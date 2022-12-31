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Весь сюрреализм «Дакара»: телеинтервью и селфи гонщиков на фоне своей горящей машины – а ведь они едва успели выскочить

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От спокойствия до слез.

«Дакар» – приключение для максимально суровых людей, и 2023-й вновь это доказывает. Посмотрите на обычную реакцию гонщиков на свою горящую машину:

Это второй этап «Дакара», 326 км, «простой старт» (как его описал лидер команды братьев Коронелов Тим).

И машина нидерландцев доехала до финиша, а вот второй экипаж под №247 из новичка Мишеля Кремера и Томаса де Буа остался в пустыне.

Правда, посмотрите на их почти невозмутимую реакцию – Мишель через пару минут уже записывал селфи в соцсети на фоне горящей машины:

«А ведь это было наше приключение, как жаль, – говорил он. – Но, к счастью, мы в порядке. Выскочили перед началом пожара. Какое разочарование».

«Нам выдало предупреждение о давлении топлива, и я сказал, что так не может быть в норме, потому что бак полон. Было странно. Томас посмотрел назад, чем-то запахло. Он сказал: «горим».

«А мы еще ехали и даже об что-то слегка ударились, – уточнил штурман де Буа. – Он [Мишель] позволил машине катиться, но языки пламени уже были позади. Я открыл дверь, и через нее пламя попало в салон. Я выскочил и позвал Мишеля. Мы только смотрели друг на друга с огромным разочарованием».

Только под конец дю Буа пробило на слезы:

«Как же херово, что мы не финишировали».

Да, от машины в итоге мало что осталось:

Команда Коронелов расширяется каждый год – может, в следующий раз получится.

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