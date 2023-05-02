Реклама бренда для следующего турнира.

ЧМ-2022 закончился победой Аргентины полгода назад, но южноамериканская страна еще хвастает – и даже превратила триумф в часть рекламной кампании для туристов.

Следующий шаг – окраска болида в цвета сборной на главной гонке и старейшей гонке США «500 миль Индианаполиса»:

Просто Аргентине повезло со своей командой и своим пилотом в «Индикаре»: изначально «Хункос» была основана в 1997-м в Буэнос-Айресе, в 2003-м переехала в Майами для более удобного участия в американском картинге, взяла пару десятков титулов и в 2008-м перебазировалась в Индиану для перехода на повышение.

С 2009-го она гоняется в «Мазда Про/Инди про 2000» (третий дивизион «Индикара»), в 2012-м впервые попробовалась во втором дивизионе «Инди Лайтс», в 2015-м выиграла его и в 2017-м впервые приехала на «Инди-500». С 2018-го «Хункос» пытается захватить как можно больше гонок «Индикара» по возможностям бюджета, а 2022-й стал первым полноценным сезоном с двумя попаданиями в топ-10.

Партнерство «Хункос» и Аргентины – давнее, и сейчас команду поддерживает министерство туризма, а призывы посетить страну наклеены на машину и в обычной ливрее:

И на форме гонщиков:

В этом году бывший слушатель Академии «Феррари» и вице-чемпион «Ф-2» Каллум Айлотт попал даже приехал в топ-5 за «Хункос», но главной звездой команды все равно стал 33-летний аргентинец Аугустин Канапино – на родине он выиграл все возможное в туринге и закрытых колесах. Пока в «Индикаре» он не поднимался выше 12-й позиции, но в Аргентине к нему сейчас огромный интерес, и для его подстегивания команда и ее спонсор решили воспользоваться ситуацией и запартнериться еще и с Федерацией футбола Аргентины AFA.

«Канапино – один из самых успешных гонщиков в истории автоспорта Аргентины: входит в тройку пилотов с наибольшим числом титулов и титулом «Лучшего спортсмена» – подчеркнул шеф команды Рикардо Хункос.

Так и есть: Аугустину вручили трофей в 2018-м – это тот же приз, что (только) трижды забирал Лионель Месси и дважды – Хуан Мартин дель Потро. Им же награждали и Диего Марадону, а пятикратного чемпиона «Ф-1» Хуана Мануэля Фанхио – первого многократного и абсолютного рекордсмена вплоть до прорыва Шумахера в 2002-м – столько же наград, сколько и у Канапино.

«Для меня большая честь и большая гордость представлять чемпиона мира в самом старом и самом важном автогоночном соревновании на планете, а также представлять национальную команду, которая приносит так много радости всем аргентинцам, – высказался Канапино о новой раскраске машины. – Я впервые выступлю в этой гонке, наша цель не так велика: пройти квалификацию и финишировать. Но мы будем делать это с максимумом желания закончить как можно выше».

«Подобные вещи подчеркивают союз всех аргентинцев через спорт. Объединение на чужой территории великих страстей – футбола и автоспорта – следствие командной работы. AFA гордится поддержкой аргентинского гонщика на культовой «Инди-500», – заявил президент AFA Клаудио Тапиа.

После завоевания титула AFA решила мощно расширяться в Северной Америке: уже готовит центр подготовки в Майами и еще больше спортивной маркетинговой активности.

«Это часть нашей стратегии международной экспансии бренда, – подчеркнул глава маркетинга федерации Леандро Петерсен. – Мы поддержим «Хункос» и продолжим продвигаться для следующего ЧМ».

Да, теперь будущих фанатов футбола ищут в гонках, а не наоборот!

Фото: Twitter/juncoshollinger