Рекордсмен «Дакара» разогнал конькобежца до 103 км/ч (предела возможностей человека): внедорожником на льду защищал от встречного ветра

Быстрее невозможно!

Конькобежец из Нидерландов Кьелд Нюйс – трехкратный Олимпийский чемпион (на 1000 метрах и 1500 метрах), девятикратный чемпион мира и победитель 36 этапов Кубка мира. Здорово, да? А еще на его счету мировой рекорд на дистанции 1500 метров и рекорд скорости по бегу на коньках для человека в принципе!

Это 103 км/ч – он установил его на норвежском озере Савален, превзойдя собственное же достижение на 93 км/ч.

И да, машина и второй человек тут не просто так. Это Сет Кинтеро – пилот программы «Ред Булл» и рекордсмен «Дакара» 2022-го в классе мотовездеходов (с 12 победами на этапах в своем классе – победа и даже подиум уплыли из-за аварий и ремонта на первых участках). Ему было 19 лет на момент оформления достижения.

Без него рекорд точно не состоялся бы: ведь физические способности уже, кажется, исчерпаны, и для расширения границ возможного конькобежца надо прикрывать от ветра и повышенного лобового сопротивления. Для того и потребовался Сет: его посадили в раллийный внедорожник и прикрепили к нему здоровенный щит, за которым и бежал Кьелд:

Вот как это выглядело:

Кинтеро пришлось четко контролировать скорость и дистанцию, чтобы не оторваться и не затормозить Кьелда, причем в условиях ограниченного сцепления на льду – вот почему для рекорда выписали достаточно крутого и смелого райдера «Дакара».

«Самой сложной задачей было именно разгоняться на нужной скорости, – подтвердил Сет. – Никогда еще я не испытывал такого давления на такой небольшой скорости. С другой стороны, мне бы и в голову не пришло, что кто-то способен достичь такой скорости своими ногами».

Ведь Кьелд и правда технически не пользовался ничем, кроме коньков и мышц!

«Я буквально словно летел по льду, – рассказал он. – Каждая маленькая кочка – как порог. Иногда я буквально терял лед под коньками. Бежать на такой скорости технически крайне сложно и требует точности. Более того, сегодня мне потребовалось в каждой попытке пробежать больше 2 км – что вообще-то длиннее любой моей соревновательной дистанции. Потому тактика заключалась в простом: удержаться за щитом как можно дольше и сохранить энергию, чтобы дожать-таки разгон с 92 до 100 км/ч. Телу пришлось очень сложно. Это реально максимум возможного на коньках. Эти 100 км/ч постоянно грызли меня».

Вот почему Нюйс так радовался после пробега – ведь исполнилась его давняя мечта!

Теперь он в истории – если не навсегда, то точно надолго.

Источник: Redbull.com