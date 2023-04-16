«Мировая сенсация».

Михаэль Шумахер почти 10 лет присутствует в медиаполе только как жертва постоянных слухов о его здоровье, обсуждений возможности или невозможности восстановления и коротких сообщений от семьи и друзей в стиле «о нем заботятся, он смотрит гонки».

С 29 декабря 2013-го он не появлялся в публичном поле после тяжелой черепно-мозговой травмы – последствия падения во Французских Альпах во время катания на лыжах.

С тех пор он давно не в коме, живет дома, узнает родных и общается как может – все основное о его состоянии мы собрали здесь, с тех пор ничего не изменилось.

Потому что семья не стремится делиться любыми изменениями: «Мы вместе, живем вместе дома, лечимся, – рассказывала его жена Коринна для документалки Netflix. – Делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше и комфортнее. Чтобы он почувствовал нашу семью и нашу связь. Мы пытаемся жить дальше как семья так, как это нравилось и все еще нравится Михаэлю. И мы продолжаем жить. Для меня главное – чтобы он спокойно жил своей личной жизнью столько, сколько нужно будет. Михаэль всегда защищал нас, а теперь мы защищаем его».

В остальном Коринна почти не пускает внешний мир в дела их семьи: с Михаэлем видятся лишь редкие самые близкие друзья вроде бывшего шефа «Феррари» Жана Тодта. Причем его последние заявления весьма показательны:

«Давайте оставим это и будем уважать стремление [жены Михаэля] Коринны и детей к неприкосновенности частной жизни. Мы понимаем, что инцидент имел последствия. Те, кто говорят, что что-то знают, ничего не знают. Я постоянно его навещаю. Он и его семья – моя семья».

Однако из-за максимальной закрытости все те же десять лет постоянно появляются и слухи: то «полушпионские» снимки его состояния после аварии, то рассказы о возможной операции, то об экспериментальном лечении стволовыми клетками.

С некоторыми изданиями семья даже судилась: например, Bunte, Freizeit-Revue и Freizeit-Spass пришлось заплатить 50 тысяч евро за распространение фейковых фото и сообщений о «первых словах и неприкованности к кровати». Попытки продать «тайные фото» в 2016-м расследовала полиция.

И вот новая грань кринжа – только теперь от таблоида Die Aktuelle. Апрельский номер вышел с шедевральной обложкой – «Первое интервью», «Мировая сенсация», «Моя жизнь полностью изменилась».

И только внизу подпись: «Звучит обманчиво правдоподобно» – «специально на случай судебных преследований», – прокомментировал момент аналитик медиа Борис Розенкратнц на страницах Übermedien.

«Больше никаких скудных, туманных полунамеков от друзей. Все ответы от него! От 54-летнего Михаэля Шумахера! Вот оно – невероятное интервью! С исчерпывающими ответами на самые горячие вопросы, которые мир так жаждал столь долго».

Далее – еще больше сорванных тормозов: текст начинается словами «Наконец с ним поговорили. Спросили, как он на самом деле. И наконец получили ответы спустя почти 10 лет после лыжного инцидента».

Но на самом деле прочитать стоит только одно – признание: «Михаэль Шумахер правда сказал это сам? Интервью прошло онлайн. На странице, связанной с искусственным интеллектом».

Речь – о Character.AI: сайте, на котором ИИ воспроизводит мимику и возможные ответы знаменитостей. На самом сайте висит плашка: «Помните – все выдумано!». Никакого интервью с Шумахером не было – лишь фейк ради продажи нового тиража.

Почему же Die Aktuelle решились на такое? В тексте они объяснили так: «В любом случае, ответы выглядели обманчиво правдоподобно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой».

«Даже для Die Aktuelle эта история – яркий момент наглости, – написал Розенкрантц. – Невозможно скрыть расчет на создание у читателя ощущения, будто Михаэль Шумахер тут говорит о физическом состоянии».

Итог немного предсказуем: семья уже подтвердила EPSN намерение подать в суд – и это уже будет третья схватка журнала с Шумахерами. Два предыдущих Коринна проиграла (когда лицом Шумахера иллюстрировали статью об очнувшихся после комы и когда о новом парне дочери чемпиона Джины-Марии написали как о «новой любви в жизни Коринны»).

Однако теперь все всерьез – ведь в интервью ИИ (явно собиравший информацию по публикациям в схожих медиа) выдал откровенный вброс:

«Моя жизнь полностью изменилась. Ужасное время для моей жены и детей. Я так серьезно пострадал, что несколько месяцев находился в искусственной коме, потому что мое тело не выдерживало.

Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем несколько лет назад. Я даже могу стоять с помощью моих родных и медленно пройти несколько шагов. Жена и дети стали для меня благословением, я бы не смог справиться без них.

Что касается появления на публике, мне нужно быть предельно осторожным, ведь я не хочу, чтобы люди думали обо мне всякое, прежде всего негативное».

Именно за публикации о возможности стоять и сделать несколько шагов семья Шумахера и засудила Bunte – это было главное основание для обвинительного приговора. Не помогли даже ссылки журнала в суде на «надежный источник в окружении Михаэля».

Чем же схватка с Die Aktuelle закончится теперь?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Christoph Hardt