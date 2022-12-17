Новый босс «Феррари» помог с продвижением половине «Ф-1»! Леклер, Хэмилтон, Расселл прошли через его молодежные команды

10 из 20 – его протеже.

«Феррари» войдет в новый сезон «Формулы-1» с новым боссом – в 2023-м Маттиа Бинотто отправится в неизвестность, а на его место уже назначен бывший шеф «Заубера»- «Альфа Ромео» Фредерик Вассер.

Он хорошо известен как спаситель и стабилизатор одной из последних частных команд «Формулы-1», однако еще можно назвать обладателем чуть ли не самой широкой сети знакомств среди гонщиков и менеджеров. Все – благодаря долгой и крайне успешной карьере в молодежных сериях.

В автоспорте Фредерик начал в 1996 году, когда создал команду ASM – она сотрудничала с «Рено» и «Мерседесом». Затем в 2004 году вместе с сыном бывшего босса «Феррари» и президента ФИА Жана Тодта Николя – агента и менеджера очень многих гонщиков (включая Даниила Квята) – Вассер расширил программу и сотрудничество с производителями. Система получила имя ART Grand Prix, и в ней хотя бы на короткий промежуток времени оказывалось большинство талантливых пилотов со всего мира.

Серьезно: если посмотреть на стартовую решетку 2023-го, то выяснится: 11 из 20 пилотов «Формулы-1» участвовали в программе, запущенной Вассером!

Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 2009-2012. Два третьих места в европейской «Ф-3», титул в GP3

Наверное, самый яркий пример сотрудничества: финский гонщик провел в программе «АРТ» важнейший отрезок молодежной карьеры, дошел до контракта тестера и резервиста в «Ф-1» с «Уильямсом» и выступал за команды Вассера вплоть до дебюта в Гран-при. Кстати, менеджер Валттери – нынешний шеф «Мерседеса» Тото Вольфф, он же – лучший друг Вассера в паддоке. Неудивительно, что Фред забрал №77 к себе после смены финна на Джорджа Расселла в заводской команде.

Ник де Врис («Альфа Таури») – 2016-й и 2019-й. 6-е месте в GP3 и титул в «Формуле-2»

Кстати, после ухода из «Формулы-2» нынешний новичок «Альфа Таури» получил место в «Формуле Е» – гонял в… заводском «Мерседесе». А затем работал резервистом «Мерседеса» и в «Ф-1».

Эстебан Окон («Альпин») – 2013-й и 2015-2016: 3-е место в еврокубке «Формулы-Рено 2.0» и титул GP3

Эстебан еще и проехал 10 гонок в немецкой кузовной ДТМ за совместную команду «Мерседеса» и «АРТ»! И да, в 2015-м он перешел в юниорскую программу «Мерседеса» и в «Ф-1» пробивался через нее – поездил по арендам в «Манор» и «Форс-Индию» и настраивал болиды Хэмилтону и Боттасу на симуляторе в 2019-м. Только в 2020-м вернулся в «Рено», оборвав связи с немцами.

Шарль Леклер («Феррари») – 2012-2013, 2016-й, 2 титула в картинге, титул в «Ф-2», переход в «Ф-1», дебютный совместный сезон за «Альфа Ромео»

Они настолько давно и крепко вместе, что тема давнего знакомства с Леклером – самая часта из версий экспертов на тему «Почему Скудерия наняла Вассера».

«Еще в младших сериях Фред в меня поверил, между нами всегда были хорошие отношения. Но, разумеется, это не должно влиять ни на какие решения. Он всегда был очень прямым, очень честным – это мне нравилось во Фреде», – рассказывал Леклер.

Нико Хюлькенберг («Хаас») – 2007-2009, 3-е место и титулы европейской «Ф-3», титул в GP2, подписание в «Рено» в 2017-м

Контракт с Нико Хюлькенбергом на замену Кевину Магнуссену стал одним из последних решений Вассера во время его работы в «Рено».

Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 2005-2006, титулы в европейской «Ф-3» и GP2

Именно отрезок в «АРТ» зажег Хэмилтона перед паддоком «Формулы-1» как будущую звезду – его и до этого знали (даже пытались сманить из академии «Макларена» в «Уильямс»), но два года побед с Вассером помогли Льюису убедить английского гиганта дать ему место вот прямо сейчас против двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

Джордж Расселл («Мерседес») – 2017-2018, титулы в GP3 и «Ф-2»

Джордж уже числился в программе «Мерседеса» на момент перехода в «АРТ», но быстрое последовательное уничтожение двух юниорок помогло ему в поиске места в «Ф-1».

Алекс Албон («Уильямс») – 2016-2017: вице-чемпионство GP3

Отрезок в «АРТ» помог Алексу показать себя и привлечь внимание гоночных программ с более широким представительством за пределами молодежных серий: на второй год у тайца кончилась спонсорская помощь, и благодаря успехам в организации Вассера он ушел в «ДАМС», взял там третье место «Ф-2» и получил контракт с заводской «Рено» в «Формуле Е». Но у французов его перехватил «Ред Булл».

Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – дебют в «Ф-1»

Весь 2021-й Вассер уверял: «Феррари» не влияет на выбор пилотов «Заубера», и швейцары вольны взять кого захотят на смену резервисту Скудерии Антонио Джовинацци. Так и вышло: из всего сомна вариантов с молодыми пилотами Фредерик предпочел первого китайца в «Ф-1» – даже вопреки наличию в ростере молодого суперталанта Тео Пуршера.

И вряд ли пожелал: Чжоу набрал очки в первой же гонке, приехал 8-м на Гран-при Канады и выглядел достаточно неплохо для дебютанта.

Кевин Магнуссен – возвращение в «Ф-1» в 2016-м в «Рено»

Одним из первых решений Вассера после перехода в «Ф-1» стало возвращение Кевина Магнуссена – ведь еще один протеже француза Стоффель Вандорн плотно сидел на контракте с «Маклареном», а выбрать вчерашнего дебютанта Окона заводская команда не осмелилась. Потому Фредерик взял из «Макларена» совсем потерявшего ценность Магнуссена – а дальше «Рено» вновь все накалила, затягивая переговоры с датчанином о продлении контракта. В итоге КейМаг разозлился и ушел в «Хаас», Вассер тоже покинул Вири – и отношения наладились.

«Фред Вассер был боссом, когда я выступал за «Рено», и атмосфера была довольно напряженной. Но сейчас мы каждый раз даем «пять» друг другу при встрече» – утверждает лидер «Хааса».

Причем во время «Рено» сеть знакомств Фреда в пелотоне была еще шире!

«У меня есть преимущество в переговорах – 70 процентов действующих гонщиков «Формулы-1» выступали за команду «АРТ», которой я руководил ранее», – рассказывал Вассер в 2016-м. И правда – причем Фред постоянно ее расширял!

Карлос Сайнс («Феррари») – вел переговоры о переходе в «Рено»

Нынешний пилот Скудерии раньше не выступал под руководством Вассера, но вообще мог бы: оказывается, в конце 2016-го именно Фред вел переговоры с Карлосом о возможном переходе в «Рено». Тем не менее, тогда испанца не отпустил «Ред Булл», а французы взяли Хюлькенберга – однако через год Карлос все равно оказался в Вири. Заложенные связи сработали.

Но гонщики только рады работе с Фредериком – даже те, кто ранее не ездил под его управлением.

«Думаю, Вассер поможет нам в развитии, он понимает, откуда мы пришли. Я и Магнуссен давно знакомы с ним по младшим сериям, Фредерик знает, как нужно работать с молодыми пилотами, – рассказывал пилот «Рено» Джолион Палмер в 2016-м. – Он также умеет управлять успешной командой, в душе он гонщик. Вассер – тот человек, который понимает пилотов, надеюсь, это поможет нам продемонстрировать лучшие качества»

«Я сам выиграл в «Формуле-3» в 2007 году, выступая в команде Вассера, мы довольно долго работали вместе. Фредерик Вассер прирожденный спортсмен, он как никто другой понимает гонки. И помимо всего прочего, я никогда не встречал инженера, который бы так здорово понимал нас, пилотов. Порой складывается ощущение, что он и сам гонщик», – вспомнил бывший пилот «Рено», «Лотуса» и «Хааса» Ромен Грожан.

Кажется, в «Феррари» такого босса действительно не было со времен Жана Тодта – начавшего путь в гонках раллийным штурманом и затем возглавлявшего программу «Пежо» в ралли, на «Дакаре» и «Ле-Мане». Удачный выбор?

Фото: globallookpress.com/Florent Gooden, Hoch Zwei, Daniele Paglino;