здоровой.

А после финиша он смог ровно постоять только на обязательных мероприятиях: победные командные фото и подиум:

(Кстати, на подиумных чествованиях Фабио пересекся с «обидчиком» – роковой «Корветт» под управлением Ники Катсбурга тоже выиграл свой зачет!)

Уже после вручения трофея сломанная нога попала в кадр – распухла так, что с трудом влезала в ботинок. Отметины от шин после наезда все еще на месте.

Неудивительно, что на остальных «триумфальных» кадрах Фабио в основном лежит.

«После первых 15 минут я думал: «Все, моей гонке конец», так все болело, – признался Шерер на пресс-конференции после финиша. – Но с помощью огромного количества льда и процедур я смог гоняться – или, по меньшей мере, думаю, адреналиновый удар оказался достаточно сильным, чтобы я вернулся в гонку. Я вновь включился в поток и все заработало.

Теперь же я все больше и больше чувствую, как все плохо, но какая разница, ведь победить на «Ле-Мане»… Да мне все равно, если я не смогу выйти отсюда на своих двоих.

Я никогда раньше не тормозил правой ногой, и всегда думал, что мне будет невозможно переучиться. Пришлось – и нажимать всей ногой, а не только ступней».

Не помогли и технические неполадки: на последних часах у команды отказало радио, и команда сообщала ему апдейты по ситуации на треке и стратегии через старые добрые доски на пит-уолл и самодельные сигнальные таблички. Потому предупредить Фабио о возможной замене оказалось затруднительно.

«Мы говорили об этом в боксах перед моим последним отрезком, и не было уверенности, что сможем опять поменяться, поскольку дверь нормально не открывалась. Отказ радио точно не помог, но, в конце концов, я просто решил: «Мне только нужно гнать на полную, ничего больше не остается».

И Фабио действительно удалось: даже с переломом и другим стилем пилотажа он оказался 12-в своем классе из 60 гонщиков – по среднему темпу! При честных 37 процентах всех кругов экипажа – свою работу он выполнил полностью.

Если бы не целый ряд медленных кругов, остальные время Шерера вполне соответствовали бы ребятам из топ-3.

А ведь Фабио вообще никогда не считался мегаталантом и не котировался на уровне топов! Начало его карьеры вышло средненьким: пара побед в немецкой «Ф-4» (лучшее место в общем зачете – пятое), только один подиум у европейской «Ф-3», пара заездов в топ-10 в международной «Ф-3», переход в ДТМ, затем – в «Суперкубок Порше» и гонки на выносливость… Лучшее достижение – две победы на этапах WEC за сильную американскую United Autosport в 2021-м. Суммарно за все 7 лет профессиональной карьеры он выиграл 5 гонок. «Ле-Ман» – шестая.

Таков главный автомарафон мира: здесь героем может стать буквально кто угодно!

Фото: instagram.com/fabioscherer_/