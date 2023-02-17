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В «Ф-1» вдруг почернели ВСЕ машины. Как это их ускоряет? Неужели другого способа нет?

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Всепобеждающий карбон.

Мир увидел все новые машины «Формулы-1» – и точно заметил одно маленькое сходство. Оно очень заметное – все болиды для 2023-го хотя бы немного черные.

Нет, серьезно – посмотрите на это:

Причем вживую все они даже чернее, чем кажутся по студийным кадрам!

Где-то половина «Астон Мартин» – карбоновая:

«Альфа Таури» на треке тоже сильно темнее:

Как и «Уильямс»:

И, как видите, даже «Феррари» обменяла немного традиционного красного на карбоновые вставки.

Но, конечно, самый варварский метод «очернения» – у «Альпин»: кажется, французы даже не пытались обыгрывать карбоновые вставки:

Однако никто не сможет сравниться с возвращением настоящего Дарта Вейдера:

На нем есть краска – но только выше красной линии. Ниже – только чистый карбон.

Как же команды это комментируют?

«В прошлом году у нас были проблемы с лишним весом болида. В этом же году мы постарались разобраться, за счет чего сможем выжать из ситуации каждый лишний грамм, – пояснил шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – Вы сами увидите, что на болиде будет несколько элементов из необработанного карбона, а некоторые специально были окрашены в черный матовый цвет».

В общем-то босс каждой команды говорил нечто подобное – и это фактически второй сезон после 2022-го, когда машины сильно перебрали массу, и ливрею с них сдирали буквально по ходу чемпионата.

«Уильямс»: тесты – первый Гран-при – четвертый Гран-при:

«Всегда хочется сделать машину полегче, и, конечно, наша раскраска изменилась, – комментировал глава отдела возможностей болида «Уильямса» Дэйв Робсон. – Часть программы по снижению массы – уменьшение количества краски на машине. Приблизиться к лимиту массы – огромная труднейшая задача. Не могу назвать точные цифры, но мы сократили так [убрав краску] очень много – это точно имеет значение».

«Достичь нижнего порога – настоящий квест, – признавался технический директор «Астон Мартин» Энди Грин. – Мы прошлись по всей площади с носа до хвоста, содрали краску везде, где только могли. Думаю, суммарно «похудели» на 350 граммов».

При этом каждый килограмм в зависимости от трассы позволяет выиграть от 0,02 секунды до 0,04 секунды с круга. Всего же масса ливрей и спонсорских наклеек до «новаций» 2022-го оценивалась примерно в 5-6 кг – и это очень значительно. Разница в 0,2 секунды на одном быстром круге – это нередко разница между обладателем поула и оставшимся вторым, а в середине пелотона битва и вовсе может быть напряженнее.

Почему же команды представили «почерневшие» ливреи? Просто работа над снижением массы машины – очень дорогая, и с нынешним потолком расходов дешевле будет просто снимать краску. На самом деле могло быть еще хуже, если бы «Ф-1» прямо перед сезоном не отменила запланированное ужесточение лимита массы на 2 кг – тогда инженерные штабы точно думали, где бы снять еще 2 кг, и мы бы увидели 20 машин, сильно похожих на новый «Мерседес».

Неужели нет других способов облегчить машину и оставить ее с краской?

Конечно, командам не слишком нравится превращаться в темных близнецов – и они ищут альтернативные способы. Пару лет назад «Феррари» открыла тренд на использование облегченной матовой краски – и теперь она стала стандартом «Ф-1»: на нее уповают «Мерседес», «Уильямс» и «Астон Мартин».

«Мы специально сменили поставщика, чтобы найти продукцию полегче и сохранить как можно больше ливреи, – признался глава креативного отдела «Уильямса» Эд Скотт. – Видел, как в интернете разразились споры насчет почернения, но мы стараемся искать баланс».

Но, безусловно, это не единственный способ поиска путей снижения массы окраски. Инженерные штабы вполтную работают с материалом, из которого создаются детали – углепластиками. Поставщик всех команд компания Solvay специально разработала смеси из карбонового волокна и эпоксидных смол, на которые можно класть краску микронной толщины.

Однако и здесь прогресс не остановился – «Макларен», кажется, пошел дальше всех в процессе «подкапотного» инжиниринга и разработал виниловые наклейки на детали, которые легче, дешевле и проще краски в использовании.

Также «Макларен» продвинулся и дальше всех в интеграции пигмента сразу в детали: английская команда использует такие составы углепластиков, где эпоксидную смолу как одну из важнейших частей смеси сразу можно подкрасить в желаемый цвет. После пропускания сырья через 3D-принтер на выходе получается уже яркая деталь – и ее не нужно покрывать чем-то дополнительно.

Но, к сожалению, у каждой зоны болида свои требования к жесткости, обтекаемости и охлаждению, потому на данный момент не все части машины можно сделать именно из углепластиков с цветастой смолой в составе. Многие части все еще производятся из традиционных составов – и они как раз и формируют те самые чисто «карбоновые» места на всех машинах. Причина: изучение и поиск новых «цветастых» соединений – очень дорогие и долгие.

Вот теперь большинство команд предпочитает многие части машины и не красить.

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Фото: REUTERS/Colin Kerrigan ; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; twitter.com; соцсети команд.

2 комментария

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Kernel Panic
Это красиво и стильно, конечно, но печально для общих планов, как написал комментатор раньше. Особенно поначалу сезона, с непривычки. Красных Ферров, розовый Альпин и, возможно, ярко-синие Вилы еще можно легко выцепить и идентифицировать, а вот все остальные сольются в единую серо-черную массу(Помню, оч хорошо выделял взгляд на общем плане Рено времен желтой ливреи, мгновенно выхватывались)
А по отдельности многие классные. Понравилась "батарейка" Дюрассел у Вил и прикольный логотип Хрома на дисках Маков)
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Mohnatiy
Очень "удобно", конечно, будет теперь различать машины на общих планах трансляции ☹️
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