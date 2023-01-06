За этап «Дакара» в машину набивается целая дюна песка – почти закрывает педали. Даже мешает разгону

Механики открывают дно и выгребают снизу.

«Дакар» в пустыне воспринимается чем-то совершенно естественным: а где же еще? А как иначе?

Но знаете, как выглядят машины сразу после финиша длинного песчаного этапа? Вот мотовездеход Густаву Гужельмина и Остина Джонса:

«Вы чего делали?! Что случилось?! – Да ничего, просто врывались в песок на скорости 200 км/ч» – объяснил Гужельмин.

«Вы хоть представляете, сколько это весит и как мешает? Когда оставалось 50 км до финиша, я едва разгонялся до 100 км/ч», – прокомментировал Джонс.

Еще раз – планом покрупнее:

Причем лобовые стекла на месте!

Как же его вынимают? Проще открыть днище и вытрясти снизу:

Вот настолько суров «Дакар»!