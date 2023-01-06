Ха, девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьян Леб заборола обычная палатка из Decathlon! Раскладывал до ночи

Неудачный «Дакар».

Девять титулов чемпионата мира по ралли? 80 побед на всевозможных заездах? Шестой «Дакар» и 16 побед на этапах? Статус вечного фаворита? Это все о Себастьяне Лебе – и все равно легенда гонок по пересеченной местности в 48 лет не научился раскладывать обычные туристические палатки из Decathlon за сотню евро с быстрой системой раскладки.

Когда нынешний «Дакар» добрался до марафонского участка, где гонщики отдыхают без механиков и команд исключительно в палатках, тентах и спальных мешках от организаторов, великий Леб столкнулся с неразрешимым вопросом: а разложить-то ее как?

Официальные соцсети рейда даже подкололи француза, попросив у Decathlon инструкцию.

Как видите, Леб возился до темноты – но в конце концов соперники пришли ему на помощь и помогли. Спал Себастьян все-таки не под тентом:

«Мы должны бы выглядеть лучше на бивуаке, но это не моя страсть, что я могу сказать», – сетовал он, вращая палатку в руках.

А ведь этот вечер предполагался «вечером отдыха» без маниакального обслуживания машин!

Фото: globallookpress.com/Julien Delfosse/Dppi