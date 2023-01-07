На «Дакаре» разрешена только одна модель часов – из-за битвы с читерами. Владелец той марки тоже в гонке – и его штурмана поймали с другими часами🤯

Оштрафован!

На «Дакаре» много лет ведут битвы с возможными читерами: внедрили электронные маршрутные книги, выдают их прямо перед рейдом, запретили пользоваться телефонами (их запирают перед стартом этапов в специальных опломбированных кейсах и возвращают после финиша) и наушниками со встроенным Bluetooth. Все ради противостояния мапперам – экипажам, отслеживающим маршрут по GPS и передающим подсказки штурманам и гонщикам.

Нет, серьезно: скандалы с потенциальным читерством знаменуют практически каждый «Дакар»: только в прошлом году под подозрения попали «КАМАЗ», русский гонщик Владимир Васильев и даже лидер рейда во внедорожниках Нассер Аль-Аттия.

В 2023-м война с читерами пошла еще дальше: еще в середине сезона чемпионата мира по ралли-рейдам организаторы запретили пользоваться часами на этапах. Вообще любыми – уже после финиша предположили, что кто-то мог вставлять в них GPS-трекер и получать подсказки.

Однако прямо перед прологом «Дакара» вдруг вспомнился один из спонсоров рейда – производитель часов Rebellion. Он традиционно дарит каждому участнику пару часов перед стартом – а теперь вышло, что их продукцией нельзя пользоваться: то есть смысл интеграции немного теряется.

В итоге 30 декабря – за день до пролога, буквально задним числом – правила уточнили до «запрещены любые часы, кроме представленных промоутером». И всем раздали вот такие пары:

Однако участникам они не слишком понравились: к примеру, звездный штурман Тимо Готтшальк, побеждавший на «Дакаре» с Аль-Аттией, а теперь гоняющий в «Тойоте» с Лукасом Мораешом, назвал их «бесполезными».

И другие штурманы, по-видимому, не успели достаточно хорошо изучить уточнение правил и решили, что запрет на часы просто откатили. В итоге после 4-го спецучастка за Casio G-Shock GA100 экипажу россиянина Алексея Кузьмича выписали 30 минут и условную дисквалификацию – часы правда выглядят слегка продвинутее:

«Перед каждым стартом каждого спецучастка все проверяется, – объяснил Кузьмич в соцсетях. – И на каждом старте я показывал свои Casio, которым уже куча лет – лучшая модель для ралли-рейдов. И никто даже глазом не повел – ну часы, и ладно! GPS нет, ГЛОНАССа нет, Bluetooth нет – пожалуйста, езжай. Но именно вчера какой-то черт на финише начал все проверять и докопался до моих часов.

Понятно, в регламенте написано, что часы запрещены. Но тут есть нюансик. Организаторы дарили всем часы, а потом был выпущен незаметный бюллетень. Как раз в то время, когда у нас были проверки. И этот бюллетень пролетел мимо. Опять же, за всем уследить невозможно. И если запрещено, то запрещено всегда. А поскольку стало разрешено, часы можно – то вот, пожалуйста. Короче, какая-то ахинея, путаница. Запудрили всем мозги, а нам впаяли штраф 30 минут».

Как оказалось, не только им: через 3 дня поймали новую пачку гонщиков с другими часами – еще 6 экипажей. Причем 3 из них – команды South Racing: одной организации с россиянином!

Но самым убийственным оказался штраф экипажу №251 – это машина команды Rebellion Racing.

Да, она не просто так называется: принадлежит и финансируется компанией Rebellion – именно производителю часов. А за ее рулем – Александр Пеши: основатель и владелец марки с состоянием 200 миллионов евро.

Вот он – вместе со штурманом Стефаном Кюни:

Стефана и поймали с другими часами – наверное, неловко вышло!

Фото: facebook.com/rebellionracing