Феттель уходит из «Ф-1» с десятью оглушительными рекордами. У Себа были еще 8, но их успели перебить

Невероятная статистика четырехкратного чемпиона.

Себастьян Феттель ушел из «Формулы-1» после 16 сезонов – и с невероятной статистикой: на его счету 300 Гран-при (7-й показатель в истории), 53 победы (3-й), 122 подиума (3-й) и 57 поула (4-й), а до 2022-го он еще и 14 сезонов подряд заканчивал с подиумами – третья по продолжительности серия для «Формулы-1».

Себу же не так важна статистика и рекорды – он бы предпочел, чтобы его запомнили как человека, а не как строчку в википедии. Об этом он говорил и в прощальном интервью, и в объявлении об уходе:

«Как меня запомнят? Я не знаю. Следующее поколение уже здесь, потому можно болеть за целую россыпь других гонщиков. Я не чувствую желания или нужды в том, чтобы меня вспоминали. Не потому, что все мои свершения не ценны – просто потому, что впереди всегда «завтра». Это говорит та часть меня, которая всегда смотрит на грядущее. Иногда она мешает мне насладиться настоящим.

Но решать, конечно, людям. Я всегда старался быть честным. Я всегда старался быть добрым к людям. Они помнят, сколько гонок или чемпионатов я выиграл, но я бы предпочел, чтобы меня вспоминали как доброго, внимательного просто меня. Если за все эти годы я принес людям радость или развлечение – то отлично, но не надо вспоминать меня баннерами или плакатами. Просто я так чувствую.

У меня в жизни и другие вещи происходят. И, знаете, иногда хорошо отвлечься: возвращаешься домой – а мой дом вообще не про гонки. Совсем наоборот. Там нет фотографий меня на стенах и всего такого прочего. И мне все нравится. Никогда не хотел другого дома – он же не про меня. Дом есть дом, он для семьи.

То есть у меня есть место, где хранятся все эти вещи. Я немного… Не подвержен ностальгии, но собираю разные вещи. Не коллекционер, но сохраняю многие вещи, потому что думаю: «может, однажды будет приятно ими обладать». Маленькие подарки от фанатов, их рисунки, поделки.

Отметки, оставленные мной на треках, останутся на какое-то время, но дождь все равно их смоет. На их месте появятся новые. Завтра принадлежит тому, что оформляется сегодня. Следующий поворот в хороших руках, и новое поколение уже поворачивает».

И что же новому поколению придется превосходить? Феттель за карьеру собрал множество могучих рекордов – 18!

Рекорды, которые остались за Феттелем на конец 2022-го

Самый молодой обладатель поула – на Гран-при Италии в 2008-м в 21 год и 72 дня. Не побит до сих пор – Шарлю Леклеру не хватило 93 дней.

Самый молодой обладатель поула и победы (снова Италия-2008) и хет-трика (поул, победа и быстрый круг – Великобритания 2009-го).

Самый молодой чемпион мира – 23 года и 134 дня, 2010-й.

Самый молодой двукратный чемпион мира – 24 года и 99 дней, 2011-й.

Самый молодой трехкратный и четырехкратный чемпион.

Длиннейшая победная серия – 9 Гран-при подряд в 2013-м (с Бельгии по Бразилию). Предыдущий рекордсмен – Альберто Аскари с семью победами в 1953-м.

Наибольшее число поулов в сезоне – 15 в 2011-м (из 19 Гран-при). Тогда же Себ повторил рекорд Найджела Мэнселла 1992-го по 9 побдам с поулов.

Наибольшее число кругов лидирования в сезоне – 739 из 1133 в 2011-м. Для сравнения: в 2022-м Макс Ферстаппен пролидировал только в 616 кругах при рекордных 15 победах и 22 Гран-при.

Самый нежелательный рекорд – быстрейшее нарушение правил «Ф-1» в истории: Феттелю потребовалось всего 6 секунд на дебютной практике к Гран-при Турции 2006-го, чтобы получить штраф за превышение скорости на пит-лейн.

Потерянные рекорды

Самый молодой пилот, набравший очки – на Гран-при США в 2007-м в 19 лет и 349 дней. Первой же гонкой! Через 7 лет рекорд перебил Даниил Квят (на 25 дней), затем – Макс Ферстаппен (больше, чем на 2 года), и потом еще Ланс Стролл в 2017-м и Ландо Норрис в 2019-м.

Самый молодой победитель Гран-при – в Италии в 2008-м в 21 год и 73 дня. Макс Ферстаппен побил только через 8 лет!

Самый молодой обладатель подиума – снова в Италии в 2008-м. Тоже перебит Ферстаппеном через 8 лет, а затем еще Строллом в 2017-м и Норрисом в 2020-м. Кстати, Квяту с его первым подиумом до Себа не хватило всего 18 дней!

Самый молодой лидер гонки – Гран-при Японии 2007-го в 20 лет и 89 дней, перебит Ферстаппеном во все том же великом Гран-при Испании 2016-го.

Рекорд по победам за год – у Феттеля было 13 в 2013-м, как и у Шумахера в 2004-м, но Ферстаппен в 2022-м их превзошел.

Наибольшее количество подиумов в сезоне – 17 в 2011-м (еще один разделенный с Шумахером рекорд – у Михаэля было столько же в 2002-м). Побит Ферстапеном в 2021-м с 18 подиумами, и «повторен» с 17-ю в 2022-м.

Наибольшее количество очков в сезоне – рекорд достался Феттелю как первому чемпиону по очковой системе 25-18-15, и максимума Себ достиг в 2013-м с 397-ю. Побит Хэмилтоном в 2018-м (408), затем им же в 2019-м (413), а теперь Ферстаппеном (454).

Наибольшее количество стартов с первого ряда – 18 в 2011-м. Повторен Хэмитоном в 2015-м и перебит Нико Росбергом в 2016-м – 20 штук!

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI