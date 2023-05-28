Чудесное спасение в Монако.

Трек в Монако – самый узкий в календаре, практически все повороты в нем – слепые. Потому гонщикам нужно постоянно сохранять концентрацию и следить за оповещениями об автомобилях безопасности и всевозможными флагами – на случай аварий: чтобы спросить скорость и никуда не врезаться.

А вот чемпион «Формулы-3», гонщик программы «Альпин» и действующий пилот «Ф-2» Виктор Мартинс проигнорировал желтые флаги и табличку о сэйфти-каре – и влетел в слепой поворот на скорости 200 км/ч прямо навстречу маршалам, убиравшим разбитый болид. Машина и люди разминулись только каким-то чудом:

Итог: штраф Мартинсу в виде проезда по пит-лейн (потеря 20 секунд – один из самых суровых в автоспорте). Ведь желтым флагом размахивали прямо перед его шлемом прямо перед входом в вираж!