Шарж на войну в «Альпин» от «Ф-1»: Алонсо с напарником – дети, которых просят не драться

Саркастичное резюме сезона.

У «Формулы-1» есть традиция: в середине и конце сезона выпускать мульт с озвучкой из радиопереговоров гонщиков или аудиоряда международной трансляции. Там обыгрываются самые запоминающиеся моменты года.

Вот безобидный на первый взгляд момент: мать разговаривает с детьми: «Эстебан, не хочу, чтобы ты дрался с Фернандо. Это понятно?»

Вот только речь о самом напряженном противостоянии напарников в 2022-м – битве в «Альпин» между Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом. Это был Гран-при Сан-Паулу, к тому моменту испанец прорывался в топ-5 на более свежих шинах, а между напарниками уже произошли два контакта. Вот эти:

И неспроста: ведь ранее по ходу сезона француз уже демонстрировал примеры абсурдно жесткой обороны от напарника.

Да и к концу сезона обмен колкостями «товарищей» по команде немного вышел за пределы обычного:

«В Венгрии я чуть не оказался в стене, так же было и в Джидде, сегодня я едва не выбыл в четвертом повороте. Остался еще один этап – и все закончится», – высказывался об отношениях с Оконом Алонсо.

«Команда борется за 4-е место в Кубке конструкторов. Это цель, ради которой неустанно работают более 1000 сотрудников. Эстебан и Фернандо подвели команду», – публично заявлял шеф «Альпин» Отмар Сафнауэр.

А шутка про детей, должно быть, взялась из признания исполнительного директора всей компании «Альпин» Лорана Росси после этапа в Сан-Паулу:

«Я сказал им что буду обращаться с ними как со взрослыми, пока они ведут себя как взрослые. Они могут сражаться, если не страдает команда, что случилось в прошлый уик-энд. Я напомнил им о контрактах и том факте, что у меня есть много гонщиков, которые стремятся выступить на их месте. Обидно было бы закончить сезон с двумя другими пилотами, хоть это и стоило бы мне больших денег».

«Я был разочарован его высказываниями в прессе, которые он не стал оставлять между нами. Мы никак это не обсуждали, – заключил после Эстебан. – Я сохраню уважение к нему. Хорошо, что он переходит в «Астон Мартин», и каждый пойдет своей дорогой. Честно говоря, 98 процентов работы были на мне, два процента – на нем. Я перерабатывал. Я занимался всей разработкой на симуляторе, проводил маркетинговые поездки».

Думаете, в следующем году «Альпин» будет проще? Окону в напарники подписали старого врага из молодежек Пьера Гасли!