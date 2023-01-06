Скандал на «Дакаре»: бренду-пионеру электрокаров добавили 11 л.с. на середине рейда. Соперник-лидер в бешенстве

А его команда была в курсе и даже поддержала.

4 января бивуак «Дакара» содрогнулся – гонщики вернулись с 4 этапа и увидели свежее решение технических делегатов ФИА: «После изучения данных С автомобилей, заявленных в зачеты Т1.U и Т1+ с 1-3 этапов, комитет по ралли-рейдам принял решение об увеличении максимальных мощностей класса Т1.U на 8 кВт (новая мощность составит 266 кВт) с 5 этапа».

A T1.U – это Ultimate Prototype, созданный специально для электрических багги «Ауди». Немецкий производитель привез их впервые в 2022-м, активно дорабатывал весь прошлый год и вообще мощно вкладывается в их продвижение и развитие – а здесь им на середине рейда по сути прибавили аналог 11 л.с.

Причем даже не сказать, будто «Ауди» не справлялась сама: выиграла пролог (аналог квалификации) и всеми тремя машинами заехала в топ-6. Далее ее лидер Карлос Сайнс выиграл первый этап и возглавил протокол, показал третье время на втором этапе и серьезно сломался на третьем. Однако один из экипажей «Ауди» (14-кратного чемпиона «Дакара» Стефана Петеранселя) все равно оставался в топ-5 и отставал всего на 7 минут. В лидеры же вышел Нассер Аль-Аттия на полноприводной «Тойоте», а Петерансель шел в тотале третьем (отставал на 20 минут). Сайнс проигрывал 33 минуты. На момент оглашения решения после 4 этапа отрыв примерно сохранялся.

Потому бивуак разделился на два лагеря: первый критиковал организаторов за внезапную смену правил посреди дистанции, а вторая предлагала разбираться на трассе, а не в прессе или в соцсетях.

Ведь Нассер и его штурман Матье Бомель отреагировали очень бурно: запостили решение в соцсети с разгромными комментариями:

«Какой же сюрприз, что нашим главным соперникам дали еще 11 л.с.!!! – кипел Нассер. – Спасибо за раннее убийство гонки».

«Ауди» не стала молчать: в комментарии к Бомелю пришел босс программы «Ауди» Свен Квандт – и мощно ответил:

«Уважаемые все, можем много это обсуждать, но на это согласились все топ-команды включая «Тойоту» – принимать все, что бы они не решили. «Ауди» приняла бы то же самое для кого угодного другого.

Перед тем, как писать такие комментарии, Матье и Нассер, поговорите с шефами «Тойоты», ведь мы все согласились принять это и не нагнетать полемику.

Кстати, вы лидируете с отрывом в 18 минут и говорите всем на каждой на пресс-конференции, что знаете «Пустую четверть» (пустыня Руб-Эль-Хали – занимает четверть Саудовской Аравии, потому так и называется – Sports.ru) как свой дом. А теперь уже жалуетесь! Так выглядят настоящие спортсмены?»

К шефу присоединился и третий гонщик «Ауди» Маттиас Экстрем, выигравший пролог:

«Матье, не ожидал, что ты выберешь политический путь и напишешь такое. Может, всем стоит следовать договоренностям и методам изменений, которые команды разработали с ФИА перед гонкой, и доверять им – прежде чем делать такие заявления.

Давайте будем гоняться и оставим ФИА выполнять свою работу. Пусть лучшая команда победит».

Да, как вы поняли, сразу после первых комментариев в стиле «чего жалуетесь-то?» Бомель отредактировал первоначальный выпад в сторону «Ауди» и ФИА. Нассер сделал то же самое – оставил знаки препинания:

А после завершения пятого спецучастка (который экипаж Аль-Аттии выиграл) посты с негодованием пропали из соцсетей четырехкратного победителя «Дакара».

«Все измеряется и контролируется, – высказался Сайнс о смене правил. – Сперва предполагалось, что «Ауди» покажет небольшое преимущество, но выяснилось, что его вообще-то и не было. Так что приветствую.

У них все данные по измерениям разгона и отличиям одной машины от другой. Предполагаю, они обнаружили, что мы в чем-то проигрываем. Я всегда говорил: мне не нужно больше мощности, мне хочется равных машин: и по мощности, и по весу».

«Ауди» все-таки подыгрывают? Просто уравнивают машины – «Тойота» все знала

ФИА не осталась в стороне от конфликта и после громких обвинений Нассера опубликовала пояснения:

Оказывается, первоначальное распределение мощностей формировалось по симуляциям и тестовым данным, а в процессе рейда обнаружилось преимущество класса T1+ (к нему принадлежит «Тойота» Аль-Аттии) на 9,3 кВт (12,6 л.с.). При этом восполнили даже не всю разницу.

Проявлялась ли разбежка на трассе? Вполне может быть, что да, и даже сильнее, чем предполагают соперники. Например, в объектив телекамер на вертолете попала вот эта попытка «Ауди» забраться на холм:

Немецкому электрокару не хватило импульса и динамики – пришлось объезжать и искать более пологое место, хотя соперники брали штурмом точку в недостижимом для «Ауди» месте. Видите следы на песке?

Возможно, именно 11 л.с. и не хватило для повторения трюка и экономии десятка-другой секунд. А весь многодневный рейд с минутными отрывами включает в себя сотни таких моментов.

К тому же, впереди как раз пустынные отрезки, где мощность и ее соотношение с массой еще важнее – чтобы не вязнуть в песке. И здесь уместно вспомнить, что вообще-то класс T1.U по регламенту все того же баланса сил сделали на 100 кг тяжелее T1+ (2100 кг против 2000 кг), хотя «Ауди» инвестировала огромные усилия именно в снижение веса. На «Дакаре»-2022 лимит был одинаковым для обоих классов, но электрокар гонял с серьезным превышением в 200 кг. Для нового заезда немцы срезали десятую часть всей массы при сохранении всего остального потенциала – но труд моментально испарился.

Изменение правил по весу стало компромиссом по поводу разницы в мощностях (предыдущий «Дакар» проводили по распределению «402 л.с. – для «Тойоты», 386 л.с. – для «Ауди»), но все равно сетования стали главным лейтмотивом подготовки к рейду:

«Мы осмотрели всю машину в поисках каждой детали, на которой можно срезать пару граммов, – рассказал менеджер проекта Бенедикт Бруннингер. – Вышла таблица в Excel на 12-13 страниц. И мы методично срезали с каждой – правда, основной выигрыш в итоге получился за счет корпуса. Например, мы обнаружили и срезали множество двойных поверхностей».

«Команда фантастически поработала, а новые правила свалились как сюрприз, – рассказывал Сайнс. – Мы будем на 100 кг тяжелее, у нас будет примерно на 5 кВт меньше мощности (изначально предполагалось вдвое меньше, реально вышедшей разбежки как видите – Sports.ru). Это сложно понять.

Я не люблю полемизировать. Не хочу вдаваться в детали, скажу только, что меня удивляет, когда правила не помогают смелым компаниям вроде «Ауди» создавать новые типы машин.

А «Ауди» была очень смелой. Честно, я не думаю, что их храбрость делать такие машины для «Дакара» оценена достаточно. Это же не кольцевые гонки. Это и для обычной механики сверхложно, а уж для такой-то машины, которая и выглядит словно из научной фантастики!

Мы говорим о машине с четырьмя моторами, ворохом сенсоров, и высоковольтной частью, к которой даже нельзя приблизиться в случае происшествия – не то чтобы дотронуться. Две оси разделены, передняя не соединена с задней, у машины два центральных дифференциала. Один – виртуальный, что дает огромное количество вариаций для настойки. Мы почти не пользуемся тормозами – настолько хорошо работает торможение двигателем для восполнения заряда».

А Петерансель отказывался жаловаться:

«Баланс мощностей всегда трудно найти. Думаю, если его будут определять люди из ФИА, это будет честно. Я никогда не говорю, что счастлив или несчастлив. У нас есть правила, им нужно следовать и выступать как можно лучше в соответствии с ними. Можно тратить энергию на борьбу с решениями ФИА, но это пустая битва – он никогда не поменяют ничего для тебя.

Самое важное – концентрация на развитии машины, лучшее выступление с нашими решениями. Увидим, что получится, и не будет комментариев по балансу мощностей».

И знаете, кто с ним соглашался? Босс «Тойоты» на «Дакаре» Глин Холл:

«Мы должны верить ФИА: там много умных людей, а мы провели много совместных исследований. Много различных разгонных тестов и много обсуждений параметров и работы моторов.

Первоначально идея заключалась в снижении мощности обоих классов на 30 кВт для уравнения со всеми остальными. Но на самом деле мы в реальности узнаем эффективность правил на третий или четвертый день «Дакара». У каких-то машин будет лучше разгон, у каких-то – лучше максималка, так что, возможно, нам нужно просто попробовать как есть и посмотреть, как сработает.

Но ФИА определенно вложила много труда, и мы должны ей доверять. Увидим, что случится после трех-четырех дней «Дакара» и что будет после этого».

Он сказал это ровно за месяц до старта – и пожалуйста, после первых трех дней на четвертый пришли обновления.

Так что, возможно, это вообще новый подход к работе с «балансом мощностей»: срезать больше на более равном участке и вернуть часть лошадиных сил в зоне с преимуществом соперников.

То есть все сработало как и задумывалось. Просто лидерам всегда непросто соглашаться на потерю преимущества.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed