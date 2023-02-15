Зидан теперь посол команды «Ф-1». Заменит Алонсо на посту главной звезды, займется многообразием в гонках

А как же футбол?

С самого ребрендинга в 2021-м «Альпин» (бывшая «Рено») делает особый упор на связь с Францией: в ливрее сияет национальный триколор, а с этого года в команде только французские пилоты – Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Следующим ходом стал новый посол компании – легенда футбола Зинедин Зидан. Его поприветствовали на презентации болида сезона-2023.

«Я увидел много поразительного. Рад быть частью команды «Альпин». Мне удалось встретиться с Лораном [Росси, гендиректором «Альпин»] и Давиде [Бривио, спортдиректором «Альпин»] еще на Гран-при – там мы обменялись мнениями и хорошо все обсудили», – рассказал Зинедин на мероприятии.

Зидан – удачный вариант для планов «Альпин». Он чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года, трижды лучший футболист планеты. И это только в качестве игрока. Как тренер Зидан запомнился тремя победами подряд в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом». Его знают не только во Франции, но и во всем мире.

Что говорить, если даже пилот команды Пьер Гасли гоняется под №10 из-за Зизу: «Я выступал под этим номером в 2013-м, когда стал чемпионом европейской «Формулы-Рено». Я также был и остаюсь большим фанатом Зинедина Зидана. Он выступал под №10 за сборную Франции. Это, если что, вторая причина моего выбора».

И вообще это не первый кроссовер команды с футболом: они уже года подряд привозят на своем болиде «Золотой мяч» для вручения на церемонии чествования лучшего игрока года.

Потому решение «Альпин» неудивительно: после ухода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» в команде не осталось крупной звезды. Ни Эстебан Окон, ни Пьер Гасли пока не дотягивают до уровня двукратного чемпиона. Так что футбольная легенда – неплохой пиар-ход. Тем более, когда это Зидан.

Но что вообще значит «посол команды»?

Это человек, который продвигает интересы компании, рекламирует ее и представляет на билбордах, вечеринках и крупных событиях. Взамен, как правило, он получает свободный проход в паддок, бонусы (деньги или подарки – обычно от спонсоров) и пиар. Логично, что для большего успеха на роль амбассадора берут знаменитостей – в случае с «Ф-1» это чаще всего известные бывшие гонщики.

Пилоты – самый выгодный вариант для команд. Они обычно не просто светят лицом и дают рекламные интервью, но и участвуют в показательных заездах или даже помогают в гоночных делах.

Амбассадор «Ред Булл» Дэвид Култхард регулярно пилотирует болиды из начала 2010-х то в промо-заездах, то в других развлекательных шоу. Как-то раз он соревновался в дрэг-гонке с «Бугатти» Chiron.

А если зайдете в соцсети Култхарда, то в каждом втором посте увидите его в фирменной экипировке «быков». Что-то наподобие этого (так Дэвид развлекал публику в Сербии):

У каждого посла свои обязанности – их обговаривают при подписании контракта. Да и требования у команд разные. Когда Фернандо Алонсо целый год (2019-й) был амбассадором «Макларена», он не разъезжал на показательных заездах как Култхард. Двукратный чемпион занимался шинными тестами, давал советы основным пилотам команды и помогал в развитии болида. Более того, в сделку вошло участие Алонсо за «Макларен» в известной гонке «Инди-500». Испанцу тогда не удалось даже квалифицироваться – и он прекратил сотрудничество с командой.

Чем будет заниматься Зидан? С футболом – все?

Хоть Зинедин и не пилот, в «Альпин» ему нашли достойную роль – Зидана включат в проекты команды по развитию автоспорта: Rac(H)er (программу по продвижению женщин в гонках) и Concours Excellence Mecanique (конкурс для механиков, где могут участвовать все: школьники, студенты, любители, профессионалы – например, в соревновании на быстрейший пит-стоп).

«Мне понравился взгляд команды «Альпин» и ее подход к делу, – пояснил позже Зидан. – Особенно это касается их программ по реализации равенства возможностей. Мне это особенно важно, учитывая мою привязанность к «Альпин» как француза и фаната «Ф-1».

Думаю, очень важно рассказывать детям, что, кем бы они ни были и какой бы путь ни выбрали, они могут стать завтрашними чемпионами. Они всегда должны верить в свои мечты. Проекты «Альпин» как раз этим и занимаются. Изменения требуют времени, так что если я могу помочь и ускорить процесс, то буду очень рад».

«Зинедин Зидан – это не только великий чемпион и легенда спорта, – сказал босс «Альпин» Лоран Росси, – но и целеустремленный человек, который решил своим именем вдохновить молодежь и поддержать перемены, помочь созданию равных возможностей.

Он пример того, какой должна быть наша компания: с ярким складом ума, природным талантом и желанием продвигать инклюзивность с сохранением меритократии, подталкивать окружающих к стремлению стать великими. Я очень горд тем, что Зинедин присоединяется к «Альпин», чтобы сделать мир лучше».

А что тогда с футболом? Об этом у Зидана спросило издание Le Figaro – и француз сказал, что готов вернуться к тренерской деятельности в любой момент:

«Это часть нашего соглашения [с «Альпин»]. Если завтра мне придется заняться командой, это не помешает мне как амбассадору. Я все еще хочу вернуться к работе тренером. Сейчас у меня есть время, но я не знаю, как долго у меня будет такой график. Возможно, до июня, но все очень быстро может измениться».

Фото: East News/Daniel LEAL / AFP