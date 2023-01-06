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Ха, девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьян Леб заборола обычная палатка из Decathlon! Раскладывал до ночи

Себастьян Леб Себастьян Леб
ахахаха
ралли Дакар
Авто Авто

Неудачный «Дакар».

Девять титулов чемпионата мира по ралли? 80 побед на всевозможных заездах? Шестой «Дакар» и 16 побед на этапах? Статус вечного фаворита? Это все о Себастьяне Лебе – и все равно легенда гонок по пересеченной местности в 48 лет не научился раскладывать обычные туристические палатки из Decathlon за сотню евро с быстрой системой раскладки.

Когда нынешний «Дакар» добрался до марафонского участка, где гонщики отдыхают без механиков и команд исключительно в палатках, тентах и спальных мешках от организаторов, великий Леб столкнулся с неразрешимым вопросом: а разложить-то ее как?

Официальные соцсети рейда даже подкололи француза, попросив у Decathlon инструкцию.

Как видите, Леб возился до темноты – но в конце концов соперники пришли ему на помощь и помогли. Спал Себастьян все-таки не под тентом:

«Мы должны бы выглядеть лучше на бивуаке, но это не моя страсть, что я могу сказать», – сетовал он, вращая палатку в руках.

А ведь этот вечер предполагался «вечером отдыха» без маниакального обслуживания машин!

«Дакар» вновь сокрушил Леба: повалил на дюне. Поставил на колеса зритель – обычно это дисквал, но Себастьяна вдруг простили

За этап «Дакара» в машину набивается целая дюна песка – почти закрывает педали. Даже мешает разгону

Двух лидеров «Дакара» затопило по шеи – это над пустыней внезапно зарядил ливень. Гонщица рискнула жизнью ради спасения багги и рейда

Фото: globallookpress.com/Julien Delfosse/Dppi

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