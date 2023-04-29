Этап «Формулы-2» в Баку – всегда крэшфест: молодые неопытные гонщики, опасный городской трек с близкими барьерами, быстрые машины, узкий первый поворот после длинной прямой… Каждый год здесь случаются завалы.

И 2023-й тоже не стал исключением: спринтерская гонка «Ф-2» закончилась вот таким халиф-крэшем:

На рестарте за три круга до финиша лидер заезда Деннис Хаугер из программы «Ред Булл» отправился в стену, позади ту же ошибку совершил чемпион «Ф-3» Виктор Мартинс из Академии «Альпин», и в него въехал Джехан Дарувала.

Причем Дарувала влетел в Мартинса так, что подкатился под синий болид, а обломки полетели прямо в шлем.

Тео Пуршер из «Заубера» не смог объехать это побоище и запарковался в кармане, а затем к нему присоединился и Артур Леклер из программы «Феррари».

И вдобавок позади развернуло резервиста «Альпин» Джека Дуэна. Никак не связанный инцидент – но парень хотя бы увернулся от этого побоища.

Кажется, вряд ли кого-то из них возьмут в «Ф-1» – с учетом нынешних требований серии к осторожности новичков.