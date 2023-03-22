Классное начало в WEC.

Даниил Квят наконец-то вернулся в большой автоспорт: дебютировал в LMP2 (моноклассе прототипов без заводских команд) на «1000 милях Себринга» – первом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC. Закончил на подиуме, хотя экипаж Квята под №63 мог даже победить – не позволила альтернативная стратегия (которая, впрочем, и затащила «Прему» в первую тройку).

У экипажа россиянина изначально были отличные шансы: машину с Квятом делили Мирко Бортолотти (чемпион «Ф-2» 2011 года и итальянской «Ф-3») и Дориан Пин (перспективная 19-летняя гонщица, которую в следующем году уже ждут в «Ф-3»). Однако квалификация закончилась провалом: Бортолотти показал лишь 10-е время в классе (из 12-ти). Почему выбрали его, а не Даниила? Из-за правил гонок на выносливость: быстрейший круг должен проехать пилот с низшей категорией в команде, а у россиянина она «платиновая» как у бывшего участника «Ф-1».

Квяту доверили начало – и на его плечи лег ключевой момент заезда. На 5-м круге «Феррари» из класса GTE Am улетела в стену и перевернулась – так жестко, что соперники затем больше получаса наматывали круги за машиной безопасности:

В «Преме» воспользовались ситуацией: Квята позвали на дозаправку намного раньше соперников. А далее следовал рестарт, пара кругов и первая массовая волна пит-стопов. Вот тут стратегия и сработала: на заправленном прототипе Даниил спокойно прорвался в топ-3. А далее, по словам самой команды, держал темп и отлично экономил топливо – собственно, реализовывал свои главные фишки последних лет в «Ф-1».

Позже он уступил место Дориан Пин. Журналисты отметили, что гонщица провела невероятный отрезок, показывая сумасшедшую скорость для дебютантки. Она действительно хорошо справилась: Быстрейший круг Пин уступает лучшему результату Квята всего лишь 0,029 секунды (1:52:185 против 1:52:156).

Финальный отрезок проводил Мирко Бортолотти. Ранний пит-стоп и отличная реализация первого трудного отрезка помогли экипажу №63 выйти в лидеры в своем классе – казалось, «Према» даже выиграет. Но за четыре минуты до финиша Бортолотти ушел на дозаправку из-за нехватки топлива: после аварии «Феррари» автомобиль безопасноси больше не появился, поэтому сэкономить горючее еще сильнее не удалось. Повезло, что от четвертого места экипаж №63 оторвался на минуту – так что на трассу Мирко вернулся третьим и там же финишировал.

Пилоты не особо расстроились: после старта с 10-го места их вполне устроил и подиум.

Вот как проходила церемония награждения:

«Сегодня мы провели очень сильную гонку – от старта и до финиша, – сказал позже Квят. – Мы все, команда и мои напарники, отлично поработали. Впереди еще есть много всего, нужно многое улучшить, чтобы достичь верхней ступени подиума. У нас только одна цель, и все в команде настроены трудиться ради ее достижения. Но тем не менее это отличное начало!»

Отличный дебют для сверхконкурентного класса без определенного технического преимущества любой из команд – и впереди еще 5 гонок по уже знакомым Квяту европейским автодромам («Портиман», «Спа», «Монца», «Фудзи», «Сахир») и легендарные «24 часа Ле-Мана». Будете следить?

Фото: Twitter/prema_team; Twitter/FIAWEC