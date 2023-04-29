Ностальгия и модерн
Блог

Один болид забросило на другой от удара, обломки летели в шлем пилоту – великий завал «Ф-2» в Баку

Ред Булл Ред Булл
Артур Леклер
Альпин Альпин
Тео Пуршер Тео Пуршер
Деннис Хаугер
Гран-при Азербайджана
Формула-2 Формула-2
Джехан Дарувала
Авто Авто

Этап «Формулы-2» в Баку – всегда крэшфест: молодые неопытные гонщики, опасный городской трек с близкими барьерами, быстрые машины, узкий первый поворот после длинной прямой… Каждый год здесь случаются завалы.

И 2023-й тоже не стал исключением: спринтерская гонка «Ф-2» закончилась вот таким халиф-крэшем:

На рестарте за три круга до финиша лидер заезда Деннис Хаугер из программы «Ред Булл» отправился в стену, позади ту же ошибку совершил чемпион «Ф-3» Виктор Мартинс из Академии «Альпин», и в него въехал Джехан Дарувала.

Причем Дарувала влетел в Мартинса так, что подкатился под синий болид, а обломки полетели прямо в шлем.

Тео Пуршер из «Заубера» не смог объехать это побоище и запарковался в кармане, а затем к нему присоединился и Артур Леклер из программы «Феррари».

И вдобавок позади развернуло резервиста «Альпин» Джека Дуэна. Никак не связанный инцидент – но парень хотя бы увернулся от этого побоища.

Кажется, вряд ли кого-то из них возьмут в «Ф-1» – с учетом нынешних требований серии к осторожности новичков.

Болид поворачивает в стену на прямой – сюрреалистичная авария в «Формуле-2»

«Ред Булл» захватил «Ф-2»: выставил шесть почти одинаковых машин. Хотя годами игнорил главную молодежку

Безумное возвращение в «Ф-2»: с раздробленной ногой и 25 операциями после аварии. За 3 года – обратно на порог «Ф-1»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klaus
гало спасло ещё одного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий