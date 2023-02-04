Чемпиону главных гонок США выписали три года тюрьмы: нашли пистолет в аэропорту Мексики. Но он вернулся на трек!

Классный финал отпуска.

Звезда американских гонок NASCAR Кайл Буш (двукратный чемпион с 60 победами + 102 победы во втором дивизионе и 62 победы на пикапах) опубликовал сенсационный пост в соцсетях: пилот признался, что в конце января его судили в Мексике за незаконное ношение огнестрельного оружия.

Буша задержали на курорте Канкун – он отдыхал там с женой Самантой перед новым сезоном (21-м в карьере Кайла). Гонщик возвращался в США, но в аэропорту при проверке багажа у него нашли пистолет и шесть пуль с полыми наконечниками. Обычно такие пули применяют на охоте или для остановки преступников, изредка их используют и в армии (хотя они запрещены Женевской Конвенцией) – и у Кайла нашли именно военный вариант.

Два дня спустя Бушу вынесли приговор: судья объявил его задержание законным, приговорил к 3,5 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в $1100.

Откуда у гонщика вообще пистолет?

Дело в том, что Буш живет в Северной Каролине – а там, как и во многих других штатах, можно вполне легально купить оружие. В свободном обороте в США вообще находится 232 миллиона единиц огнестрела, и примерно треть – пистолеты.

В случае с пистолетом в Северной Каролине действуют так: потенциальный владелец обращается к шерифу своего округа – тот выдает разрешение. Причем каждый шериф предъявляет свои требования: возможна проверка биографии, доказательства хороших моральных качеств (в виде специально заверенной бумаги), причина покупки оружия (охота, самооборона, стрельба по мишеням, коллекционирование).

Всю эту процедуру можно обойти, если у человека уже есть разрешение на скрытое ношение оружия (для него сдают отпечатки пальцев, тест на владение боевым средством, проходят проверку биографии) – как раз таким разрешением и обладает звезда NASCAR.

Что в итоге будет с Бушем?

Пока ничего – Кайл вышел на старт первого этапа сезона NASCAR Busch Light Clash в Лос-Анжелесе, взял второе место в квалификации и третье – в гонке.

Да и в соцсетях он комментировал инцидент так, будто ничего страшного не произошло.

«В конце января я и Саманта несколько дней наслаждались отпуском в Мексике, – написал гонщик в соцсетях. – Когда мы уезжали из страны, в аэропорту во время обычного досмотра нашли мой пистолет. У меня есть действующее разрешение на скрытое ношение оружия от моих местных властей, и я соблюдаю все законы об оружии. Я по ошибке забыл, что пистолет был в сумке.

Когда оружие обнаружили, меня задержали [и не отпускали], пока ситуация не разрешилась. Я не был в курсе законов Мексики и не собирался привозить сюда пистолет. Когда об этом узнали, я согласился сотрудничать со следствием, принял наказания и вернулся в Северную Каролину.

Я прошу прощения за свою ошибку и ценю то уважение, которое проявили все стороны при решении вопроса. Я и моя семья считаем дело закрытым».

Удивительно, но до этого поста никто даже не слышал о скандале, хотя на момент публикации сообщение о нем висело на сайте мексиканской Генпрокуратуры уже четвертый день – новости появились только после слов самого гонщика. И это неспроста: на сайте мексиканской Генпрокуратуры не пишут полностью имя и фамилию подозреваемых и осужденных, так что нельзя было понять, о ком точно идет речь. Звезду NASCAR там назвали «Кайлом «Н» – и именно оттуда мир и у знал о сроке в 3,5 года в тюрьме и штрафе.

Зачем же тогда Буш рассказал обо всем в соцсетях? Возможно, так он подтвердил признание вины и сотрудничество с властями.

Если верить заявлению пилота, конфликт уладили – но вопросы все равно остаются. Буш сообщил, что принял наказания: и если со штрафом все просто (заплатил – и готово), то вот с тюремным сроком в 3,5 года все гораздо интереснее! Американские СМИ пишут, что пока неясно, как пилот будет отбывать свой срок, и на сайте мексиканской Генпрокуратуры нет новостей.

Вероятно, власти США договорились с Мексикой об экстрадиции своего чемпиона для отбытия наказания на родине, а поскольку на территории Северной Каролины его проступок преступлением не считается, то его могли освободить под денежный (или любой другой материальный) залог или вовсе счесть наказание отбытым после выплаты штрафа. Судимость на нем останется, однако для возвращения в тюрьму потребуется рецидив – а в Северной Каролине он возможен только в случае изменения законов. Ну или Кайл слетает с пистолетом на отпуск еще куда-то.

В конце концов, вспомните раллиста Би-Джея Болдуина с подвалом, увешанным автоматами, винтовками и дробовиками: он пару лет назад даже убил человека при самообороне и остался на свободе.

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton, Chris Graythen