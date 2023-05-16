Объясняем, откуда прогнозы.

Погода крайне важна для любого Гран-при «Формулы-1»: дождь превращает сессию и заезд в стратегический хаос, а внезапные порывы ветра сильно влияют на работу машин и даже могут кого-то сдуть.

Важна и температура – не только для гонщика, но и для болида, для аэрообвеса и двигателя (влияет на работу системы охлаждения). Еще важна температура асфальта – критичная для шин.

Есть множество параметров, которые команды любят контролировать в режиме реального времени, чтобы знать, как обстоят дела и предсказывать состояние трассы на будущее.

И для контроля за погодой используется множество приборов! Технический эксперт F1 TV и бывший механик команды «Супер Агури» Альберт Фабрега объяснил, чем пользуются участники чемпионата.

Основной источник информации – собственная портативная метеостанция.

Их уже лет 10 устанавливают прямо на крышах пит-уоллов.

Они измеряют давление, температуру, скорость и направление ветра.

Никаких сверхтехнологий: лопасти устройства позволят разобраться с ветром, а воронка – измерить влажность и размер осадков.

Но не все так просто – одной установки не хватает.

«Проблема в том, что у команды есть только один такой прибор над пит-уоллом, поэтому замеры могут быть не совсем показательными, – пояснил Фабрега. – Например скорость ветра может измениться из-за гаражей и трибун – на стартовой-финишной прямой будет чуть слабее, чем в повороте.

Поэтому командам приходится привозить больше подобных устройств. И даже выставлять людей в каждом повороте, чтобы звонить им и узнавать, что где происходит. Следят даже за температурой покрытия с помощью инфракрасных сенсоров. Ведь она, как и другие параметры, может быть разной в разных частях трека».

Так что если увидите в трансляции у кого-то такой девайс – знайте: он меряет температуру асфальта:

Данные всем командам и ФИА поставляет французская государственная организация Meteo France – подразделение Министерства транспорта. Все честно – все получают одну и ту же информацию, включая регулятора: ему необходимо следить за погодой, чтобы устанавливать для команд нормативные параметры для использования болидов, объявлять гонку дождевой и предписывать переход на дождевые шины, включать или отключать зоны для обгонов с DRS и вообще думать, можно ли в нынешних условиях проводить всю гонку или старт с места.

Meteo France присылает на каждый Гран-при трех сотрудников и намного более продвинутое оборудование!

Технологии слежки за погодой не стоят на месте: весь набор аппаратуры теперь умещается в одно небольшое устройство.

Ветер теперь измеряют не механически, а с помощью ультразвуковых сенсоров.

Дождь – с помощью оптических.

Благодаря компактности устройства у «Формулы-1» есть возможность привезти и установить сразу несколько таких систем по всей трассе. Это гораздо лучше единственной системы на пит-лейн или звонков наблюдателям.

Кстати, пилотов о погоде в той или иной части трассы информируют не только инженеры, но и световые табло, установленные на трассе.

Раньше обходились простыми тканевыми воздуховодами, а гонщики следили за ветром с помощью флагов, развевающихся вдоль трассы.

Вторая часть системы слежки за погодой – радар. Недостаточно знать, что происходит на трассе в данный момент, важно следить и за изменением погоды в течении всей сессии, чтобы суметь скорректировать ее ход в случае необходимости. Радар только один – вот такое приспособлением диаметром в один метр.

Устанавливают его не на трассе, а на крыше отеля, расположенного в нескольких километрах от трассы – специально подбирают место, которое позволяет анализировать погоду вокруг на расстоянии до 75 километров и улавливать первые капли на расстоянии 20 км. Следят не только за осадками, но и за грозой. В США, например, действует такое правило: если в 8 км от трассы начнут бить молнии, все заезды необходимо остановить (и «Ф-1» тоже обязана подчиниться!).

Meteo France анализирует не только собственные показатели, но и данные от местных климатических служб, а также информацию, полученную из Европы. Затем она передает ее гоночной дирекции и командам – так что те самые обманчивые радиосообщения «дождь через 10-15-20 минут» – неправильное предсказание Meteo France или интерпретация команд, а не собственные прорицания.

Еще один важный показатель – атмосферное давление. Его (и ветер) измеряют датчики, зовущиеся трубками Пито (по имени изобретателя) и установленные непосредственно на болидах.

Вы наверняка их замечали.

Правда, самой точной метеослужбой реального времени все равно остаются пилоты – как единственные, кто находится на трассе «здесь и сейчас». Иногда их ощущения не совпадают с показаниями приборов. И только командам вместе с гонщиками решать по радио, на что полагаться больше.