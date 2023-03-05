17 комментариев

Ностальгия и модерн
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Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех

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Хроника первой гонки сезона.

«Формула-1» открыла сезон первым Гран-при в Бахрейне – широкой обгонной трассе с длинными прямыми. «Ред Булл» взял весь первый ряд, но второй забрала «Феррари», а на пятом месте стартовал главный сюрприз года – «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Команды входили в полную неизвестность первой реальной схватки колесо в колесо – и вскрыли весь новый расклад: кажется, «Ред Булл» пока недостижим, «Ферарри» и «Мерседес» так ничего и не поправили, а хайп по Алонсо – полностью обоснован.

– Ферстаппен сохранил лидерство, но Перес провалил старт – Леклер прорвался на второе место.

– Шарль выдал лучший старт – даже быстрее Макса.

– Стролл выдал один из своих фирменных блестящих стартов и добрался до топ-5 – там столкнулся с Алонсо. В итоге испанец улетел на «Мерседесы», а Ланс оказался 9-м.

– На 5-м круге Леклер отстал от Ферстаппена на 3,5 секунды и испортил шины блокировкой.

– На 9-м круге Расселлу передали, что Хэмилтон намного медленнее из-за сложностей с покрышками. Отставание от лидера составляло 15 секунд.

– На 10-м круге Ферстаппен пожаловался на проблемы с коробкой передач.

– 11-й круг – первый пит-стоп новой «Ф-1»: волну открыл аутсайдер Пьер Гасли. За ним в боксы скатался Ландо Норрис на «Макларене» (у него правили еще и проблемы с мотором) и Юки Цунода.

– На 12-м круге Расселл пожаловался на падение эффективности шин. Его достали оба «Астон Мартин».

– Но на 13-м круге в боксы приглашают Хэмилтона, а Расселл остается сражаться с Алонсо. Тот проходит его за первый же сектор.

– Леклер, Сайнс и Расселл заехали за новыми шинами на 14-м круге. Все получили самый жесткий «хард». Джорджа задержали на 5 секунд – Леклер выехал 5-м, Сайнс – 6-м, Хэмилтон – 7-м, а Расселл – 10-м.

– На 14-м круге у Пиастри сломался руль – он заехал в боксы на замену, но машина не завелась. Первый сход года – у «Макларена».

– Следующий круг – пит-стоп Ферстаппена: он внезапно перешел на «софт» вместо «харда» и выехал вторым. Следом заехал Алонсо и взял «хард» – вернулся перед Расселлом, но за Хэмилтоном (и Боттасом).

– На 16-м круге Окона оштрафовали на 5 секунд за неправильную стартовую позицию – «Альпин» выехала последней.

– Пит-стоп Стролла на 16-м круге – выбрался 9-м, ровно за Расселлом.

– На 17-м круге Алонсо обогнал Боттаса и рванул вслед за Хэмилтоном.

– Продолжение кошмара «Макларена»: новый длительный пит-стоп Норриса на 17-м круге. Его машину все пытались починить.

– Перес заехал за новыми шинами последним из лидирующей группы на 18-м круге – взял «софт» и вернулся третьим, за Леклером.

– На 18-м круге и Расселл обогнал Боттаса в схватке за 7-е место.

– 20-й круг – Ферстаппен отчитался, что работа коробки передач и блокировки задней оси «управляема».

– На 20-м круге Стролл обогнал Боттаса и стал 8-м.

– Стюарды сообщили на 21-м круге: «Альпин» начала обслуживать машину Окона слишком рано, отбытие штрафа на засчитано. Итог: еще +10 секунд!

– К 23-му кругу отставание Леклера от Ферстаппена выросло до 11 секунд.

– На 24-м круге у «Макларена» случилось первое позитивное событие 2023-го: Норрис обогнал Окона в битве за 18-е место.

– На 25-м круге Алонсо порадовался по радио, что у него из нос намного хуже «их» – намекая на «Мерседес» Хэмилтона в двух секундах впереди.

– На 26-м круге Перес с первой же попытки обгоняет Леклера в схватке за второе место.

– На 27-м круге Хэмилтону передали: у них лучший износ в пелотоне, и можно атаковать.

– Окон решил собрать фуллхаус и попал под расследование еще и за превышение скорости на пит-лейн на 27-м круге – еще +5 секунд.

– На 30-м круге быстрейший круг внезапно проехал Хюлькеберг на «Хаасе» на «харде» – вот насколько сблизился пелотон!

– На 31-м круге в боксы заехали Хэмилтон и Стролл. Причем Льюис негодовал, что еще шины в порядке! Тем не менее Льюис получил новый «хард» и выехал 7-м – за Расселлом.

– Сайнс и Расселл заехали за новыми шинами на 32-м круге – сменили старый «хард» на новый «хард». Карлос вернулся за Алонсо, а Ланс объехал Джорджа. Кто бы мог подумать еще месяц назад?

– Оба «Ред Булл» на «софте» продолжили!

– Пит-стоп Леклера – 34-й круг: Шарль тоже вернулся за Алонсо. 35-й круг – пит-стоп Переса: наконец взял «хард» и вернулся вторым. Тогда же в боксах побывал и Фернандо – выехал на трек все-таки 6-м, за Хэмилтоном.

– Ферстаппен заехал на второй пит-стоп только на 37-м круге – проехал на «софте» дольше любых соперников на «харде». Вернулся первым с отрывом в 12 секунд – это был мастерский чемпионский отрезок.

– На 37-м Алонсо установил лучший круг и достал Хэмилтона – тут же приступил к атакам.

– На 38-м круге Алонсо выдал мегаобгон – претендент на маневр года – и объехал Льюиса в самом неожиданном месте:

– На 41-м круге у Леклера отказал мотор. Сход! Сайнс поднялся на 3-е, Алонсо – на 4-е.

– Сход Окона на 44-м круге, «Альпин» выбрала конец страданий.

– На 44-м круге Алонсо достал Сайнса.

– Карлоса хватило на 2 круга: на 46-м Фернандо додавил «Феррари» до ошибки и объехал на прямой:

– На 48-м круге на Сайнса надавил и Хэмилтон – но против «Мерседеса» Карлосу оказалось проще обороняться – Льюис за пару кругов добил покрышки и отстал от «Феррари».

– До финиша изменений больше не оказалось: Боттас добрался до клетчатого флага 8-м, Гасли благодаря удачной стратегии прорвался с последнего на 9-е, Албон затащил «Уильямс» на 10-е.

Мегагонка от Ферстаппена и просто сильная от Переса – у соперников не оказалось ответа: планы «Феррари» на альтернативную стратегию Леклера разбились об отказ мотора. Третий – Алонсо, просто порвавший всех оказавшихся рядом. Неудивительны 53% голосов зрителей, выбравших его «гонщиком дня». У «Феррари» и «Мерседеса» действительно вскрылись серьезные проблемы с износом покрышек – «Астон Мартин», похоже, по общему набору характеристик сейчас вторая машина пелотона.

И да, все-таки проблемы «Феррари» пока никуда не делись.

Личный зачет – мечта фанатов «Ред Булл» и ночной кошмар тифози:

Кубок конструкторов немного намекает – пока никаких «это будет точно наш год». Зато «Астон Мартин» уже взял почти половину очков по сравнению с 2022-м (тогда на ленточке было 55).

Как вам это первый Гран-при?

Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?

Фирменный старт сезона «Феррари»: от болида Леклера полетели детали на первых же зачетных метрах

Ферстаппен выиграл первую квалификацию сезона «Ф-1»

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron

17 комментариев

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Алексей
Ответ D-eisler@yandex.ru
Уважаемые знатоки. Расскажите пожалуйста почему такая закономерность в последнее время? Вот есть какой то некст ген... (вспоминаем феттеля 2009-2010) парочка сезонов средних и почти пьедестал а потом после первого титула сразу серия идет. Далее Росберг (пропустим) а после него Хэмилтон вернулся и опять правил долгое время пока в последней гонке Макс его не нагнул. Так вот Макс стал чемпионом и опять серия намечается.. Как это так? почему если чел берет первый титул то 90% вероятность он возьмет их в следующие сезоны подряд несколько штук
Фанхио сделал серию, Сенна, Прост, Лауда, Шуми делал перерывы. Хаккинен и Нандо смогли по 2 подряд и все. Себ, Люся, Макс - серии. Все зависит от болида.
Шуми перешёл в фуры и все, почти на 5 лет, без титулов был, пока сам не отстроил себе космовоз. А потом ещё и мерсам построил.
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Алексей
Ответ 9f99s5s6fr
РБ выиграет сезон легко. Феррари, АМ и Мерседес будут бороться за второе место. Мне кажутся фаворитами Мерсы, так как умеют добрабатывать болид. Интересно будет посмотреть на Алонсо. Жаль напарник не очень сильный, что не позволит оценить уровень АМ. Ну и интересно как Маки будут преодолевать все свои проблемы
Напарник без практик и с переломом, а приехал выше Жорика, который в прошлом году просто разбил люсю. Т.ч. вкатится, и вполне оба будут хорошие очки приносить
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Алексей
Ответ Сергей Богатырев
Не очень понял, Нандо из Альпин вовремя ушëл и молодец, Пиастри из Альпин ушëл, ему и Макам карма?
Нандо ушёл, и сегодня на подиуме.
Пиастри ушёл, а маки днище. Ладно, Окону запороли все, но Гасли вполне бодрое ехал (+11 мест со старта).
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Pink Floyd1276
Что-то не работает "красная машина" - ни у Ротенберга, ни у Феррари.
+3
0
+3
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Macumazahn
Ответ D-eisler@yandex.ru
Уважаемые знатоки. Расскажите пожалуйста почему такая закономерность в последнее время? Вот есть какой то некст ген... (вспоминаем феттеля 2009-2010) парочка сезонов средних и почти пьедестал а потом после первого титула сразу серия идет. Далее Росберг (пропустим) а после него Хэмилтон вернулся и опять правил долгое время пока в последней гонке Макс его не нагнул. Так вот Макс стал чемпионом и опять серия намечается.. Как это так? почему если чел берет первый титул то 90% вероятность он возьмет их в следующие сезоны подряд несколько штук
путем експериментов находится формула хорошего надежного болида, после чего из него на протяжении нескольких сезонов выжимают все соки постоянно дорабатывая, пока соперники не сделают шасси лучше и так по кругу
машина это 90% успеха, всегда так было, есть и будет
+1
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+1
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Pink Floyd1276
Ответ baldik
А что с Макларенами?
Ждут 2026-й.
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baldik
А что с Макларенами?
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дмитрий мазурак
Отличная гонка! Макс лучший пилот на лучшем болиде! Алонсо просто мега красавчик! Хотелось бы больше равной борьбы,но в ф1 такого не бывает.
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pavel_a
Теперь Максик уезжает в закат…
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D-eisler@yandex.ru
Уважаемые знатоки. Расскажите пожалуйста почему такая закономерность в последнее время? Вот есть какой то некст ген... (вспоминаем феттеля 2009-2010) парочка сезонов средних и почти пьедестал а потом после первого титула сразу серия идет.

Далее Росберг (пропустим) а после него Хэмилтон вернулся и опять правил долгое время пока в последней гонке Макс его не нагнул. Так вот Макс стал чемпионом и опять серия намечается.. Как это так? почему если чел берет первый титул то 90% вероятность он возьмет их в следующие сезоны подряд несколько штук
0
0
0
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Антон
Случилось краткое содержание всего предстоящего сезона. Ред Булл - с отрывом., Макс - в закате, Фуры - проклятия и боль, и Фернандо - как человек, который скрасит всё это.
+6
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+6
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Антон Кузнецов
Рад за деда. Леклерк расстроил. Ну хотя теперь не надо будет себя надеждами тешить.
0
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Сергей Богатырев
Ответ Алексей
Нандо просто супер Лев!!! Тигр!!! Ну а по раскладам: РБ - офигенный космовоз и конец эры мерсов. АМ - походу поборятся за топ-3 в КК. Фуры - наследие берет свое. Бедный Вассер. Мерсы - аля фуры. Ни прут, и в тактике чехорда. Жорик в начале готов был люсю обгонять, но не дали. Альфа Р - середняк Альфа Т - середняк (деВрис норм) Вилы - середняк (Сержант норм) Хаас - аутсайдер Альпин - середняк, но как Нандо вовремя ушёл Маки - днище!!! И карма пиастри за альпин.
Не очень понял, Нандо из Альпин вовремя ушëл и молодец, Пиастри из Альпин ушëл, ему и Макам карма?
+4
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+4
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Бродяга-симпатяга
Феррари я люблю вас. Без клоунов было бы скучно смотреть ф1
0
0
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aim
Что у фур с колесами ? К одному и тому же моменту смены на хард на 2м пите они проехали на свежем софте и свежем харде, а быки - на грязном и чистом софте. Получается, у быков износ мятого софта такой же, как у фур - харда...Ну а Нандо - поздравления !
0
0
0
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9f99s5s6fr
РБ выиграет сезон легко. Феррари, АМ и Мерседес будут бороться за второе место. Мне кажутся фаворитами Мерсы, так как умеют добрабатывать болид. Интересно будет посмотреть на Алонсо. Жаль напарник не очень сильный, что не позволит оценить уровень АМ. Ну и интересно как Маки будут преодолевать все свои проблемы
+2
0
+2
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Алексей
Нандо просто супер Лев!!! Тигр!!!

Ну а по раскладам:
РБ - офигенный космовоз и конец эры мерсов.
АМ - походу поборятся за топ-3 в КК.
Фуры - наследие берет свое. Бедный Вассер.
Мерсы - аля фуры. Ни прут, и в тактике чехорда. Жорик в начале готов был люсю обгонять, но не дали.
Альфа Р - середняк
Альфа Т - середняк (деВрис норм)
Вилы - середняк (Сержант норм)
Хаас - аутсайдер
Альпин - середняк, но как Нандо вовремя ушёл
Маки - днище!!! И карма пиастри за альпин.
+2
-2
0
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