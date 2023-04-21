Проехали по сотне кругов.

«Формула-1» – не единственный чемпионат мира по гонкам на открытых колесах: такой же статус есть и у главной серии электрокаров «Формулы Е». И она традиционно проводит в середине сезона тесты новичков – точнее, возвращает традицию впервые с марта 2020-го (да, ее поломал ковид). В этот раз они прошли в Берлине – на том же аэродроме, где в пандемию откатали почти целый сезон.

Туда пускают только тех, кто раньше не участвовал ни в одном этапе «Формулы Е» и имеет 20 очков в суперлицензии – ровно половина от требований «Ф-1». Машины достаются ровно те же, что буквально днем ранее ездили в настоящей гонке, шины – тоже обычные: комплект абсолютно новых и комплект использованных ранее в рамках этапа.

И в этом году на электрокарах попробовались двое россиян: самый успешный пилот страны в «Ф-1» и новоявленный заводчанин «Ламборгини» Даниил Квят и резервист «Феррари», чемпион «Ф-3» и вице-чемпион «Ф-2» Роберт Шварцман (да, он год как ездит по израильскому паспорту, но большую часть карьеры провел под триколором и одно время даже ездил на «Феррари» с огромным гербом на капоте).

Для Квята тесты в Берлине стали только десятым ивентом за год – если учитывать все обкатки в NASCAR и гонках на выносливость.

«Моя первая возможность поработать за рулем болида «Формулы Е», – комментировал Даниил решение попробовать себя на электроболидах. – Постараюсь как можно лучше проявить себя, как можно больше узнать об этих машинах, проехать как можно больше кругов, поймать нужные ощущения и определить предельные возможности этих машин.

У меня нет никаких целей, просто хочу проехать как можно больше кругов, чтобы максимально эффективно использовать день и для себя, и для команды. Мы хотим использовать эти тесты, чтобы как можно больше выяснить о машине – и для меня, и для команды.

Изначально мы пообщались с командой «Нио», возник возможный интерес, возможность провести тесты. И мы согласились, эти тесты – отличная возможность лучше узнать друг друга. И для команды, и для пилота это все – непростые задачи, сражаться с остальными и одновременно заниматься и пилотажем, и рекуперацией энергии».

Шварцман же тоже проводил ранее тесты с «Феррари» в ГТ и «Формуле-1», но большую часть года работал резервистом и симуляторе Скудерии. Потому любые новые заезды – большой плюс.

Как же все прошло? Вот результаты.

Шварцман проехал 112 кругов – больше всех, с ним сравнился только Джехан Дарувала, у которого уже фактически есть контракт с «Махиндрой» на следующий сезон. Еще за 100 кругов перемахнули только трое (напарник Роба Уилл Стивенс, Саймон Эванс на «Ягуаре» и Виктор Мартинс на «Ниссане»).

Квят проехал 95 кругов – часть времени тестов упустил из-за накрапывавшего дождя, часть – из-за неполадок болида. Но в целом он успел проехать вполне солидное расстояние и проиграл топ-5 не так уж много.

Вообще в первой половине дня пилоты из России намного чаще фигурировали в топ-5: почти вся утренняя сессия выглядела примерно так:

Однако их времена перебили уже на ленточке.

Примерно та же история случилась и вечером: все выехали на быстрые круги, когда трек подсох – и с течением времени все только ускорялись.

В итоге Роберт и Даниил проиграли чемпиону «Формулы-2», только недавно перешедшему в симуляторщики и резервисты, чемпиону «Формулы-3» и пилоту «Ф-2», вице-чемпиону «Ф-3» и пилоту «Ф-2» из программы «Ред Булл», официальному симуляторщику «Ниссана», еще одному пилоту «Ф-2» и действующему чемпиону «ДТМ» (это Шелдон ван дер Линде). Квят еще дополнительно уступил действующему пилоту «Ф-3» и бывшему пилоту «Ф-2», уже подписавшему контракт в «Формуле Е».

Что объединяет всех этих людей? У них не было года (а в случае Квята фактически даже двух лет) перерыва и отдыха от постоянных гонок. Только у Гьотто – но он в некотором смысле компенсировал все работой на симуляторе «Ниссана». Его можно виртуально исключить из сравнения как уже знакомого с техникой «Формулы Е».

Если же взять вернувшихся на трек после перерыва, то Шварцман оказался быстрейшим, Квят – сразу за ним. Это очень хорошие результаты.

Насколько тесты «Формулы Е» вообще репрезентативны? На самом деле, во много раз больше, чем в «Формуле-1»: ведь на электрокарах нет разницы в топливных загрузках или режимах моторов, а также намного уже выбор шин. Здесь команды проверяют только некоторый набор настроек, но в целом испытания действительно существуют для того, чтобы новички как можно громче заявили о себе. Многие организации «Формулы Е» после подписывают самых впечатливших – 8 из 22 двух гонщиков нынешнего пелотона набраны именно таким образом. Лучшим примером вообще теперь подают Ника де Вриса: получил заработал место после тестов, попал в программу «Мерседеса», взял титул, ушел в «Ф-1».

Потому быстрые круги новичков действительно можно сравнивать по времени с результатами предыдущей практики – это будет вполне корректно, хотя в «Ф-1» обычно все призывают не делать так.

Здесь лучше всего сравнивать с быстрейшими временами второй гонки…

И лучшими временами быстрейшей сессии уик-энда – последней субботней практики.

То есть да, Квят не попал в десятку – но и «хозяин» его машины Дэн Тиктум в нее не попал. Время примерно такое же – только у Дэна накат уже 22 Электропри.

Шварцмана сравнивать труднее, поскольку он ездил на болиде двух флагманов «Формулы Е»: Стоффеля Вандорна и Жана-Эрика Верня. Отставание в 0,3 секунды от чемпионов вполне можно принять для тестов новичка.

В целом оба россиянина уже сейчас подходят по уровню «Формуле Е», даже несмотря на долгий перерыв без гонок – хотя примерно то же можно сказать и о всей первой десятке с тестов новичков.

Например, победитель сессии Фелипе Другович установил второе по скорости время за все три дня в Берлине – быстрее проехал только Максимилиан Гюнтер на той же машине.

Но насколько вообще Даниил и Роберт готовы к возможному переходу на электрички?

Квят не скрывает интереса:

«Да, «Формула Е» – определенно возможность на будущее. Это чемпионат с высокой конкуренцией, разнообразными и интересными гонками, где нужно уметь правильно расходовать запас энергии и атаковать в нужные моменты. Это интересный вызов и мне это нравится. Конечно, теперь я уже являюсь пилотом «Ламборгини», но в целом мы открыты к идее графика выступлений в двух сериях».

Но у Шварцмана другие приоритеты: тесты в «Ф Е» – просто для расширения пилотажного инструментария:

«Мой главный приоритет – место в «Ф-1», поэтому сейчас я максимально сосредоточен на работе резервиста. Параллельно учусь и готовлюсь к гонкам на выносливость, поскольку еще одна моя мечта – гиперкар. Если из «Формулы-1» позвонят и скажут, что у них есть место – я буду готов. Если позвонят и скажут, что посадят меня в гиперкар – я тоже хочу быть готовым на 100%. Хочу максимально раздвинуть границы в познании машин разных серий. Как только шанс появится – я буду готов. Это единственное, что я ищу».

Будете следить за «Формулой Е», если туда перейдет Квят или Шварцман?

Фото: globallookpress.com/Germain Hazard/Dppi