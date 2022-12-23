Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»

C чемпионов возьмут больше, чем со всех аутсайдеров в сумме.

У аутсайдеров в «Формуле-1» есть интересное преимущество над топ-командами. Чем меньше наберете очков – тем меньше придется платить за участие в новом сезоне.

Размер вступительного взноса каждой команды рассчитывается в зависимости от количества набранных очков в предыдущем сезоне. Базовый взнос для одной команды «Формулы-1» по Договору согласия на участие составляет $617 687. Также команда должна заплатить по $6 174 за каждое заработанное очко по результатам сезона (то есть за потерянные из-за штрафов платить не придется, например).

Для обладателей Кубка конструкторов выплата за каждое заработанное очко составляет $7 411. Из-за этого вступительный взнос «Ред Булл» оказался настолько большим, что может покрыть расходы сразу шести команд из конца таблицы (от «Макларена» до «Уильямса»). «Я не осознавал, насколько большую сумму мы должны будем выплатить ФИА из-за очков. Счет был удивительный», – шутил Кристиан Хорнер на церемонии награждения ФИА Гала.

А «Мерседес» скатился на третью строку зачета, так что заплатит на миллион меньше, чем годом ранее. Рядом тихо грустит «Феррари»: и титул уплыл, и платить за новое сражение придется на $1,5 млн больше.

Все десять команд перед началом нового сезона внесут за следующий год «Ф-1» сумму в $21 624 653.

Расставаться с круглыми суммами приходится и гонщикам: они тратятся на главный документ в их гоночной карьере – суперлицензию для допуска на Гран-при. Ферстаппен ворвется в сезон-2023 с рекорда!

Рассчитывают стоимость суперлицензии так: пилоты выплатят базовую ставку €10 400 и по €2 100 за каждое очко, заработанное в 2022-м. Ферстаппен набрал немыслимые 454 балла, поэтому его взнос также окажется беспрецедентным и составит €963 400. Общий итог для пилотов - €4 958 200 .

Кстати, если вылетевший из «Ф-1» гонщик решит все равно на всякий получить суперлицензию, ему... Все равно придется платить по заработанным за предыдущий сезон очкам! Потому допуск для формально третьих пилотов Мика Шумахера или Даниэля Риккардо выйдет дороже, чем для боевых дебютантов Пиастри и Сэрджанта.

Хорошие новости для Макса: «Ред Булл» обязался взять все расходы на себя. «Насколько я знаю, в его контракте прописано, что мы должны платить за суперлицензию», – рассказал Гельмут Марко.

Нужно отметить, что количество набранных в гонках очков напрямую зависит от количества гонок в сезоне, а «Ф-1» каждый год стремится к увеличению числа уик-эндов в своем календаре, обрекая гонщиков и команды тратить все большие суммы. И не будем забывать про инфляцию: стоимость базового взноса и каждого очка ежегодно повышается.

Свое недовольство ценовой политикой чемпионата высказал Себастьян Феттель: «Абсурд! Не знаю, насколько это распространено в других видах спорта. Да и гонок становится все больше и больше, но никто не говорит об этом».

Остается только подытожить фразой Хэмилтона (он же. негласный девиз «Ф-1»): «Деньги правят».

Зато посмотрите, как хитро Ферстаппен структурировал рекордный контракт с «Ред Булл»! Помимо гонорара на 35+ миллионов и огромных бонусов у него еще и вот такие скрытые бенефиты, которые нельзя посчитать заранее и включить в данные для Forbes, однако сколько же денег они экономят!

В сумме же команды и гонщики заплатят для формальных гонок в 2023-м $27 миллионов. На что идут эти деньги? На базовую организацию гонок и судейства по части ФИА: оплату инфраструктуры, процедур, церемоний, заказа кубков и так далее. Причем у Федерации свое мнение на счет объема взносов: например, 2021-й гоночный регулятор завершил с дефицитом в $20 млн. Так что новое повышение стоимости неизбежно.

Фото: East News/Kamran JEBREILI / POOL / AFP