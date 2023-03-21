Логистика «Формулы-1» очень сложная и дорогостоящая: за сезон команды вываливают целых 15% от бюджета на транспортировку болидов, мостиков, моторхоумов и тонн оборудования от этапа к этапу. В современных реалиях ограничения бюджетов это 21 миллион долларов ежегодно! А 2023-й вообще обещает быть самым дорогим в истории грузоперевозок главных гонок мира – из-за супернапряженного календаря на 23 Гран-при по всему миру (от трех этапов в США в разные временные слоты до Австралии, Японии. А старт сезона вместе с финалом – на Ближнем Востоке!).

Поэтому командам пришлось идти радикальные меры. К примеру, «Хаас» удивил неожиданной новинкой не в конструкции болида – внезапно срезал командный мостик уменьшился всего до трех мест.

Только посмотрите на эту демо-версию пит-уолл на фоне роскошного центра управления «Ред Булл».

Конечно, не обошлось без насмешек: самая повторяемая шутка в сети – «Вот так будет выглядеть пит-уолл «Хааса» к летнему перерыву».

А вот сравнение с конкурентами!

«Девушка, которая тебе нравится, ее отец ее мама, ее брат парень, о котором она просит не беспокоится, ты».

А в реальности такое простое, но гениальное решение поможет команде сэкономить серьезную сумму: «Хаас» сэкономит $250 000, которые планирует направить на развитие болида. Босс команды Гюнтер Штайнер так и презентовал новинку:

«Когда вы пытаетесь повысить отдачу от ресурсов, то рассматриваете все возможные варианты. Когда вам нужны деньги для инвестиций в разработку в условиях ограничения бюджетов, то во что вы станете вкладываться? В то, чтобы там (на командном мостике) сидело шесть человек? Или вложите четверть миллиона в разработку машины? Я знаю, что мы делаем.

Если мне нужно оставаться внутри гаража, то у меня нет никаких проблем с этим. Нет никакой нужды оставаться на командном мостике.

С трехместным пит-уоллом мы можем закрыть те потребности, что необходимо закрыть и переустроить. Это способ сохранить деньги и отправить их на развитие, в условиях потолка бюджетов».

И правда: «Мерседес» так делает много лет, и никто не жалуется.

Правда, от пит-уолл восьмикратные чемпионы не отказываются.

У «Феррари» мест и людей было больше всех – и какой итог?

В прошлом году «Хаас» в одно мгновение лишился главного спонсора и занялся поисками новых партнеров прямо перед самым стартом сезона. В этом году ситуация совершенно другая– коллектив обзавелся новым титульным спонсором до начала первого уик-энда, что повлияло на работу команды.

«Единственный способ стать быстрее – это разработки. Поэтому мы пытаемся освободить на это как можно больше денег. Строить планы в этом году намного проще, потому что в прошлом году все было организовано поздно и мы не могли планировать далеко вперед – нам просто нужно было выйти на старт первой гонки.

В этом году, подписав все заранее, мы можем начать развитие чуть раньше и лучше распланировать доработку машины», – рассказал Гюнтер Штайнер.

Команда не планирует останавливаться на простом уменьшении командного мостика. Американцы хотят сделать из пит-уолл просто стену (wall по-английски), которую можно было бы отправлять по морю вместо авиаперевозок – это позволит сэкономить еще $250 000.

И «Хаас» – не единственная, кто пытается сэкономить на весе авиагрузов. В «Феррари» придумали свой лайфхак – заменили металлические тележки для перевозки шин, на карбоновые.

Инновации в современной «Ф-1» буквально на каждом шагу.

Фото: Twitter; t.me/artofsafronov