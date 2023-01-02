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Суть «Дакара» в 40 секундах: мотогонщик грохнулся через голову, выругался, извинился перед байком и поехал дальше

ралли Дакар
Авто Авто

🤯

Хотите понять, что за люди гоняют на байках в самой сложной категории Original – где мотогонщики едут весь рейд без механиков и сторонней помощи?

Вот крэш новичка «Дакара» Макиса Деви Риса-Ставроса из Великобритании – он просто перевернулся через голову и крепко приложился всем телом:

Но буквально за полминуты прошел от шока и ругательств до продолжения заезда:

«Давай, дружище! Дерьмо, извини. Ты как, байк? Вперед, все на месте».

Когда он добрался до бивуака и нашел там интернет, то показал отметины после аварии:

«Глупая ошибка, просто неправильно срезал поворот. Посплю 4-5 часов, а с утра поправлю байк для следующего этапа», – объяснил он в соцсетях.

И пока он все еще продолжает: 63-м в общем зачете всех мотоциклов и 7-м в зачете Original без механиков!

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