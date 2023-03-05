17 комментариев

Хроника первой гонки сезона.

«Формула-1» открыла сезон первым Гран-при в Бахрейне – широкой обгонной трассе с длинными прямыми. «Ред Булл» взял весь первый ряд, но второй забрала «Феррари», а на пятом месте стартовал главный сюрприз года – «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Команды входили в полную неизвестность первой реальной схватки колесо в колесо – и вскрыли весь новый расклад: кажется, «Ред Булл» пока недостижим, «Ферарри» и «Мерседес» так ничего и не поправили, а хайп по Алонсо – полностью обоснован.

– Ферстаппен сохранил лидерство, но Перес провалил старт – Леклер прорвался на второе место.

– Шарль выдал лучший старт – даже быстрее Макса.

– Стролл выдал один из своих фирменных блестящих стартов и добрался до топ-5 – там столкнулся с Алонсо. В итоге испанец улетел на «Мерседесы», а Ланс оказался 9-м.

– На 5-м круге Леклер отстал от Ферстаппена на 3,5 секунды и испортил шины блокировкой.

– На 9-м круге Расселлу передали, что Хэмилтон намного медленнее из-за сложностей с покрышками. Отставание от лидера составляло 15 секунд.

– На 10-м круге Ферстаппен пожаловался на проблемы с коробкой передач.

– 11-й круг – первый пит-стоп новой «Ф-1»: волну открыл аутсайдер Пьер Гасли. За ним в боксы скатался Ландо Норрис на «Макларене» (у него правили еще и проблемы с мотором) и Юки Цунода.

– На 12-м круге Расселл пожаловался на падение эффективности шин. Его достали оба «Астон Мартин».

– Но на 13-м круге в боксы приглашают Хэмилтона, а Расселл остается сражаться с Алонсо. Тот проходит его за первый же сектор.

– Леклер, Сайнс и Расселл заехали за новыми шинами на 14-м круге. Все получили самый жесткий «хард». Джорджа задержали на 5 секунд – Леклер выехал 5-м, Сайнс – 6-м, Хэмилтон – 7-м, а Расселл – 10-м.

– На 14-м круге у Пиастри сломался руль – он заехал в боксы на замену, но машина не завелась. Первый сход года – у «Макларена».

– Следующий круг – пит-стоп Ферстаппена: он внезапно перешел на «софт» вместо «харда» и выехал вторым. Следом заехал Алонсо и взял «хард» – вернулся перед Расселлом, но за Хэмилтоном (и Боттасом).

– На 16-м круге Окона оштрафовали на 5 секунд за неправильную стартовую позицию – «Альпин» выехала последней.

– Пит-стоп Стролла на 16-м круге – выбрался 9-м, ровно за Расселлом.

– На 17-м круге Алонсо обогнал Боттаса и рванул вслед за Хэмилтоном.

– Продолжение кошмара «Макларена»: новый длительный пит-стоп Норриса на 17-м круге. Его машину все пытались починить.

– Перес заехал за новыми шинами последним из лидирующей группы на 18-м круге – взял «софт» и вернулся третьим, за Леклером.

– На 18-м круге и Расселл обогнал Боттаса в схватке за 7-е место.

– 20-й круг – Ферстаппен отчитался, что работа коробки передач и блокировки задней оси «управляема».

– На 20-м круге Стролл обогнал Боттаса и стал 8-м.

– Стюарды сообщили на 21-м круге: «Альпин» начала обслуживать машину Окона слишком рано, отбытие штрафа на засчитано. Итог: еще +10 секунд!

– К 23-му кругу отставание Леклера от Ферстаппена выросло до 11 секунд.

– На 24-м круге у «Макларена» случилось первое позитивное событие 2023-го: Норрис обогнал Окона в битве за 18-е место.

– На 25-м круге Алонсо порадовался по радио, что у него из нос намного хуже «их» – намекая на «Мерседес» Хэмилтона в двух секундах впереди.

– На 26-м круге Перес с первой же попытки обгоняет Леклера в схватке за второе место.

– На 27-м круге Хэмилтону передали: у них лучший износ в пелотоне, и можно атаковать.

– Окон решил собрать фуллхаус и попал под расследование еще и за превышение скорости на пит-лейн на 27-м круге – еще +5 секунд.

– На 30-м круге быстрейший круг внезапно проехал Хюлькеберг на «Хаасе» на «харде» – вот насколько сблизился пелотон!

– На 31-м круге в боксы заехали Хэмилтон и Стролл. Причем Льюис негодовал, что еще шины в порядке! Тем не менее Льюис получил новый «хард» и выехал 7-м – за Расселлом.

– Сайнс и Расселл заехали за новыми шинами на 32-м круге – сменили старый «хард» на новый «хард». Карлос вернулся за Алонсо, а Ланс объехал Джорджа. Кто бы мог подумать еще месяц назад?

– Оба «Ред Булл» на «софте» продолжили!

– Пит-стоп Леклера – 34-й круг: Шарль тоже вернулся за Алонсо. 35-й круг – пит-стоп Переса: наконец взял «хард» и вернулся вторым. Тогда же в боксах побывал и Фернандо – выехал на трек все-таки 6-м, за Хэмилтоном.

– Ферстаппен заехал на второй пит-стоп только на 37-м круге – проехал на «софте» дольше любых соперников на «харде». Вернулся первым с отрывом в 12 секунд – это был мастерский чемпионский отрезок.

– На 37-м Алонсо установил лучший круг и достал Хэмилтона – тут же приступил к атакам.

– На 38-м круге Алонсо выдал мегаобгон – претендент на маневр года – и объехал Льюиса в самом неожиданном месте:

– На 41-м круге у Леклера отказал мотор. Сход! Сайнс поднялся на 3-е, Алонсо – на 4-е.

– Сход Окона на 44-м круге, «Альпин» выбрала конец страданий.

– На 44-м круге Алонсо достал Сайнса.

– Карлоса хватило на 2 круга: на 46-м Фернандо додавил «Феррари» до ошибки и объехал на прямой:

– На 48-м круге на Сайнса надавил и Хэмилтон – но против «Мерседеса» Карлосу оказалось проще обороняться – Льюис за пару кругов добил покрышки и отстал от «Феррари».

– До финиша изменений больше не оказалось: Боттас добрался до клетчатого флага 8-м, Гасли благодаря удачной стратегии прорвался с последнего на 9-е, Албон затащил «Уильямс» на 10-е.

Мегагонка от Ферстаппена и просто сильная от Переса – у соперников не оказалось ответа: планы «Феррари» на альтернативную стратегию Леклера разбились об отказ мотора. Третий – Алонсо, просто порвавший всех оказавшихся рядом. Неудивительны 53% голосов зрителей, выбравших его «гонщиком дня». У «Феррари» и «Мерседеса» действительно вскрылись серьезные проблемы с износом покрышек – «Астон Мартин», похоже, по общему набору характеристик сейчас вторая машина пелотона.

И да, все-таки проблемы «Феррари» пока никуда не делись.

Личный зачет – мечта фанатов «Ред Булл» и ночной кошмар тифози:

Кубок конструкторов немного намекает – пока никаких «это будет точно наш год». Зато «Астон Мартин» уже взял почти половину очков по сравнению с 2022-м (тогда на ленточке было 55).

Как вам это первый Гран-при?

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron