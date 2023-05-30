Пополнение в автопарке Даниила.

С апреля самый успешный гонщик России в «Формуле-1» Даниил Квят – заводской пилот «Ламборгини» в ее программе участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Даниилу доверят доводку фирменного итальянского гоночного гиперкара, а в 2024-м альянс отправится на «24 часа Ле-Мана» – за победой в абсолюте на главном автомарафоне планеты.

И помимо классной работы, статуса и устроенного будущего Даниил получил еще и новую корпоративную машину – тоже «Ламбу»! Встречайте его новый Urus Perfomante:

«Красивая корпоративная машина» – комментарий Даниила.

Это огромный черный кроссовер с 4-литровым турбомотором V8 мощностью 666 л.с.!

Стоит такой 240 тысяч долларов, и отличается от обычного Urus более развитым аэрообвесом и более спортивным оформлением салона

Кстати, стоковые цвета «Ламборгини» – желтый и зеленый, но Квят сам выбрал черный брутализм. Как вам?

Фото: instagram.com/danydk1