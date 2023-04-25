Ферстаппен просто решил подождать гонку.

Гран-при Азербайджана вновь подарил «Формуле-1» сенсацию: поул взял не один из пилотов доминирующего «Ред Булл», а Шарль Леклер на «Феррари» – хотя еще недавно казалось, будто сезон итальянцев уже совсем проигран.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес остались прямо позади, в топ-3 сформировалась нереальная плотность, а остававшиеся конкуренты отстали почти на секунду:

Да, пока Леклер привез напарнику около 0,8 секунды, Ферстаппен выиграл у Переса всего 0,1 секунды.

Просто Шарль рисковал сильнее всех. Посмотрите на его круг – это просто адреналиновая схватка с рулем:

Прямо с минимальными возможными заделами – вот сколько оставалось до барьеров в первом повороте:

«Очень опасный момент вышел в первом повороте», – прокомментировал Леклер повтор в эфире Sky Sports F1 после финиша.

Практически каждый поворот – подруливание для коррекции траектории, ведь задняя часть машины просто не вывозит столько принесенной в вираж скорости:

И каждый раз – все удается прямо впритирочку со стеной:

Никто больше не осмелился поехать так же из-за нового формата с переносом квалификации на вечер пятницы. Вместо обычных трех тренировочных сессий команды получили только одну, и то сильно сокращенную красными флагами из-за аварий и поломок – и потому зачетные заезды тоже постоянно прерывались поломкой барьеров о машины.

Напарник Леклера Карлос Сайнс тоже боролся с условиями: его разворачивало, временами он проезжал мимо поворотов…

В чем же дело?

– перед гонкой в Баку переложили асфальт – а это сразу превращает в покрытие в каток.

– малое количество практик не позволило прорезинить трек до более-менее привычного уровня. А без липкого покрытия на асфальте сцепление намного ниже – и машина активнее скользит.

– красные флаги затянули квалификацию (закончилась на 30 минут позже обычного), потому начался вечер, температура трека упала на 11 градусов, шины стало труднее прогревать – еще больше скольжения.

Рисковать в таких условиях будет только тот, кому вот прямо нужно рисковать, чтобы заполучить шанс на хоть какие-то результаты. И это явно не Ферстаппен – с болидом, царящим на прямых.

Потому к Максу так близко подобрался Перес – ему тоже нужно было чуть больше вложиться ради гоночных перспектив. По той же причине в топ-10 бедовые «Макларены» и крайне бесстрашный Юки Цунода на худшей машине пелотона прямо сейчас.

Леклер же абсолютно всегда готов справляться с любым количеством риска, если это поможет – это и есть главная личная фишка Шарля. Когда нужно идти по лезвию – он идет по лезвию, а дальше или успех, или тоже стена.

И еще он в принципе хорош в Азербайджане: ему принадлежат уже три последние поула Баку.

В 2020-м гонки не было, а в 2019-м Шарль тоже пытался пробиться на первое место, но все вновь закончилось риском и легендарным мемом «Я тупой».

Но в 2017-м в «Ф-2» он тоже брал здесь поул. Это просто его трасса – и лучший шанс все-таки раздобыть себе стратегическое преимущество над более быстрым «Ред Булл» на гонку.

«На этой трассе всегда непросто собрать быстрый круг, – спокойно прокомментировал Ферстаппен. – Во второй попытке мы кое-что попробовали на прогревочном круге – и это, вероятно, было не идеальным способом подготовки, учитывая итоговое время.

В третьем сегменте квалификации ты гонишь на пределе, стараешься выжать максимум и все сделать идеально – а это непросто. Но мы на второй позиции, мы также знаем, что в гонке наша машина должна работать очень хорошо, так что в целом все не так плохо. Да, хочется стартовать впереди, но нам нужно будет обогнать всего одну машину».

Правда, теперь Шарль действительно в игре – и будет сопротивляться.

«Нельзя забывать, что машина, пожалуй, уступает «Ред Булл», так что удержать лидерство будет трудно, – согласился Леклер в интервью перед награждением. – Но такова цель».

Фото: East News/NATALIA KOLESNIKOVA / AFP