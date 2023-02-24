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23 февраля «Формула-1» выехала на единственные предсезонные тесты в году – и наконец все увидели машины вживую во всей красе технической мысли и прогресса.

Но, конечно, самое интересное – мелочи: выдающиеся решения, важные изменения, переходы и инновации, определяющие облик болида на весь сезон. Чем же удивили команды?

«Астон Мартин»: дыра в понтонах

В 2023-м все болиды резко почернели в попытках сбросить пару лишних килограмм и ускориться на 0,1-0,15 с круга, однако технический штаб Фернандо Алонсо подошел к задаче еще смелее – сделал прямо отверстие в боку.

Оно и правда просто спускается до днища, а затем поднимается – вот как на схеме это изображает технический эксперт F1 TV Крэйг Скарборо:

В чем идея? Теоретически – если воздушный поток окажется достаточно быстрым – попадающий в «отверстие» на большой скорости воздух отразится от стенки, развернется и «запечатает» дыру. Тогда идущий чуть выше поток обтечет зону так, словно на ней все-таки есть деталь корпуса – и продвинется дальше к днищу. Потенциальные плюсы: серьезное сокращение массы. Потенциальные минусы: такое в «Ф-1» еще никто никогда не пробовал, и неудачная реализация вызовет много неконтролируемых турбулентных вихрей. Машина потеряет баланс и прижимную силу.

Передняя подвеска «Феррари»

Наверное, главная новинка команды из Маранелло в 2023-м:

Именно за счет ее SF-23 такой приземистый – аэродинамическая эффективность машины явно станет выше, а в прошлом году Скудерия именно в этом прежде всего проигрывала «Ред Булл» (на 4,8% больше лобового сопротивления при сходной мощности мотора).

Однако Скудерия пошла чуть дальше и добавила необычную секцию для нижнего пилона, чтобы удерживать шасси как можно выше в любой момент езды на любой скорости. Эта идея нужна для максимального «забора» воздуха под днище, где сейчас и генерируется прижимная сила. Вот иллюстрации технического эксперта Крэйга Скарборо:

Новинка полностью изменила баланс механического и аэродинамического сцепления по сравнению с прошлогодней F1-75, и команде пришлось изучать вопросы скорости и эффективности прогрева покрышек заново. Оттуда и комментарии анонимных инженеров «Ред Булл» и «Мерседеса» о нереальном перерасходе резины на SF-23 в первый день: они прозвучали саркастично, но выглядели абсолютно логично и предсказуемо в свете изменений. Трудности с покрышками стали одним из главных слабостей «Феррари» в конце прошлого сезона, и новая подвеска должна как минимум расширить окно возможных настроек.

«Альпин»: задняя подвеска – больше стабильности для «прижимания» днища против галопирования

У французской команды тоже главной новинкой стала подвеска – только задняя: с «толкателей» ее сменили на «тягу» для более жесткой и нагруженной конструкции.

С ней машина должна быть стабильнее и меньше прыгать – следовательно, больше механического сцепления и прижимной силы и шире окно для настройки.

И, конечно, выемка в боковых понтонах в стиле «Феррари» – для лучшего тунеллирования горячего выхлопа из системы охлаждения к днищу:

А еще – плоский широкий нос.

Полная противоположность машине прошлого сезона. Технический эксперт F1 TV Сэм Коллинс проинсайдил, что его назначение – в синергии с радикальными идеями в переднем антикрыле, которые проявятся по ходу сезона.

«Ред Булл»: длиннейший «туннель» для обтекания

Чемпионы выбрали эволюционный путь – и довели его до фантастической красоты:

Этот ведущий к задней части машины – самый большой в пелотоне. О его смысле мы писали здесь.

«Макларен»: форма входа в систему охлаждения и динамическая реклама

Английская команда первой и единственной в пелотоне представила необычную конструкцию системы охлаждения: вроде бы все напоминает «Ред Булл», но отверстия внезапно направлены чуть вверх:

Но главная инновация – внедрение активной рекламы:

Это специальный легкий экран на электронных чернилах:

Новый подход в привлечении спонсоров!

«Мерседес»: машина целиком

Все еще самая новаторская и интригующая не в смысле отдельной детали и или элемента, а как целый пакет решений. Ведь без ультрамаленьких понтонов не было бы всего остального.

Например, вот этого переднего антикрыла, раздвигающего границы регламента:

Его как раз и придумали, чтобы отводить от машины по бокам как можно больше потенциально турбулентного потока (у «Феррари» эту роль выполняют понтоны). И после презентации восьмикратных идею утащили по всему пелотону.

«Уильямс»: закорючка над днищем

В машине, органично развивающем идеи «Ред Булл», затесалась невероятно изящная и почти незаметная деталь: над днищем перед диффузором корпус сворачивается почти в «розочку»:

Предположительно она будет генерировать вихрь, ускоряющий поток над диффузором – следовательно, машина получит больше стабильной прижимной силы с просчитанными и предсказуемыми последствиями.

«Альфа Таури»: понтоны «Феррари» в классической форме от «Ред Булл»

Самый необычный подход в «Ф-1»: команда-сестра «Ред Булл» почти не использует удачные идеи дружественной организации!

Смотрите, как широкие понтоны «Феррари» объединяются с огромным туннелем «Ред Булл»:

И зачем-то скопировала у «Феррари» еще и нос:

Попытка не заниматься копированием успешного старшего родственника достойна восхищения.

«Альфа Ромео»: эксперименты с днищем в попытке обрести стабильность на высокой скорости

Видите эти бугры?

Это «Альфа Ромео» пытается стабилизировать потоки под днищем и взять по контроль подскоки, чтобы исправить главную слабость прошлого года – нестабильность в быстрых поворотах.

Для тех же целей сделан и новый необычной формы «демпфер» в начале днища (обычно его делали в виде пружины):

Соперники точно присмотрятся.

«Хаас»: плавник+возвращение закрылков на переднем антикрыле

Американская команда с ограниченными ресурсами почти всю «карьеру» в «Ф-1» работала по сходной схеме: брала идеи «Феррари» (поскольку Скудерия поставляет им мотор, подвеску, коробку передач…), выхватывала удачные решения у других глыб пелотона, объединяла и пыталась «обогатить» собственными мелкими находками. Многие из них (вроде прорезей- «лувров» на заднем антикрыле и везде где только можно) потом в итоге действительно разбегались по пелотону.

В 2023-м «Хаас» не разочаровал: вот их необычный урезанный плавник-стабилизатор:

А вот – интересный «полузакрылок» на антикрыле, от которого, казалось, «Ф-1» полностью избавилась благодаря изменению регламента пару лет назад.

«Команды точно будут это копировать, такие мелкие детали и дадут им буст в скорости на первых этапах» – уверил Сэм Коллинс.

Чья хитрая деталь понравилась вам больше всех?

Фото: formula1.com, instagram.com/tornato_f1/