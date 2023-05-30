Новая команда выдала Квяту роскошную «Ламбу»: 666 л.с. мощности за $240 тысяч
Пополнение в автопарке Даниила.
С апреля самый успешный гонщик России в «Формуле-1» Даниил Квят – заводской пилот «Ламборгини» в ее программе участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Даниилу доверят доводку фирменного итальянского гоночного гиперкара, а в 2024-м альянс отправится на «24 часа Ле-Мана» – за победой в абсолюте на главном автомарафоне планеты.
И помимо классной работы, статуса и устроенного будущего Даниил получил еще и новую корпоративную машину – тоже «Ламбу»! Встречайте его новый Urus Perfomante:
«Красивая корпоративная машина» – комментарий Даниила.
Это огромный черный кроссовер с 4-литровым турбомотором V8 мощностью 666 л.с.!
Стоит такой 240 тысяч долларов, и отличается от обычного Urus более развитым аэрообвесом и более спортивным оформлением салона
Кстати, стоковые цвета «Ламборгини» – желтый и зеленый, но Квят сам выбрал черный брутализм. Как вам?
Новый рывок Квята – в заводскую «Ламборгини» на главный марафон планеты. И ему доверят доводку гиперкара
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Квят заговорил: без «Ламборгини» светил конец карьеры, теперь цель – победа на главном марафоне мира
Фото: instagram.com/danydk1
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