Мощный виток карьеры.

Самый успешный российский гонщик в «Формуле-1» Даниил Квят классно пересобирает карьеру за пределами Гран-при: запланированы тесты в «Формуле Е» (главный чемпион мира по гонкам на электроболидах), взят первый подиум в гонках на выносливость в классе LMP2 (как «Ф-2» в мире прототипов), и теперь – гигантский скачок.

№26 взяли заводским гонщиком в «Ламборгини» – в наивысший класс LMDh c перспективой сразиться за победу в абсолюте чемпионата мира, на «Ле-Мане» и «Дайтоне».

Но – в 2024-м, в этом году Даниила ждут тесты и доводка нового итальянского гиперкара параллельно с гонками в LMP2.

«Я очень счастлив начать новое приключение с «Ламборгини» в проекте LMDh в 2024-м! Для меня большая честь представлять культовый итальянский бренд в международных гонках по всему миру, – прокомментировал Квят. – Я рос в Италии, и потому это добавляет мне гордости. Большая честь!»

В пресс-релизе «Ламборгини» отдельно выделил связь Даниила с Италией: №26 даже будет выступать за команд под итальянской лицензией. Но все равно под нейтральным флагом, поскольку в чемпионатах мира символика определяется по гражданству.

Даниил стал четвертым в ростере «Ламборгини»: его добавили к еще одному бывшему пилоту «Ф-1» Ромену Грожану, чемпиону «Ф-2» 2011-го, двукратному победителю «Дайтоны» в GT3 и серебряному призеру Автоспортивных Игр Мирко Бортолотти и двукратному вице-чемпиону японской «Супер ГТ» и победителю «Дайтоны» Андреа Калдарелли. Итальянский бренд предполагает выставлять только один гиперкар, и в него можно заявить только трех пилотов – пока неясно, какое в команде будет внутреннее распределение, но у них есть почти год для составления расписания.

Разве «Ламба» выступает в гиперкарах и гонках на выносливость? Какой у них гиперкар?

«Ламборгини» – крупный завод люксовых машин, входящий в семью «Фольксваген» через подчинение компании «Ауди». Немецкий бренд, кстати, идет в «Формулу-1» в 2026-м и гоняется в GT3, а еще один «братский» завод – «Порше» – присутствует в «Формуле Е» четырьмя машинами. Так что Квят попал в отличную команду.

Сам «Ламборгини» пока гоняется в классах GT3 и монокубках Super Trofeo – проект гиперкаров для высшего класса гонок на выносливость и «Ле-Мана» выглядит крайне амбициозной планкой для них. Ведь основная часть конкурентов начинает уже в этом году – и среди них «Феррари», «Пежо» и «Тойота» с полностью своими шасси и моторами, ByKolles со своим шасси и прокачанными моторами «Гибсон» (похожие на LMP2), «Кадиллак» со своим мотором и шасси от «Даллары» (контрактор «Хааса» из «Ф-1» и производитель машин для «Индикара», «Ф-2», «Ф-3» и куч молодежек), а также вновь «Порше» – с шасси от «Мультиматик» на основе старых прототипов и собственным мотором. Но самая необычная машина – «Гликенхаус» SCG 007: на свое шасси они установили 3,5-литровый мотор V8, созданный через синтез двух двигателей от раллийного «Хендэ» i20!

У «Ламборгини» же готов только концепт и тизер – потому и Квята презентуют на фоне схематичного изображения будущего гиперкара.

Что же вообще известно об их машине?

Вообще гиперкары – новая топовая категория вместо прототипов класса LMP1. Они призваны вернуть WEC и «Ле-Ману» былое величие: благодаря разделению на две ветви LMH (можно делать все самому) и LMDh (Le Mans Daytona hybrid – используется готовое шасси, нужны только своя силовая установка и кузов, бюджет на разработку ограничен одним миллионом евро).

Мощность ДСВ ограничили в 680 л.с., чтобы не раскручивать гонку расходов свыше разумного, а для отличия от класса LMP2 добавили гибридную часть – электромотор на 272 л.с. по мотивом используемой в «Ф-1» MGU-K (накопленная в батареях кинетическая энергия от торможений возвращается на переднюю ось, но только при достижении определенной скорости – это помогает повысить длину стадии разгона). Гибридные технологии и сделали серию привлекательнее для заводов – ведь вся индустрия сейчас электрифицируется.

Вышло, что амбициозных производителей свели на одно поле с энтузиастами-частниками и гарантировали им примерно равные условия: у заводов будут достойные соперники и проверенно высокий бенчмарк для сражений, но и сам класс не умрет в случае ухода 1-2 гигантов, как пару лет назад LMP1.

«Ламборгини» пошла по более простому и быстрому пути: выбрала шасси «Лижье» и создала под него собственный 4-литровый мотор V8 с двумя турбинами. По характеристикам он ближе всего к «Порше», «Гликенхаусу» и ByKolles – и на первом этапе 2022-го «1000 миль Себринга» в квалификации они отстали от обладателя поула «Феррари» на 2 секунды («Порше») и 4 секунды («Гликенхаус» и ByKolles).

В гонке стилистически близкие «Порше» приехали на пятой и шестой позициях в абсолюте – проиграли победителям из «Тойоты» по 4 круга.

Потому с одной стороны «Ламборгини» теряет год обкаток, но с другой приобретает возможный опыт дружественной структуры для изучения и исправления вероятных слабых мест мотора и его интеграции в шасси.

Шансы на победу в абсолюте уже в 2024-м не слишком большие (даже меньше, чем на победу в LMP2 за «Према»), но сама возможность выступлений и строительства заводского болида стоит очень много.

Зачем «Ламборгини» Квят, да еще и за год до стартов?

Компания уже объявила: Даниил присоединится к группе доводчиков гиперкара и поучаствует в его летних тестах. Глава заводского гоночного подразделения Squadra Corse Джорджио Санна вообще отдельно выделил важность нового приобретения:

«Мы очень рады приветствовать Даниила и верим, что он станет важным активом нашего проекта LMDh в течение 2023 года. Основная роль Квята будет заключаться в тесном сотрудничестве с нашими инженерами и механиками в работе над прототипом. Учитывая обширный опыт Даниила в других гоночных категориях, я не сомневаюсь, что Квят сыграет решающую роль в том, чтобы мы добились успеха в сезоне-2024».

И «Ламборгини», похоже, всерьез выбирала и вела именно Даниила – для того, похоже, и потребовались загадочные тесты машины GT3 в США против того же (уже знакомого с техникой и командой) Грожана.

Зачем? Просто у №26 действительно огромный и редкий баланс опыта, молодости и технических знаний.

Квяту скоро будет 29, но он успел поездить за топовую команду «Ф-1» (предшественник Ферстаппена в «Ред Булл»!) и поработать настройщиком на симуляторах «Феррари» и «Альпин». Редко признающий ошибки Гельмут Марко вернул его в «Торо Россо» ради его технической экспертизы и подчеркивал огромный объем приобретенных знаний и навыков.

На данный момент Квят – лучший и самый насмотренный в смысле опыта и навыков гонщик «Ламборгини».

Грожан откатал в «Ф-1» 9,5 сезонов и взял 8 подиумов, но только полгода отработал в заводской «Рено» и вернулся после в GP2 – следом был лишь «Лотус», «Хаас» и «Индикар». Он видел моторы «Мерседеса», «Рено», «Хонды» и «Феррари» и обладает огромным опытом, но все-таки работал только в середняках (хоть и с амбициями). Его пилотажный стиль и технический подход слегка ограничены, основа успеха – природный талант, психология и рабочая этика. Это хорошие навыки для гонщика, но их не хватит для наладчика новой машины.

Мирко Бортолотти гонялся за близкую к заводку команду лишь год – в 2020-м на «Ауди» в ДТМ и GT3. Только Андреа Кальдарелли уже шестой год выступает за «Ламборгини» и знает все особенности завода и итальянских машин – но для построения конкурентоспособного гиперкара этого может и не хватить.

Так что Квят становится лидирующим гонщиком и главным активом «Ламборгини» на данный момент. Его вклад в гиперкар может стать определяющим на будущее. Пожалуй, это его лучший шанс на большую гоночную карьеру со времен попадания в программу «Ред Булл».

Что теперь будет с «Премой»?

На самом деле ничего особенного: Квят продолжит сезон LMP2 в ее составе как минимум до конца года. Похоже, даже первые тесты и первая гонка в Америке тоже были проверкой – ведь «Прему» купила команда Iron Lynx, которая и займется обслуживанием заводских гиперкаров «Ламборгини» на гоночных треках. Она еще с 2018-го работает с итальянцами в Super Trofeo, а с 2023-го полностью перешла только на технику «Ламборгини».

А как же тесты в «Формуле Е»? Про переход на электрокары можно забыть еще до старта?

По первоначальному инсайду The Race Квят прошел подгонку сиденья в китайской «Нио 333», поработал на ее симе и готовил тесты в Берлине на 24 апреля. Цель – поиск места на следующий сезон 2023/2024.

Сейчас за «Нио» выступают Сержиу Сетте Камара (три победы в «Ф-2», пара финишей в топ-10 в «Формуле Е») и Дэн Тиктум (примерно такие же результаты), но вообще у большинства пилотов электросерии однолетние контракты. Переходы внутри серии – также не редкость, потому если Квят впечатлит на тестах, то варианты могут появиться.

И контракт с «Ламборгини» не ставит шлагбаум на пути в «Формулу Е»: многие пилоты годами совмещали гонки на выносливость и Электропри.

Например, только из нынешнего ростера – Себастьян Буэми (четырехкратный победитель «Ле-Мана» и чемпион WEC, чемпион «Формулы Е», пилот «Энвижн» прямо сейчас), Жан-Эрик Вернь (заводской пилот «Пежо» в WEC и гонщик DS в электричках), Стоффель Вандорн (чемпион «Формулы Е» и вице-чемпион мира в классе LMP2), Робин Фряйнс (вице-чемпион мира в LMP2), Нико Мюллер (заводской пилот «Пежо»), вице-чемпион «Ле-Мана» Норман Нато, Рене Раст, Сэм Берд, Ник Кэссиди, чемпион мира в «Формуле Е» и WEC Антониу Феликс да Кошта и легенда гонок на выносливость Андре Лоттерер.

Да, практически полпелтона. Вообще обычное дело – главное, чтобы все сложилось на тестах и с поиском новой команды. Тогда рывок к новой карьере будет совсем мощным.

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton; instagram.com/lamborghinisc