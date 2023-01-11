Кен Блок пришел в гонки только в 37 лет уже миллионером – из-за Колина Макрэя. И победил его – перевернул в раллийной дуэли

Вот откуда взялась страсть к автоспорту.

Кен Блок – наверное, самый известный американский гонщик, никогда не соревновавшийся в NASCAR или «Индикаре». Более того, он в принципе пришел в автоспорт только в 37 лет, причем выбрал не ралли-рейды (обычное направление для поздно начинающих любителей) и не более традиционные для США гонки по грязевым овалам – а традиционные ралли и ралли-кросс. И все машины тюнил и выпускал именно в таком стиле – визуально познакомив с ним миллионы новичков.

С момента прихода в гонки он прославился как невероятный каскадер и мастер владения авто: его видео с трюками собрали свыше 1,5 миллиарда просмотров на ютубе, он выиграл 16 побед раз в американских ралли, 6 раз – в североамериканском ралли-кроссе, дважды поднялся на подиум в мировом и взял 5 медалей во Всемирных экстремальных играх. Его славы хватило для того, чтобы организатор чемпионата мира по ралли вывел его №43 из обращения и закрепил за Кеном навечно.

Вот честно: вы знаете хотя бы об одном столь же популярном раллисте или ралли-кроссере?

А ведь до 2005-го Блок и не занимался гонками вообще: он был прежде всего бизнесменом и сооснователем бренда обуви DC Shoes. К 2004-му фирму раскрутили до годового оборота в $100 млн, компанию продали Quicksilver за $87 миллионов, Кен оказался долларовым миллионером и мог выбрать в общем-то любую дорогу по своему желанию.

Но выбрал автоспорт: в 2005-м впервые заявился в серию «Ралли Америка» за Vermont SportsCar team – в заезд Sno*Drift близ мичиганской Атланты. И тут же приехал в топ-5 в своем классе и седьмым в общем зачете – при трех десятках участков!

Но почему именно ралли? Почему не NASCAR и не грязевые овалы?

Из-за Колина Макрэя – одного из величайших раллистов 90-х и самого талантливого гонщика в истории по версии многих, кто работал с ирландцем. Например, нынешнего шефа «Хааса» Гюнтера Штайнера.

«Я обожал ралли в детстве, – признавался Кен пару лет назад в интервью Top Gear. – Его не так много транслировали в Штатах, но это был тот вид автоспорта, который говорил со мной. И Колин реально стал тем гонщиком, который возвел все на новый уровень. Своей манерой вождения, олицетворения спорта, его развлечениями с машинами… Его стиль резонировал со мной намного больше, чем стиль любого другого гонщика.

WRC не было по ТВ, и я находил VHS-кассеты, чтобы посмотреть заезды, понять всю историю и постичь, как же он выиграл тот единственный титул в 95-м. Такие момент и сделали Колина легендой в моих глазах – больше, чем сама жизнь. Он был героем моего детства, героем моего любимого спорта.

Ралли так вдохновили меня, потому что это были реалистичные машины, которые я понимал, отличие от «формульных» болидов с открытыми колесами, не похожих на обычные авто. Я понимал это после прыжков и скольжения по грязи на велах. Особенно в 80-х круто было смотреть, как они гоняют в Ралли Монако или атакуют пик Пайкс. В 90-х же – только Колин Макрэй. Он здорово меня вдохновил».

В конце концов они сошлись на Экстремальных олимпийских играх: в 2006-м Колин оказался вышел Кена в ралли-кроссе, но в 2007-го в полуфинале Блок победил кумира, заставив его атаковать сверх возможного, взлететь на барьер и перевернуться:

Величайший момент в истории ралли-кросса!

Фото: Gettyimages.ru/Massimo Bettiol; wikipedia.org