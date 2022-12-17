Девушка Ферстаппена (и бывшая Квята) – в журнале Vogue для родины Макса: запала на будущего чемпиона еще в 2016-м

Заголовок – «Поул».

По слухам из бразильских таблоидов, дочь трехкратного чемпиона «Ф-1» Нельсона Пике Келли разошлась с самым успешным российским гонщиком Даниилом Квятом, чтобы «почаще тусоваться и быть в центре внимания». От отношений осталась дочь Пенелопа, но теперь, похоже, Келли сполна получает желаемое внимание: теперь она – девушка двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Ходит с ним на все награждения…

Целует и обнимает после побед.

Плачет во время завоевания титулов…

И открывает обложки нидерландских журналов – вот как выйдет Vogue для родины Макса в январе 2023-го:

«Поул»

Внутри обещают много красивого – волнующий фотосет младшей Пике в чемпионских комбинезонах отца:

«Невероятно горда объяснить, что я – девушка с обложки Vogue NL в январе 2023-го! ❤️ – написала Келли в соцсетях. – Сняться для первой в моей жизни обложки Vogue в любимом доме в Бразилиа, совмещая две ветви моего происхождения – это исполнение мечты. Все еще щипаю себя!»

«Я вижу это как личный прорыв: это Vogie, это обложка, это редакторский материал на 30+ страниц. Не сумасшествие ли так начинать?» – уточнила она в интервью для обложки.

Оказывается, она запала на Макса еще в 2016-м

Тизерная часть интервью для обложки выдает немного истории отношения самого успешного нидерландского гонщика и младшей Пике: оказывается, двое познакомились еще в Монако в 2016-м, когда Макс присоединился к ужину Келли и ее брата Нельсиньо (тоже бывшего пилота «Ф-1»). Vogue пишет, «с разницей в 9 лет начинать отношения тогда было слишком рано» (ведь Ферстаппену исполнилось 19 только три месяца спустя, например).

«Нечто волшебное случилось тем вечером. Наша связь началась тогда, шесть лет назад».

Между этими периодами с января 2017-го Келли и встречалась с Даниилом Квятом – еще одним пилотом «Ред Булл», уступившем место как раз Ферстаппену. В июле 2019-го у них родилась Пенелопа, а в декабре того же года они разошлись. А в январе 2021-го перестали скрывать отношения с Максом.

«Может, когда-нибудь я и расскажу всю историю целиком, но сейчас я осторожна в словах, ведь все быстро утекает в интернет. Некоторые вещи хорошо бы оставить только нам.

Сейчас, думаю, у нас с Максом очень крепкая связь. Очень здоровые, легкие отношения, много взаимного уважения. Мы думали, разница в возрасте будет трудностью, но пока хорошо справляемся. Я также очень ценю, как он относится к Пенелопе. Очень мило. Всегда о ней спрашивает, всегда приходит поздороваться или попрощаться, и получает ее любовь взамен. Так мило! Пенелопа очень важна для меня, я хочу быть примером и ее вдохновителем»

Как же видит чемпиона его девушка?

«Он остается таким скромным, твердо стоит на земле обоими ногами. Он всем показал, что правда всего заслуживает: он – пилот, который реже всех на треке сейчас допускает ошибки, он очень стабилен. Но что мне особенно нравится, так это что он знает, чего хочет, и не боится об этом сказать. Он уверенный в себе и не заинтересован в славе и материальных вещах. У нас много общего, он наслаждается жизнью».

Однако они не во всем соглашаются!

«Если бы Макс однажды сказал мне «Хочу купить тебе машину», я бы ответила: «Электрическую, пожалуйста». Он бы умер, я бы я так сказала, умер!

Фото:globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI; instagram.com/kellypiquet/, instagram.com/nlvogue/