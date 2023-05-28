Ностальгия и модерн
Блог

🤬 Гонщик «Ф-2» едва не сбил двух человек: проигнорил сигналы об опасности и рванул 200 км/ч в слепой поворот

Формула-2 Формула-2
Виктор Мартен
Гран-при Монако
Авто Авто

Чудесное спасение в Монако.

Трек в Монако – самый узкий в календаре, практически все повороты в нем – слепые. Потому гонщикам нужно постоянно сохранять концентрацию и следить за оповещениями об автомобилях безопасности и всевозможными флагами – на случай аварий: чтобы спросить скорость и никуда не врезаться.

А вот чемпион «Формулы-3», гонщик программы «Альпин» и действующий пилот «Ф-2» Виктор Мартинс проигнорировал желтые флаги и табличку о сэйфти-каре – и влетел в слепой поворот на скорости 200 км/ч прямо навстречу маршалам, убиравшим разбитый болид. Машина и люди разминулись только каким-то чудом:

Итог: штраф Мартинсу в виде проезда по пит-лейн (потеря 20 секунд – один из самых суровых в автоспорте). Ведь желтым флагом размахивали прямо перед его шлемом прямо перед входом в вираж!

🤦🏻‍♂️В «Ф-1» вторую гонку подряд чуть не сбили человека на пит-стопе. Организаторы клялись, что никого к гаражам больше не пустят

😱 Болид «Ф-1» ехал на пит-стоп, а встретил толпу людей у боксов – они едва успели отбежать. И это федерация их выпустила!

Кажется, в «Ф-1» всем уже плевать на запреты ради безопасности. Три последних просто игнорируют

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kudim41
Ответ Lestyv
Сказочный... Чудом не случилось огромной трагедии. Надеюсь, до Ф1 он никогда не доберется
Маран прекрасный гонщик. и я очень надеюсь, что он попадет в Ф-1 !!!
эта ситуация никак нне связана с его потенциалом.!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий