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Новая команда выдала Квяту роскошную «Ламбу»: 666 л.с. мощности за $240 тысяч

автомобили автомобили
Ламборгини
Даниил Квят Даниил Квят
Авто Авто

Пополнение в автопарке Даниила.

С апреля самый успешный гонщик России в «Формуле-1» Даниил Квят – заводской пилот «Ламборгини» в ее программе участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Даниилу доверят доводку фирменного итальянского гоночного гиперкара, а в 2024-м альянс отправится на «24 часа Ле-Мана» – за победой в абсолюте на главном автомарафоне планеты.

И помимо классной работы, статуса и устроенного будущего Даниил получил еще и новую корпоративную машину – тоже «Ламбу»! Встречайте его новый Urus Perfomante:

«Красивая корпоративная машина» – комментарий Даниила.

Это огромный черный кроссовер с 4-литровым турбомотором V8 мощностью 666 л.с.!

Стоит такой 240 тысяч долларов, и отличается от обычного Urus более развитым аэрообвесом и более спортивным оформлением салона

Кстати, стоковые цвета «Ламборгини» – желтый и зеленый, но Квят сам выбрал черный брутализм. Как вам?

Новый рывок Квята – в заводскую «Ламборгини» на главный марафон планеты. И ему доверят доводку гиперкара

Самый открытый Квят: несправедливости «Ред Булл», отказ «Феррари», отношение к прозвищу «Торпеда» и Ферстаппену

Квят заговорил: без «Ламборгини» светил конец карьеры, теперь цель – победа на главном марафоне мира

Фото: instagram.com/danydk1

1 комментарий

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Hafiz
Совсем недурно)
+1
0
+1
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