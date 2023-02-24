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Жизнь команд «Ф-1» на тестах за кадром: смех над форумными комментами, шпионаж, бесконечный ремонт машин

тесты Формула-1
Валттери Боттас Валттери Боттас
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Астон Мартин Астон Мартин
Мерседес Мерседес
ахахаха ахахаха
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
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Макларен Макларен
Формула-1
Авто Авто

Дух паддока.

Новые болиды впервые выкатились на трассу на предсезонных тестах в Бахрейне, и десять команд «Формулы-1» наконец смогли поближе увидеть все мельчайшие технические хитрости друг друга, которые так тщательно скрывались во время презентаций.

Некоторые шпионили прямо с командного мостика – разглядывая чужие машины на техническом форуме F1Techincal. Парней из «Астон Мартин» что-то очень рассмешило в болиде «Ред Булл» – или в комментариях о нем?

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А вот Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас изучали обновленный болид чемпионов живьем. Продолжают дело инспектора Себа.

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«Ред Булл» тоже заслал к конкурентам шпиона. Джордж Расселл перехватил Серхио Переса в опасной близости от боксов «Мерседеса»

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Вот только подглядывать, похоже, было не за чем. Второй день закончился для немецкой команды сходом из-за поломки гидравлики и срочным собранием сразу после. Джордж даже не успел сменить свой гоночный костюм.

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Но с самыми большими проблемами столкнулся «Макларен». Боссы команды в один голос заявляют, что машина не готова к началу сезона и поломки это подтверждают. В ход пошел любимый инструмент механиков «Ф-1» – скотч.

Ландо Норрис уже почувствовал всю боль от предстоящего сезона. Наверняка хотя бы однажды за три дня, пожалел, что отказал «Ред Булл».

Реакция болельщиков «Макларена» на новости о неудавшемся болиде.

«Формула-1» – технически сложный вид спорта, поэтому ведущим трансляций постоянно приходится изобретать способы, чтобы объяснить устройство болида простым языком. Вот так Тед Кравиц демонстрировал строение днища с помощью куска сыра.

А какой ваш момент тестов – любимый?

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Фото: formula1.com

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