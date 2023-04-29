Дикий финиш гонки в Баку.

Когда лидеры Гран-при Азербайджана ушли на последний круг, в боксах начали готовить традиционную зону для встреч и награждения: огораживать пит-лейн, расставлять таблички, выпускать маршалов и фотографов.

Как вдруг… Прямо к гаражам выехал «Альпин» Эстебана Окона – и чуть не сбил сразу десяток человек!

Вот как это было – француз успел затормозить, все успели увернуться, никто не пострадал, и, кажется, только испугался.

Что это было вообще? Крупный провал организаторов и ФИА – они почему-то не уследили за ситуацией на треке.

Окон вместе с Нико Хюлькенбергом из «Хааса» стартовали с пит-лейн и провели 50 кругов на одном комплекте шин без пит-стопов, однако регламент предписывает как минимум одну обязательную смену – иначе дисквалификация. Нико остановился на 50-м круге, а Окон поехал дальше – видимо, ответственные за организацию награждения подумали, будто в «Альпин» выбрали дисквалификацию, и даже не подумали об альтернативе – остановке на самом последнем круге.

Из-за этого просчета – немая сцена: маршалы уже собираются закрывать пит-лейн церемониальными лентами, как вдруг туда заруливает болид.

Речь – об остановке для вот этих красивых кадров. Ведь все нужно быстро подготовить, пока лидеры катят круг возвращения в боксы.

С бортовой камеры Окона все кажется еще страшнее: люди едва успели собраться в коридор.

«Ты просто едешь на скорости 300+ км/ч, а затем тормозишь в самый последний возможный момент. Да уж, не то, что хочется видеть. Просто сумасшествие.

Близок ли я бы к столкновению? Ну, достаточно близок. Пришлось отступить, и мне не хотелось бы оказаться на месте людей, которые были в самом центре. Если бы я пропустил точку торможения, все закончилось бы трагедией – безумный момент. Могла случиться огромная, огромная катастрофа», – прокомментировал после финиша Эстебан.

А ведь до заезда гоночный директор помечал эту зону закрытой для фотографов и остальных не входящих в список организационного персонала:

«Кто пустил фотографов? Фотографов пускает ФИА, она же и дает отмашку. В этот раз было чуть раньше обычного, – рассказал у себя в телеграм-канале очевидец Евгений Сафронов – аккредитованный фотограф «Ф-1» – Там были не только фотографы, еще и технические судьи. Да, это конечно опасно. Такого быть не должно. Но на самый-самый последний случай там за рулем человек и у машины есть тормоза. Я был вдоль ограждений и видел как проехала машина, тоже удивился самую малость)) Было опасно. Это факт».

ФИА уже расследует инцидент и ищет виновного – стюарды вызвали на слушания… Представителей ФИА! Итоговый вердикт – требование пересмотра протокола, чтобы подобного в будущем больше никогда не повторялось.