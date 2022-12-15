Новый чемпион MotoGP – могучий: заставил завод переделать мотор, уехал пьяным в канаву и сохранил права, прославил академию Валентино Росси

Пекко Баньяя круче, чем кажется.

В главной мотогоночной серии мира – MotoGP – новый чемпион: 25-летний Франческо Баньяя из «Дукати». Он стал первым чемпионом итальянской марки за 15 лет – и это всего второй титул в истории команды. А итальянец на итальянском мотоцикле вообще в последний раз выигрывал 50 лет назад – силами великого Джакомо Агостини на «МВ Агусте».

Пекко претендовал на титул уже в 2021-м, однако в серии из поулов и побед на ленточке сезона нарисовалась обидная авария в Эмилии-Романье – и чемпионство уплыло Фабио Куартараро. Баньяя лишь укрепил репутацию быстрого гонщика с тенденцией к глупым ошибкам в по-настоящему важные решающие моменты – потому его победу все восприняли скорее как триумф «Дукати», построившей байк-вертолет.

Тем не менее, на самом деле Баньяя в 2022-м устроил настоящее личное перерождение и даже сам помог сделать лучший мотоцикл. Он намного круче, чем о нем привыкли думать в последние годы под влиянием падений в неудачные моменты.

Убедил концерн «Дукати» построить новый мотор после успешного 2021-го

Фанаты и гонщики MotoGP уже второй год подряд хвалят байк «Дукати» как лучший и почти как нечестное преимущество – но, может, в крутости техники есть немного заслуг и самого чемпиона?

Autosport выяснил: оказывается, Пекко начал поход за титулом еще на первых тестах в Сепанге – там он внезапно сменил риторику с «байк готов к гонкам» на постсезонных ноябрьских обкатках в 2021-м на необходимость переделать мотор. И выдал все главному менеджеру «Дукати» Луиджи Даль′Инье – который в 2021-м публично всем обещал «еще более мощный мотор»).

Тем не менее, Баньяя не понравилась выдача мощности – она вышла слишком агрессивной по сравнению с байком 2021-го.

«Когда Пекко сказал, что предпочел бы прошлогодний мотор – у него оказалось достаточно авторитета для этого, – объяснил спортивный директор «Дукати» Паоло Чиабатти. – Он заслужил его финишем предыдущего сезона».

«Но было непросто сказать Джиджи: все идет не очень хорошо. Но он очень умен, и не забывайте: он тоже хочет побеждать, – высказался об определившем год моменте Баньяя. – Байк 2021-го становился лучше, но было слишком поздно. Вот почему нужно было найти решение – оттуда и пришла идея сделать «гибридный» мотор. Это был сложный момент, потому что именно я сказал, мотор нужно поменять».

Желание Пекко ударило по его напарнику: для соблюдения требований серии Джеку Миллеру тоже пришлось перейти на «гибридный» мотор. Клиентской команде «Прамак» вместе с Лукой Марини из команды Валентино Росси VR46 поставили новые двигатели, а Энеа Бастианини из «Гресини» продолжил с самой последней версией байка 2021-го.

Разделение на три разные ветки дало возможность сравнить эффект от решения Пекко: сперва Энеа в самом деле выстрелил на старом моторе, выиграв две из первых пяти гонок – до схода в Португалии он даже лидировал в общем зачете, а в топ-5 таблицы по сезону был только обладатель нового мотора Зарко из «Прамак». Баньяя же открыл победный счет только на шестом этапе, а у Миллера к тому моменту насчитывался только один подиум.

«Мотору потребовалось время на правильную доработку и настройку, – объяснил гоночный инженер Пекко Кристиан Габаррини. – И в то время, пока ты с ним разбираешься, изучаешь и калибруешь, ты не можешь посвятить атаке на полную».

Однако с Испании до финиша сезона Баньяя выиграл 7 гонок из 15-ти, еще одну выиграл Миллер, и дополнительные две забрал Бастианини. На счету техники, которую «Дукати» изначально планировала использовать для заводской команды – 0 побед и 8 подиумов у достаточно быстрых Зарко и Хорхе Мартина.

Интересно, а Леклер бы смог прийти к боссам «Феррари» и настоять на изменении характеристик мотора?

Победил себя и вышел на новый уровень в момент низшей точки

Тяжелый старт сезона произошел не только из-за активной перестройки мотора Баньяя уже побеждал и брал поулы, но все равно продолжал падать. После первой половины сезона – 10-й гонки в Германии – у него накопилось 4 схода, а главный соперник и действовавший чемпион Фабио Куартараро улетел на 91 балл. Сокращение настолько гигантского отрыва до задела в 23 балла до финального заезда – историческое и рекордное: то есть Пекко за вторую половину сезона выжал +108 баллов преимущества.

Тем не менее, в первую половину сезона Баньяя действительно оказался в низшей точке. После первой победы в году гонщик «Дукати» решил изменить подход – и во второй половине года предстал другим.

«Он очистил разум после заезда в Германии, сказал: «Давайте сделаем это» – и работал со своей бригадой гонку за гонкой», – раскрыл Паоло Чиабати.

«Я осознал мою главную слабость: я был гонщиком с огромным количеством взлетов и падений: отличная скорость, но никакой стабильности, – признался Пекко. – Принять это было непросто. Но с того момента я согласился с тем, что у меня есть проблема, и начал попытки измениться и стать лучше».

«Я должен отметить, что Пекко никогда не сдавался, – добавил ментор нового чемпиона Валентино Росси. – Но он сохранял конкурентоспобсность: и в себе, и в том, как он ехал на байке. Чемпионат длинный, и он всегда верил. Его возвращение – историческое, но дальше запомнят только того, кто побеждал».

Вообще дополнительно работал над гоночным стилем, когда обнаружил фундаментальный недостаток

Несмотря на славу нестабильного и неустойчивого гонщика, Баньяя всегда искал точки прогресса. К примеру, во время его дебютного сезона в 2019-м он страдал от проблем на торможениях – проигрывал много времени и упускал возможности для атак.

«Он не мог жестко тормозить, – рассказывал Габаррини. – Он замедлялся примерно как в Мото2 (аналоге «Формулы-2» – Sports.ru). Мы крепко на него давали, чтобы объяснить: без хорошего торможения не добиться хороших результатов. Не только из-за потерянного времени, но и потому, что на торможениях эффективнее всего обгонять соперников. Он понял и полностью пересмотрел свой подход».

По рассказам Пекко, он дополнительно тренировался на своем дорожном «Дукати» Panigale V4 R на трековых днях трассы в Мизано весь 2020-й – поставил на него шины «Мишлен» для рейдовых заездов и взял за основу всю телеметрию трехкратного чемпиона мира и бывшего «Дукати» Хорхе Лоренсо.

«Я начал в конце 2019-го, и в 2020-м уже сделал шаг вперед, но продолжал работать с дорожным байком в Мизано, чтобы разобраться с поведением передней шины, – рассказывал Пекко после победы на этапе в Италии. – Конструкция Panigale довольно похожа, как и конструкция тех шин. Передняя покрышка на нем ведет себя достаточно похоже на байк MotoGP. Вот я и работал так с данными Хорхе Лоренсо. И теперь я чувствую разницу: мои торможения намного лучше, я много выигрываю на фазе входа в поворот».

Улетел пьяным в канаву, когда праздновал победу

Баньяя падал не только на треке, но и за его пределами – после победы на 11-м этапе сезона в Нидерландах испанские газеты вышли с заголовками о пьяной ночной аварии Пекко после дискотеки до 3 утра в честь первого места.

Прибывшая полиция обнаружила трехкратное превышение допустимого уровня алкоголя в крови: вместо законных в Испании 0,25 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха тест показал наличие 0,87 мг/л в организме Франческо.

Франческо тоже не стал отпираться и рассказал в соцсетях, что это было: «Я был со своими друзьями на Ибице на вечеринке во время перерыва MotoGP. Мы праздновали и выпивали вместе в честь моей победы на Гран-при Нидерландов. Когда мы покинули тусовку в 3 утра и заехали на кольцевое пересечение, я вылетел в кювет передними колесами, не задев другие авто и людей. Однако тест на алкоголь, взятый полицией, показал, что уровень алкоголя в крови был выше допустимого испанскими законами значения.

Я извиняюсь за то, что произошло; я практически не пьющий и это было серьезной беспечностью, которую нельзя было допускать. Я извиняюсь перед каждым, заверяю, что усвоил урок. Никогда не садитесь за руль после алкоголя. Спасибо».

Пекко светили серьезные последствия: по статье 379.2 Уголовного кодекса Испании, превышение отметки в 0,60 мг/л считается уголовным преступлением – кроме штрафа в тысячу евро Баньяя рисковал заработать тюремное заключение сроком от трех до шести месяцев или от 31 до 90 дней исправительных работ. Вместе с лишением прав на управление мотоциклами и мопедами до четырех лет – а ведь к гонкам в чемпионатах мира не допускают без гражданских прав.

Тем не менее, итальянцу удалось сохранить лицензию и остаться в чемпионате – а после финиша сезона он честно признал правоту критиков:

«Я могу сказать, что он говорят правду: потому что когда ты начинаешь сезон под давлением от побед, нужно демонстрировать чемпионские способности. А я проигрывал гонки из-за аварий и ошибок.

Конечно, старт сезона выдался непростым, потому что байк работал не так хорошо и на улучшение ушло время. В Португалии я допустил большую ошибку в первом сегменте квалификации чуть не сломал ключицу, затем выдалась сложная гонка. В Хересе выдался великолепный заезд, он был ключом к возвращению на нужный уровень, но на «Ле-Мане» я снова глупо крэшнулся.

После всех этих ошибок нормально получать критику. Я принимаю ее. И принимаю последствия летних ошибок на Ибице, я все принимаю. Но без ошибок нельзя стать лучше».

«Мы все – люди и все допускаем ошибки, – заключил спортивный директор «Дукати» Паоло Чиабатти. – Если мы выносим урок, думаю, нужно уважать того, кто всегда выказывал уважение. Худшее, что может быть – это ошибиться и думать «в этот раз меня никто не достанет, я смогу сделать это снова». Это был не тот случай. У нас произошел честный разговор с Пекко, он выражал глубочайшее раскаяние и убеждал, что выучил урок. Так что, думаю, одна ошибка – терпима, если ты понимаешь, что она больше не повторится. Если повторяется – это другой разговор».

Прославил академию Валентино Росси

Пекко Баньяя – выпускник Академии семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси VR46 Academy: легендарный итальянец запустил ее в 2014-м в момент слабого представительства Италии в высшей лиге мотогонок и набрал талантов со всей страны.

Теперь на нынешней стартовой решетке MotoGP четыре выпускника его Академии: Баньяя, Франко Морбиделли (заводская «Ямаха», 3 победы в Гран-при) и два гонщика команды Вале VR46 Лука Марини и Марко Бедзекки (провели по первому сезону в топовой серии).

Теперь титул Баньяя – главное достижение Академии. Раньше лучшими его результатами были победы Пекко и Морбиделли в Мото2 в 2018-м и 2017-м.

«С самого старта эта академия выглядела совсем по-другому [по сравнению со всеми остальными, что были раньше]. Она стала огромной подмогой, без сомнений. Теперь мы стали огромными профессионалами благодаря ей,– объяснял успех Пекко. – У нас было все.

Мы могли сказать: «сегодня хочу тестироваться на минибайках» – и они все организовывали. Мы могли поехать в Портиман на тесты перед сезоном – они тоже все устраивали. Помощь была невероятная. Нам давали все возможности, их жизни и страсть целиком принадлежали нам. Это невероятно».

«Баньяя оставался ментально крепок – это все благодаря Акадмии, – высказался Морбиделли. – Он провел великолепный сезон, он замечательный гонщик, супер-корректный человек, очень вежливый и внимательный, всегда честный. Он чемпион, и у него разум чемпиона. Думаю, за все это можно поблагодарить и атмосферу в Академии.

Мы всегда держались вместе и бросали друг другу вызов, постоянно гонялись. И оттуда он и вынес спокойствие – теперь остался сконцентрированным и продолжал верить».

«Мой кумир детства стал моим ментором и другом, – удивлялся повороту судьбы Баньяя. – Он следовал за мной во всех моих выборах, помогал мне во многих ситуациях, которые он уже переживал. Вместе с Академией он увидел мое желание достичь вершины и дал мне этот шанс».

Похоже, Вале действительно подготовил себе наследника.

Фото: globallookpress.com/Giorgio Panacci/Keystone Press Agency, Meng Dingbo/XinHua, Eibner-Pressefoto /EXPA/Moto via, Jan Woitas/dpa, Jure Makovec/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Mirco Lazzari gp/Getty Image