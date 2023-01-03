Мужик грустно тащит по пустыне дверь от внедорожника – это гонщик на «Дакаре» перевернулся и собрал обломки

Забота о природе!

Что происходит с обломками машин и грузовиков, сгоревших или сломавшихся во время «Дакара»? Их же явно не бросают ржаветь в пустыне – иначе ни одна страна не пустила бы к себе такой рейд.

Возможно, с этим видео вам станет немного понятнее:

Этот грустный страдалец – Мирослав Заплетал из Чехии. Буквально за пару десятков минут до с той же дюны сняли крушение его «Форда»:

Он сам построил новый суперпрототип, чтобы закрепиться в топ-20 общего зачета, потому и попробовал все равно продолжать ехать даже без двери и пары важных деталей. Но скоро произошло осознание – и пришлось вызывать эвакуацию и идти за обломками. А затем возвращаться с ними к машине.

Грустный серфинг по пустыне на двери – что может быть печальнее? Ведь все случилось буквально на второй день.