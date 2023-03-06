Гран-при Бахрейна доказал: в «Ф-1» случаются чудеса. Когда пилот, буквально живущий гонками, и коллектив из середины пелотона, живущий амбициями, встречаются ради одной большой цели – возможно все. Например, победа над «Феррари» и «Мерседесами» и подиум на первом же совместном этапе года.

После Гран-при Бахрейна «Астон Мартин» даже не хочется называть середняком. Собранные по топ-командам инженерные таланты, двукратный чемпион мира за рулем болида, машина, претендующая на второе место по скорости и подиум уже в первой гонке сезона.

Вложения владельца и миллиардера Лоренса Стролла в труды команды инженеров, кажется, наконец начали окупаться. А 41-летний Фернандо Алонсо наконец сделал правильный выбор при переходе в новую команду, а заодно доказал: возраст – просто цифра.

Сезон 2022-uj двукратный чемпион провел без единого подиума, а до финиша в первой тройке на Гран-при Катара в 2021-м в последний раз поднялся на подиум «Формулы-1» целых 9 лет назад в 2014-м. И только посмотрите, как он рад наконец снова оказаться среди лучших!

Лучше места за рулем болида для гонщика может быть только подиум и традиционное обливание шампанским.

Каждый кадр – хоть сейчас на мемы.

POV: Вы – бутылочка игристого от «Феррари» на подиуме в Бахрейне.

А в боксах тем временем крики и бесконечные обнимашки.

Только два слова «Фернандо Алонсо», но сколько в них счастья и, не побоюсь сказать, веры в будущие успехи.

Кстати, вечером воскресенья в гаражах «Астон Мартин» праздновали двойное событие. В этот же день хранитель шин команды праздновал свой 60-летний юбилей. Вот это подарочек к дню рождения!

Фернандо даже поздравил его по радио после финиша гонки:

Инженер: Да, да, да, дружище! Отличная работа, ты третий. Алонсо: Да! Ребята, что вы сделали! Что вы сделали! Я так горжусь вами. Потрясающее чувство. Инженер: Это в честь 60-летия Джима. Алонсо: С днем рождения! 60 лет это новые 40.

Если 60 – это новые 40, то считайте, что 41 год Алонсо это лишь немного за 20 😉. Ведь его любви к гонкам точно позавидует вся молодежь в «Формуле-1».

Фото: twitter.com/AstonMartinF1; formula1.com; Gettyimages.ru/Clive Mason