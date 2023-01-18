Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза

Считаем деньги.

Перед каждым сезоном один из самых авторитетных и старых журналистов паддока «Формулы-1» Дитер Ренкен общается с инсайдерами, менеджерами гонщиков и управляющим штатом команд о суммах в их контрактах. Вот его свежий рейтинг:

Здесь не учитывались бонусы – хотя, с другой стороны, премии за действия вроде «выхода на старт» Дитер вполне справедливо мог включить в гонорар, потому итоговые суммы оказались выше. Также иногда пилоты просят внести в контракт передачу гоночных болидов – их реальную стоимость трудно оценить, особенно в зависимости от комплектации (с мотором или без, например). Некоторые инсайдеры иногда накидывают по 1-2 млн к фиксированной зарплате за болиды – как и за остальные физические бенефиты вроде корпоративного суперкара в подарок (Ферстаппен накопил таких на несколько миллионов в годы сотрудничества «Ред Булл» и «Астон Мартин»). А еще не совсем понятно, куда относить взнос за суперлицензию – «Ред Булл» тоже платит его за Макса, заранее в контракте ее не пропишешь (из-за зависимости от очков), а в этот раз в сумме набежал миллион долларов!

И здесь интересно сравнить показатели с предыдущими данными – на 1 июня рейтинг того же журналиста до новой волны переподписаний, трансферов, продлений и уточнений выглядел так:

Возможные изменения в цифрах – из-за скачков курсов валют. Рейтинг сводится в долларах, но зарплаты в контрактах указываются в фунтах (для британских команд), евро (для европейских) и даже в швейцарских франках (для «Заубера»/ «Альфа Ромео»).

Как же здорово выросла зарплата Леклера! Практически вдвое – видимо, «Феррари» пытается удержать его изо всех сил.

Чемпионские пункты в контракте Ферстаппена, кажется, бесконечны – теперь + 11 млн!

Зарплата Алонсо снизилась в 4 раза после трансфера из «Альпин» в «Астон Мартин» – видимо, дело действительно было в сроке, а не в деньгах: желание сделки на несколько лет перевесило.

А зарплату Строллу, гоняющему в команде отца, подкрутили до чуть менее вызывающей – видимо, после предыдущего рейтинга его за гонорар подкалывали даже в паддоке.

Алекс Албон получил небольшую прибавку. Заслужено – он мощно вернулся, перехватив знамя Расселла, без него «Уильямсу» было бы совсем грустно.

Сам Джордж после победы над Хэмилтоном тоже получил небольшое повышение (с 5 до 8 млн).

У Пиастри и де Вриса довольно щедрые гонорары для новичков – видимо, от них действительно много ждут. К примеру, Ник заработает вдвое больше проводящего в «Альфа Таури» третий год Цуноды – видимо, у де Вриса нет стандартного контракта с программой «Ред Булл», а сделка именно с командой.

Слухи о большом новом контракте Гасли пока не подтверждаются. Тем лучше для внутреннего здоровья «Альпин».

Источник: RacingNews365